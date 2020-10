شركة سبول دياموند توسع بصمتها العالمية

تم تطويرمنصة دياموندبمساهمة من مئات مؤسسات التعليم العالي من جميع أنحاء العالم. وعلق نائب الرئيس لشؤون المنتجات في سبول لاري سكواريني بالقول: “سبولدياموندوواجهتها المعادة التصميم بالكامل هي مزيج من قواعد العمل المثبتة مع الشاشات الجديدة سهلة التنقل والتكنولوجيا المحدثة والتكامل السلس. (انظر الفيديو هنا See Video Here ). عززت شراكة شركةسبولالاستراتيجية الأخيرة مع جمعية مخططي الكليات والجامعات Society for College & University Planners مكانتها كرائدة في مجال الفكر في هذا المجال. يُنظر إلى قوةدياموندفي زيادة التعاون والشفافية على أنها جزء لا يتجزأ من نجاح المؤسسات من جميع الأحجام. إن أسعار منصة دياموند، فضلا عن سمعة شركةسبول بما يتجاوز التدريب والدعم وحسب، يجعل منتج سبولالرائد الجديد الخيار للمؤسسات الملتزمة بالتحسين المستمر.

