شركة سينابس بيوميديكال تحصل على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية للاستخدام الطارئ لجهاز جديد للمساعدة في استغناء المرضى عن أجهزة التنفس الاصطناعي خلال أزمة كوفيد-19

لم تتم الموافقة على نظام TransAeris® Diaphragm Pacing System أو الموافقة عليه للإشارة للمساعدة في فطام المرضى عن أجهزة التنفس الاصطناعي في إعدادات الرعاية الصحية أثناء جائحة كوفيد-19. تم ترخيص TransAeris DPS للاستخدام في حالات الطوارئ المذكورة أعلاه من قِبل إدارة الأغذية والأدوية الأميركية بموجب بروتوكول استعمال الطوارئ فقط. تم ترخيص TransAeris DPS فقط طوال مدة الترخيص بوجود ظروف تبرر الترخيص بالاستخدام الطارئ لـ TransAeris DPS بموجب القسم 564(b)(1) of the Act, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1) ، ما لم يتم إنهاء الترخيص أو إلغاؤه في وقت أقرب.

You May Also Like