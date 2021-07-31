شركة زينفيا إنك تعلن إكمال الاكتتاب الخاص المتزامن مع تويليو إنك

Posted on 1 hour ago by tngadmin

ساو باولو, 31 تموز/يوليو، 2021 / PRNewswire/ — أعلنت شركة زيلفيا إنك (ZENVIA)  (نازداك:  ZENV) أمس إغلاق الاكتتاب الخاص المتزامن الذي تم الكشف عنه سابقًا لـ 3،846،153 من أسهمها العادية من الفئة “أ” لشركة تويليو إنك في صفقة خاصة (“الاكتتاب الخاص المتزامن”) بسعر طرح قدره 13.00 دولارًا أميركيًا لكل سهم عادي من الفئة أ.

جمعت زينفيا 50,000,000 دولار أميركي من إجمالي العائدات من خلال الاكتتاب الخاص المتزامن، ومع الطرح العام الأولي لشركة زينفيا (“IPO“) البالغ 11.538.462 سهمًا عاديًا من الفئة أ بسعر طرح عام يبلغ 13.00 دولارًا أميركيًا لكل سهم عادي من الفئة أ الذي أغلق في 26 تموز/يوليو، في عام 2021، جمعت شركة زينفيا ما يقرب من 200.000.000 دولار أميركي في إجمالي العائدات.

وكما تم الكشف عنه في بيان التسجيل الفعلي لـ زينفيا على النموذج F-1 المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، سيتم استخدام جزء من صافي عائدات الاكتتاب العام والاكتتاب الخاص المتزامن لدفع المقابل المستحق الدفع نقدًا للحصول على محرك واحد إلى واحد SA – سيتم استخدام دايركت وان وأي عائدات متبقية للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل استثمارات لتطوير البرامج أو المنتجات أو التقنيات، والاستثمارات في التوسع الدولي لعملياتنا، وتمويل عمليات اندماج أخرى تتبدى كفرصة، أو عمليات الاستحواذ أو الاستثمار في الأعمال التكميلية، والحفاظ على السيولة.

حول زينفيا
يدفع شركة زينفيا (Zenvia) هدف إلى تمكين الشركات من إنشاء تجارب فريدة لاتصالات العملاء من خلال منصتها الموحدة الشاملة. كما تمكّن شركة زينفيا الشركات من تحويل اتصالات العملاء الحالية الخاصة بهم من التفاعلات غير القابلة للتطوير والمادية وغير الشخصية إلى تجارب قابلة للتطوير بدرجة عالية، ورقمية في المقام الأول، وخبرات عالية السياق عبر رحلة العميل. وتوفر منصة اتصالات زينفيا الموحدة من طرف إلى طرف مجموعة من (1) البرمجيات كخدمات تركز على الحملات، وفرق المبيعات، وخدمة العملاء والمشاركة، (2) الأدوات، مثل واجهات برمجة تطبيقات البرامج، أو واجهات برمجة التطبيقات، وروبوتات الدردشة، وعرض العميل الفردي، مصمم الرحلات، مؤلف المستندات والمصادقة و (3) القنوات، مثل الرسائل النصية القصيرة والصوت و WhatsApp و Instagram و Webchat.

تساعد منصتها الشاملة العملاء عبر حالات الاستخدام المتعددة، بما في ذلك الحملات التسويقية واكتساب العملاء وإعداد العملاء والتحذيرات وخدمات العملاء ومكافحة الاحتيال والبيع المتقاطع والاحتفاظ بالعملاء، من بين أمور أخرى. من يوم 31 آذار/مارس 2021، خدمت زينفيا أكثر من 10,100 عميل نشط في جميع أنحاء أميركا اللاتينية.

للتواصل:
 زينفيا إنك
اهتمام دائرة علاقات المستثمرين
[email protected]

أفيندا بوليستا، 2300, Suites 182 and 184, São Paulo, SP, Brazil
Zip Code 01310-300

RELATED ARTICLES
شركة زينفيا إنك تعلن إكمال الاكتتاب الخاص المتزامن مع تويليو إنك
شركة زينفيا إنك تعلن إكمال الاكتتاب الخاص المتزامن مع تويليو إنك
1 hour ago
Future of Ontario Place Toronto to showcase new landmark entertainment and wellbeing destination by Therme Group
Future of Ontario Place Toronto to showcase new landmark entertainment and wellbeing destination by Therme Group
15 hours ago
DIDI UPDATED CLASS PERIOD: ROSEN, TOP RANKED GLOBAL INVESTOR COUNSEL, Encourages DiDi Global Inc. Investors with Losses in Excess of $500K to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action – DIDI
DIDI UPDATED CLASS PERIOD: ROSEN, TOP RANKED GLOBAL INVESTOR COUNSEL, Encourages DiDi Global Inc. Investors with Losses in Excess of $500K to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action – DIDI
15 hours ago
ZENVIA Inc. Announces Closing of Concurrent Private Placement with Twilio Inc.
ZENVIA Inc. Announces Closing of Concurrent Private Placement with Twilio Inc.
15 hours ago
أريانا جراندي الحائزة على جائزة جرامي® والفنانة الحائزة على جائزة القرص البلاتيني عدة مرات تَدخل فئة الجمال النظيف بإطلاق God is a Woman، وهو عطر جديد مستوحى من قوة الطبيعة
أريانا جراندي الحائزة على جائزة جرامي® والفنانة الحائزة على جائزة القرص البلاتيني عدة مرات تَدخل فئة الجمال النظيف بإطلاق God is a Woman، وهو عطر جديد مستوحى من قوة الطبيعة
17 hours ago
Doo Financial’s First Display On Times Square Nasdaq Tower, Establishing A Fully Disclosed Brokerage Relationship With Interactive Brokers
Doo Financial’s First Display On Times Square Nasdaq Tower, Establishing A Fully Disclosed Brokerage Relationship With Interactive Brokers
18 hours ago

Categories

Trending News

Archives

Proudly powered by WordPress | Theme: BuzzNews by spiderbuzz.