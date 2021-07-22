شركة زينفيا تعلن عن أسعار الاكتتاب العام الأولي

ساو باولو، 22 يوليو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة زينفيا Zenvia Inc. (“Zenvia”)، وهي منصة اتصالات لتجربة العملاء تمكّن الشركات من إنشاء رحلات فريدة لعملائها النهائيين على طول دورة حياتهم عبر مجموعة واسعة من قطاعات مباشرة إلى المستهلك في جميع أنحاء أعلنت أمريكا اللاتينية، اليوم عن تسعير اكتتابها العام الأولي البالغ 11,538,461 سهمًا عاديًا من الفئة “أ” بسعر طرح عام يبلغ 13.00 دولارًا أمريكيًا للسهم (“الاكتتاب”). لدى شركات التأمين خيار شراء ما يصل إلى 1,730,769 سهمًا عاديًا إضافيًا من الفئة “أ” من زينفيا بسعر الاكتتاب العام الأولي، مع خصم أقل من خصومات وعمولات الاكتتاب.

من المتوقع أن تبدأ الأسهم العادية من الفئة “أ” من زينفيا التداول في سوق رأس المال ناسداك في 22 يوليو 2021 تحت رمز المؤشر “ZENV”، ومن المتوقع إغلاق العرض في 26 يوليو 2021، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.

بالتزامن مع الاكتتاب وإتمامه، وافقت شركة Twilio Inc. على شراء 3,846,153 سهمًا عاديًا إضافيًا من الفئة أ ستصدرها زينفيا في اكتتاب خاص معفى من التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، بسعر متساو إلى 13.00 دولارًا أمريكيًا لكل سهم عادي من الفئة أ. كما نتوقع أن يتم إغلاق هذا الاكتتاب الخاص المتزامن بعد وقت قصير من إتمام الاكتتاب.

تم تقديم بيان التسجيل المتعلق بهذا الاكتتاب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وإعلان نفاذه في 21 يوليو 2021. يمكن الوصول إلى نسخ بيان التسجيل من خلال موقع الويب لهيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov.

Goldman Sachs & Co. LLC و Morgan Stanley & Co. LLC و Banco Bradesco BBI S.A. و Itau BBA USA Securities, Inc. و UBS Securities LLC يعملون كمنسقين عالميين للعرض المقترح وتعمل XP Investments US، LLC كمدير دفتر مشترك للاكتتاب المقترح.

يتم طرح هذه الأوراق المالية فقط من خلال نشرة إصدار مكتوبة تشكل جزءًا من بيان التسجيل الفعال، ويمكن الحصول على نسخ منها من أي من المصادر التالية:

Goldman Sachs & Co. LLC ، ملاحظة: قسم النشرات، 200 West Street ،New York ،New York 10282 ، عبر الهاتف على 1-866-471-2526 ، الفاكس: 212-902-9316 أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]

، ملاحظة: قسم النشرات، 200 ، عبر الهاتف على ، الفاكس: أو عبر البريد الإلكتروني على Morgan Stanley & Co. LLC ، ملاحظة: قسم النشرات، 180 Varick Street،2nd Floor،New York، NY 10014 أو بالبريد الإلكتروني على: [email protected] .

لا يُشكِّل هذا المستند عرضًا لبيع أو تبادل، أو طلب عرض لشراء أو تبادل أية أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في نطاق أية سلطة قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع أو التبادل غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأية سلطة قضائية من هذا القبيل.

نبذة عن زينفيا

تهدف شركة زينفيا (Zenvia) إلى تمكين الشركات من إنشاء تجارب فريدة لاتصالات العملاء من خلال منصتها الموحدة الشاملة. كما تمكّن شركة زينفيا الشركات من تحويل اتصالات العملاء الحالية الخاصة بهم من التفاعلات غير القابلة للتطوير والمادية وغير الشخصية إلى تجارب قابلة للتطوير بدرجة عالية، ورقمية في المقام الأول، وخبرات عالية السياق عبر رحلة العميل. وتوفر منصة اتصالات زينفيا الموحدة من طرف إلى طرف مجموعة من (1) البرمجيات كخدمات تركز على الحملات، وفرق المبيعات، وخدمة العملاء والمشاركة، (2) الأدوات، مثل واجهات برمجة تطبيقات البرامج، أو واجهات برمجة التطبيقات، وروبوتات الدردشة، وعرض العميل الفردي، مصمم الرحلات، مؤلف المستندات والمصادقة و (3) القنوات، مثل الرسائل النصية القصيرة والصوت و WhatsApp و Instagram و Webchat. تساعد منصتها الشاملة العملاء عبر حالات الاستخدام المتعددة، بما في ذلك الحملات التسويقية واكتساب العملاء وإعداد العملاء والتحذيرات وخدمات العملاء ومكافحة الاحتيال والبيع المتقاطع والاحتفاظ بالعملاء، من بين أمور أخرى. من يوم 31 مارس 2021، خدمت زينفيا أكثر من 10,100 عميل نشط في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

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