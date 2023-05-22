شركة سويس-بل هوتيل انترناشيونال للمرة الأولى في العاصمة الكينية وفي أفريقيا

نيروبي، كينيا – Media OutReach – 3 أكتوبر 2023 – وقعت شركة سويس-بل هوتيل انترناشيونال، وهي مجموعة لإدارة فنادق عالمية سريعة النمو، اتفاقية مع شركة “إن أي بي إس ريزورت” لإدارة فندق سويس-بل إن نيروبي، وهو أول فندق من فنادق المجموعة في أفريقيا. ويؤكد هذا التعاون خطط التوسع الاستراتيجي في أفريقيا لدى مجموعة سويس- بل هوتيل انترناشيونال. يظهر في الصورة من اليسار إلى اليمين: ستيلا وانيوكي، أنتوني وانيوكي، لوران فوافنيل، ليزي وانيوكي، إريك وانيوكي

يقع الفندق في حي كيليشوا، الذي يشتهر بمحيطه الأخضر الهادئ، ويضم 89 غرفة فسيحة، 9 غرف اجتماعات مجهزة تجهيزًا جيدًا، وصالة ألعاب رياضية. كما يضم مطعمًا يقدم الطعام على مدار اليوم، وبار رائع على السطح بإطلالة بانورامية على أفق نيروبي. يتميز الفندق بموقع مميز إذ يبعد 25 دقيقة فقط عن مطار جومو كينياتا الدولي، و 5 دقائق عن الحياة الصاخبة في ويستلاندز.

وحضرت ليزي وانيوكي، رائدة الأعمال الكينية الشهيرة ومؤسِسِة معهد نيروبي لدراسات الأعمال (NIBS)، حفل التوقيع برفقة وعائلتها.

وأعرب أنتوني وستيلا وإيريك وانيوكي، مدراء شركة “إن آي بي اس ريزورت”، عن سعادتهم بالتعاقد مع شركة سويس-بل هوتيل انترناشيونال لتشغيل الفندق: “تشتهر شركة سويس-بل هوتيل إنترناشيونال بالتميز. ونحن نؤمن بأن وجودهم في نيروبي، من خلال العلامة التجارية سويس-بل إن، سيؤثر بشكل إيجابي على عروض الضيافة في المدينة وتنوعها.”

نيروبي، التي ساهمت بحوالي 10٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في مجال السياحة، استقبلت 1,48 مليون سائح دولي في عام 2022، وعززت سمعتها كوجهة رائدة للأعمال والترفيه.

قال جافين إم. فول، رئيس مجلس الإدارة ورئيس سويس-بل هوتيل إنترناشيونال: “نحن فخورون بتقديم علامة سويس-بل إن التجارية في وجهة مميزة مثل نيروبي. حيث إن دخولنا إلى كينيا، وتحديدًا إلى نيروبي، مع شريك حسن السمعة، مثل شركة “إن آي بي اس ريزورت”، يتوافق تمامًا مع خططنا للتوسع على المستوى العالمي، حيث يعد الفندق الأول الذي تشغله مجموعتنا في أفريقيا، وبالتالي يمثل علامة فارقة بالنسبة إلينا.”

ستبدأ شركة سويس-بل هوتيل إنترناشيونال قريبًا في تطبيق معاييرها الدولية، لإعادة إطلاق العلامة التجارية الكاملة لفندق سويس-بل إن نيروبي بحلول 15 يناير 2024.

وأضاف لوران أ. فوافنيل، نائب الرئيس الأول للعمليات والتطوير في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، قائلاً: “تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أسواق النمو الرئيسية بالنسبة إلينا. وأثبتت البيانات السياحية الأخيرة وجود نمو صحي في أفريقيا، وبروز نيروبي كوجهة رئيسية، لذا جاء ظهور شركة سويس-بل هوتيل انترناشيونال لأول مرة في أفريقيا بتوقيت مناسب، ونتطلع إلى تنفيذ الاتفاق الخاص بعلامتنا التجارية في فندق سويس-بل إن نيروبي.”

نادية فريدريكا

nadyafrederica@swiss-belhotel.com