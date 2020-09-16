شركة سيبو باسيفيك تتبنى منصة تنسيق الدفع من من سيلبوينت ديجيتال

سيبو باسيفيك ستنشر منصة تنسيق الدفع الكاملة من سيلبوينت، فيلوسيتي، لتبسيط تجربة دفع العملاء وتحسين نظام الدفع الخاص بها

لندن، 16 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تحالفت شركة سيلبوينت ديجيتال، وهي شركة رائدة موفرة لحلول التجارة الرقمية والدفع لشركات الطيران والسفر، مع شركة طيران سيبو باسيفيك، وهي شركة الطيران الأكبر في الفلبين لنشر منصة تنسيق الدفع الفائقة التقدم عبر كل قنواتها الرقمية.

سيبو باسيفيك هي واحدة من أنجح شركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم، حيث نقلت أكثر من 22 مليون مسافر إلى أكثر من 60 وجهة في العام 2019. وتتمتع شركة الطيران بعلاقة مباشرة مع عملائها: يتم إجراء 70٪ من الحجوزات عليها على قنواتها الرقمية المباشرة.

وقالت كانديس أيوغ، نائبة الرئيس للتسويق وتجربة العملاء في سيبو باسيفيك، “يظل عملاؤنا في صلب أعمالنا – وعلى هذا النحو، فإننا نعمل باستمرار على تحسين رحلة العملاء معنا. وبينما نواصل تحويل العمليات نحو تجربة خالية من الاحتكاك، فإن تنفيذ بوابات دفع فعالة وآمنة عبر الإنترنت أمر بالغ الأهمية. مع هذا التطور الجديد، نحن نتطلع إلى تزويد مسافرينا بتجربة متعددة القنوات وسهولة الدفع بنقرة واحدة، إلى جانب الخيارات المحلية في جميع الأسواق“.

ستمكن منصة تنظيم الدفع منسيلبوينت ديجيتال، فيلوسيتي، شركةسيبو باسيفيكمن تبسيط تجربة الدفع لعملائها المتكررين بشكل كبير من خلال نشر البطاقات المخزنة في جميع قنواتها الرقمية بتسجيل دخول واحد. بناءً على تجربة سيلبوينت، ستنشئ البطاقات المخزنة زيادة مضاعفة في معدل التحويل ومعدل قبول الدفع يتجاوز بكثير متوسط صناعة الطيران. سيتم أيضًا تعزيز رضا العملاء والتحويل من خلال رسائل الدفع عن طريق الرابط التي تعيد إشراك العملاء الذين يغادرون عند تسجيل المغادرة، ومن خلال ميزة التسعير متعدد العملات التي توفر للمسافرين الدوليين خيار الدفع بعملتهم المفضلة.“

منصة فيلوسيتي هي شركة بي بي أس حيادية لناحية المشتري وستمكنسيبو باسيفيكمن بناء وتنظيم شبكة مخصصة من البنوك المستحوذة. ستعمل وحدة التوجيه الذكية ديناميكيًا على تحسين توجيه كل معاملة عبر هذه الشبكة، وبالتالي زيادة معدل القبول وخفض تكاليف المعاملات.

ستتمتعسيبو باسيفيكبالقدرة على التعقب السريع لإطلاق طرق الدفع الجديدة في الأسواق الجديدة، عن طريق اختيار وتفعيل طرق جديدة بسرعة من نظام الدفع المتنامي لشركة سيلبوينت، بما في ذلك أكثر من 40 بطاقة محلية وعالمية وأكثر من 350 طريقة دفع بديلة.

وقال كريستيان جيردينغ، الرئيسة التنفيذية لشركةسيلبوينت ديجيتال: “يسعدنا أن نتشارك مع واحدة من أنجح شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأن ندعم توسعها المذهل والتزامها بتقديم أفضل تجربة رقمية للعملاء. ستمنح منصتنا المستقلة للدفعشركة سيبوالمرونة والتحكم الذي تحتاج إليه لتحسين إستراتيجية الدفع الخاصة بها بشكل أكبر وتبسيط تجربة الدفع للعملاء بشكل كبير.”

لمزيد من المعلومات حول نشر سيلبوينت ديجيتال لـ سيبو باسيفيك أو لإجراء مقابلة مع كريستيان جيردينغ، الرئيسة التنفيذية لشركة سيلبوينت ديجيتال، يرجى الاتصال بفانيسا هورويل على vanessa.horwell@ cellpointdigital.com

حول سيلبوينت ديجيتال

نجعل السفر أسهل لشركات الطيران ووسطاء السفر وعملائهم. سيلبوينت ديجيتال هي شركة تكنولوجيا مالية وشركة تقنية للسفر. نحن نقدم حلولًا تجارية ودفع رقمية قوية تمكن شركات الطيران ووسطاء السفر الآخرين من تبسيط أنظمتهم وتوحيد تجربة عملائهم وتعزيز معاملاتهم الرقمية عبر مواقع الويب والويب المحمول وتطبيقات الأجهزة المحمولة. تقدم سيلبوينت ديجيتال منصات معيارية متعددة القنوات. Velocity هي منصة فريدة لتنظيم الدفع تعمل على تحسين جميع معاملات الدفع الرقمية، من البطاقات أو طرق الدفع البديلة، وتسريع نشر طرق الدفع الجديدة. Voyage هي منصة رقمية كاملة تكمل دورة مبيعات العملاء بأكملها (الترويج والبيع والدفع والخدمة) وتحسين معدلات التحويل من طرف إلى طرف. تمتلك سيلبوينت ديجيتال مكاتب في كوبنهاغن ودالاس ودبي ولندن وميامي وبيون وسنغافورة. يرجى زيارة الموقع www.cellpointdigital.com لتعلم المزيد.

حول سيبو باسيفيك

لماذا يسافر الجميع جوا

شركة طيران سيبو باسيفيك هي واحدة من أنجح شركات الطيران منخفضة التكلفة في العالم وشركة رائدة في استراتيجية “السعر المنخفض والقيمة الكبيرة”. بدأت سيبو عملياتها في العام 1996 ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 150 مليون مسافر. سيبو هي أكبر شركة طيران في صناعة النقل الجوي الفلبينية، حيث تقدم خدمات منخفضة التكلفة إلى المزيد من الوجهات والمسارات مع تردد طيران أعلى داخل الفلبين أكثر من أي شركة طيران أخرى. بدأت خدمات المسافات الطويلة في العام 2013. تقدم سيبو حاليًا رحلات إلى 37 وجهة فلبينية و 26 وجهة دولية، تغطي آسيا وأستراليا والشرق الأوسط. تقدم سيبو تجربة طيران مبهجة بشكل فريد، وتقدم المتعة في السماء مع “ألعاب المرح” على متن الطائرة.

يرجى زيارة: https:// cebupacificaircorporate.com/ Pages/company-info.aspx لتعلم المزيد