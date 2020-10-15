شركة سبول دياموند توسع بصمتها العالمية

منصة دياموند الجديدة تحظى بالثناء والاعتماد الواسع في قطاع التعليم العالي

كارل سبرنغز، فلوريدا، 15 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة سبول دياموند يوم 8 حزيران/يونيو، 2020 منصة دياموند (Diamond)، وهي الحل المتكامل الشامل في قطاع التعليم المتكامل. وقالت نائبة الرئيس لقسم المبيعات في شركة سبول دونا فالنتا: “إن سبول هي الوحيدة التي تقوم من أجل تحسين الكفاءة المؤسسية بما تقوم به إدارة التعليم لتحسين بيئات التعليم الرقمي. ولهذا بالضبط نرى عددا متزايدا من المؤسسات يقوم باعتماد منصة دياموند في الولايات المتحدة والخارج.” يُذكر أن شركة سبول أضافت موقعا منفصلا لمبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط.

تم تطويرمنصة دياموندبمساهمة من مئات مؤسسات التعليم العالي من جميع أنحاء العالم. وعلق نائب الرئيس لشؤون المنتجات في سبول لاري سكواريني بالقول: “سبولدياموندوواجهتها المعادة التصميم بالكامل هي مزيج من قواعد العمل المثبتة مع الشاشات الجديدة سهلة التنقل والتكنولوجيا المحدثة والتكامل السلس. (انظر الفيديو هنا See Video Here).



عززت شراكة شركةسبولالاستراتيجية الأخيرة مع جمعية مخططي الكليات والجامعات Society for College & University Planners مكانتها كرائدة في مجال الفكر في هذا المجال. يُنظر إلى قوةدياموندفي زيادة التعاون والشفافية على أنها جزء لا يتجزأ من نجاح المؤسسات من جميع الأحجام. إن أسعار منصة دياموند، فضلا عن سمعة شركةسبول بما يتجاوز التدريب والدعم وحسب، يجعل منتج سبولالرائد الجديد الخيار للمؤسسات الملتزمة بالتحسين المستمر.

وتابع سكواريني: “تتميز بنيةدياموندبأنها بنية صديقة لواجهة برمجية التطبيقات مما يسهل استخدام البيانات من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات.” ومع أدوار غير محدودة مرخصة وتبادل البيانات المجاني بين الوحدات الخمس للمنصة، تعتبر دياموندحلاً فريدًا من نوعه. وأضاف ليو كاراسكويرا، خبير تحليل البيانات الكبير بالقول: “حيث أنه تم تطوير جميع وحداتدياموندداخليا، فإن دياموندلا تعاني من مشكلات تكامل البيانات في الأنظمة الأساسية الأخرى.”

وقد أدى التزامسبولبنجاح العملاء إلى معدل إعادة اعتماد منتجاتها بنسبة 100٪ من قبل قاعدة مستخدميها. وقال براندي موريتا، مدير خدمات العملاء فيسبول: “إن فريقي موجود هنا لضمان نجاح المؤسسات الشريكة لنا معدياموندمن التنفيذ وحتى إعادة الاعتماد.”

تأتيسبولدياموندفي الوقت المثالي لدعم المؤسسات فيما تقوم ببناء كفاءاتها التشغيلية عبر جميع أصحاب المصلحة في هذه الأوقات الصعبة.

حولسبول

تساعدسبولالكليات والجامعات على تحسين الفعالية المؤسسية وإعداد الطلاب بشكل أفضل للنجاح. وتتضمن منصة البرامج المتكاملة للشركة على التخطيط والميزنة والتقييم ومراجعة البرامج والمصادقة والاعتماد.

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الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=8diqtli_mGE