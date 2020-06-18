شركة سوليرا أوداتيكس تطلق حل التقاط الصورة بوقت قصير جدا لشركة التأمين المتعددة الجنسيات، أي أكس أيه، في الإمارات

العملية الرقمية المخصصة هي عملية سريعة وسهلة الاستعمال للعملاء، وتسمح بالدعم المتواصل للموافقات على البوليصات الجديدة والمجددة من دون تطلب التفاعل المادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة سوليرا أوداتيكس Solera Audatex (Audatex FZ LLC)، وهي جزء من شركة سوليرا هولدنغز إنك، وهي شركة رائدة عالميا في حلول بيانات وبرمجيات المخاطر وإدارة الأرصدة لصناعتي التأمين والسيارات، اليوم عن الإدخال السريع لحل التقاط الصورة Image Capture من سوليرا أوداتيكس للاستعمال في مطالبات شركة التأمين أيه أكس أيه، وهي واحدة من شركات التأمين العالمية الرائدة في المنطقة.

تعمل شركة التأمين أيه أكس أيه في الخليج مع سوليرا أوداتكس في الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات. ونظرًا للظروف الحالية للصناعة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا، تسعى أيه أكس أيه إلى طريقة مبتكرة وآمنة لتبسيط وتسريع عملية شراء بوليصات التأمين لعملائها دون الحاجة إلى التفاعل المادي.

برمجية التقاط الصور من أوداتيكس هي تطبيق ويب ذكي يقدم صورًا ذكية تمنح شركة التأمين نظرة ثاقبة قيمة لحالة مركبة العميل دون مطالبة العميل أو المقيم بالسفر إلى مكاتب الشركة لعمل ذلك. في الحقبة الحالية من التباعد الاجتماعي واللوائح الحكومية المستمرة التي تشجع الناس على البقاء في منازلهم، يوفر هذا الحل الرقمي الوقت ويحسن الكفاءة ويحافظ على سلامة الناس.

في غضون ساعات قليلة فقط من الطلب إلى التسليم، أنشأ فريقسوليرا أوداتيكسوأطلق عملية رقمية سريعة مخصصة لتلبية احتياجات الاكتتاب منأيه أكس أيه، باستخدامبرمجية التقاط الصوروشمل ذلك اختبار وتدريب فريق مطالبات أيه أكس أيه.

وهذه هي الطريقة التي يعمل بها الحل لدعم عملية الاكتتاب لـأيه أكس أيه:

ترسل برمجية التقاط الصور رسالة إلى العميل وتشكره على الاهتمام بشراء التأمين على السيارات. وتوجههم نفس الرسالة أيضًا إلى النقر على رابط لبوابةأيه أكس أيهمخصصة .

يتم بعد ذلك توجيه العميل من خلال عملية بديهية خطوة بخطوة لالتقاط جميع الصور المطلوبة للتمكن من شراء بوليصة تأمين جديدة أو تجديد بوليصة قديمة، دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق .

تتلقىأيه أكس أيهالصور على الفور بجودة عالية وتمكنها من تسجيل الحالة الحالية وتفاصيل السيارة المطلوبة لتقديم عرض أسعار دقيق لبوليصة التأمين.

تتمتع عملية المراسلة المباشرة لالتقاط الصور الموضحة أعلاه، والتي كانت قيد الاستخدام بالفعل لمعالجة مطالبات تأمين حوادث السيارات لشركةأيه أكس أيهفي الإمارات العربية المتحدة، بنسبة نجاح 70٪ بمشاركة العملاء.

وقال ستيفان شري، رئيس قسم المطالبات في أيه أكس أيه غالف، “إن حماية صحة عملائنا وسلامتهم وحمايتهم هي أولويتنا القصوى. وعلى هذا النحو، يسعدنا في أيه أكس أيه أن يكون لدينا حل رقمي سلس وفعال متوفر بسهولة لتلبية الطلبات المتزايدة للتأمين على السيارات حيث يبدأ عدد متزايد من الأشخاص في استخدام السيارات بدل وسائل النقل العام في الأسابيع المقبلة. نحن نقدر الاستجابة السريعة من سوليرا أوداتكس لتحريك هذه العملية بسرعة، الأمر الذي سيساعدنا على تلبية احتياجات السوق من العملاء“.

أقامت أيه أكس أيه شراكة متعدد الجنسيات مع سوليرا منذ العام 2006، حيث عملت مع الشركة في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا والمكسيك والمملكة المتحدة وبولندا وأوكرانيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية التشيك وسلوفاكيا اليونان. وهي أيضا مساهمة في وحدة أعمال أخرى لسوليرا في فرنسا، سايديكسا.

وقال أرنود أغوستيني، المدير الإداري الإقليمي لشركة سوليرا الشرق الأوسط: “يسعدنا أن نتشارك مع أيه أكس أيه لنوفر لهم بسرعة الحل المناسب لمساعدتهم على التغلب على التحديات غير المتوقعة التي أحدثها هذا الوباء. يوفربرنامج التقاط الصور من سوليرامجموعة كاملة من الفوائد لشركات التأمين وعملائها على حد سواء، مما يوفر حلًا رقميًا بالكامل لتوفير الوقت الثمين وضمان استمرار العمليات مع تعزيز تجربة العملاء الشاملة.”

وكذلك يمكّنبرنامج التقاط الصور من سوليرا محلات تصليح هياكل السيارات من إرسال طلبات SMS قابلة للتخصيص لعملائها للحصول على صور لحالة السيارة وأضرارها، عبر هواتفهم الذكية. عند عودة الصور من العميل، يتلقى محل هياكل السيارات إخطارًا عبر البريد الإلكتروني ويمكنه الوصول فورًا إلى الصور المقدمة لبدء الفرز فورًا وبدقة متزايدة. باستخدام الصور الإضافية المقدمة، يمكن لمحلات هياكل السيارات أن تبدأ فورا عملية تقدير الأضرار، والحصول على إذن الإصلاح المبكر والطلب المسبق للأجزاء المطلوبة، كل ذلك قبل وصول السيارة إلى الموقع، وتقليل وقت تصليح السيارة وتحسين تجربة العملاء ورضاهم.

لمزيد من المعلومات حولبرمجية التقاط الصور وعمليات سوليرا أوداتيكسفي الإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة: https://audatex.ae

عن سوليرا أوداتيكس

إذ هي شركة موثوقة في جميع أنحاء العالم، عملت سوليرا أوداتيكس على إعادة تعريف المعرفة العالمية ومعرفة البيانات في إدارة المخاطر والأصول منذ العام 1987. من خلال التكنولوجيا المتكاملة التي لا مثيل لها، نقوم بتوصيل الأشخاص وشركات التأمين والموردين، وتمكين الجميع من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. كجزء من مجموعة سوليرا، نتحدى التوقعات باستمرار من خلال الاستثمار المستمر والابتكار الرقمي.

عن سوليرا

تعد سوليرا شركة عالمية رائدة في حلول البيانات وبرامج إدارة المخاطر والأصول، مما يمكّن الشركات عبر النظام العام للسيارات والتأمين من خلال حلول موثوقة تلتزم بأعلى معايير خصوصية البيانات والأمن والنزاهة لدعم الاتصال عبر سلسلة قيمة السيارة. تجمع حلولسوليرابين العملاء وشركات التأمين والموردين، مما يمكّن من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً من خلال الخدمة والبرامج والبيانات الغنية والخوارزميات المملوكة والتعلم الآلي التي تجتمع معًا لتقديم البصيرة وضمان صيانة مركبات وممتلكات العملاء على النحو الأمثل وإصلاحها بخبرة. تنشط الشركة في أكثر من 90 دولة عبر ست قارات، وتعالج أكثر من 300 مليون معاملة رقمية سنويًا لأكثر من 235,000 عميل وشريك. من خلال الاعتماد على إمكانات الحلول الرائدة في السوق وأفضل ممارسات العمليات التجارية من تقنياتها حول العالم، توفرسوليرانطاقًا وقوة غير مسبوقين مع أداء فائق مع تقديم الابتكار لدفع الصناعة إلى الأمام.

عن أيه أكس أيه

أيه أكس أيه، وهي واحدة من أكبر شركات التأمين العالمية، هي شركة عالمية رائدة في مجال التأمين وإدارة الأصول بهدف تمكين الناس من العيش حياة أفضل. في منطقة الخليج، تتواجد أيه أكس أيه منذ 70 عامًا، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التأمين للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد.

أيه أكس أيه في الخليج هي واحدة من أكبر اللاعبين الدوليين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتغطي أسواق الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين وقطر، مع قوة عاملة تضم أكثر من 800 موظف و 25 فرعاً ومحلات بيع بالتجزئة في جميع أنحاء المنطقة وأكثر من مليون عميل. مع مجموعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لكل عميل، والتي تغطي التأمين على الممتلكات والحوادث والتأمين على الحياة والتأمين الصحي، تعد شركةأيه أكس أيهفي الخليج شركة تأمين متعددة الخطوط ومتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، تركز أيه أكس أيه على مساعدة العالم على مواجهة مخاطر المناخ بشكل أفضل، في حين تقدم أيضًا الحماية والمعرفة بالمخاطر للجمهور، في محاولة للمساهمة في التنمية الاقتصادية العالمية وتصبح شريكًا موثوقًا به للعملاء في المنطقة.

وإذ هي معترف بها كعلامة تجارية رائدة في مجال التأمين، حصلت أيه أكس أيه على العديد من الجوائز لجودة خدماتها ومنتجاتها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.axa.ae أو تابعوها على: تويتر، لنكدن وفيسبوك.

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