شركة زوبي تعلن عن إقامة شراكة استراتيجية مع شركة ريلاينس جيو

– تزايد شفافية النظام البيئي المتبع في شركة ريلاينس جيو (Reliance Jio)

– الشراكة الأولى من نوعها القائمة على التكامل والتكنولوجيا المتطورة والابتكار

– نجاح عملية التوزيع بمعدل هائل

– تتيح هذه الشراكة نمو سوق شركة زوبي التي أكملت للتو جولة تمويلية من السلسلة (ب) بقيمة 102 مليون دولار أمريكي

نيودلهي، 6 يناير 2022 / PRNewswire / – أعلنت شركة زوبي (Zupee) – أكبر شركة ألعاب ترفيهية سهلة قائمة على المهارات في الهند – عن شراكة استراتيجية هي الأولى من نوعها مع شركة جيو بلاتفورمز المحدودة (Jio Platforms). وسيترتب على هذه الشراكة تكامل المنتجات وبناء روابط تآزرية قوية الهدف منها إشراك المستخدمين والتوزيع في نظام بيئي متأهب للمستقبل سيستفيد منه أكثر من 450 مليون مستخدم. وبفضل هذه الروابط التآزرية الجديدة، فإن الهدف المنشود هو بناء نظام بيئي يسهل عملية تطوير المنتجات والخدمات وتوزيعها بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما سيعود بالنفع على عملاء شركة زوبي. أما بالنسبة لمستخدمي شركة جيو، فسيتم منحهم إمكانية الوصول إلى عدد ضخم من ألعاب شركة زوبي القائمة على المهارات والمتوفرة عبر الإنترنت، هذا إلى جانب المنتجات المبتكرة الأخرى التي تطورها الشركة.

ومع هذه الشراكة الجديدة القائمة، سينصب التركيز على طرح المزيد من الألعاب عالية الجودة بلغات متعددة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين مع الطموح إلى جعل شركة زوبي أكبر منصة ألعاب في الهند تعمل على ربط دولة الهند الحديثة بحضارتها العتيقة. ومن المتوقع بيع أكثر من 150 مليون هاتف من الجيل الخامس قبل الإطلاق التجاري لأجهزة الجيل الخامس في الهند، وتتطلع شركة زوبي بقوة إلى الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من السوق من خلال هذه الشراكة التي أقامتها مع شركة جيو.

كما ستستفيد شركة زوبي أيضًا من الانتشار الذي تتمتع به شركة جيو في الوقت الحالي حيث سيتم توزيع ألعاب شركة زوبي على جميع عملاء شركة جيو، كما ستُتاح هذه الألعاب لعملاء هواتف جيو. وهذا من شأنه أن يحقق أكبر انتشار لشركة زوبي مقارنة بجميع شركات الألعاب الأخرى في الهند مما يدفع شركة الألعاب الناشئة الأسرع نموًا لتكون أكبر شركة ألعاب على مستوى البلد بأكملها. فهذه الشراكة الاستراتيجية تعزز الثقة في النمو المذهل والرؤية التي تطرحها شركة زوبي في الأسواق مع تمتعها بعناصر القوة الرئيسية التي تجعلها قادرة على تحطيم تنسيقات الألعاب الفائزة وتوفير سيولة نقدية في الأسواق الهندية.

وفي الآونة الأخيرة، أجرت شركة زوبي جولة تمويلية من السلسلة (ب) بقيمة 102 مليون دولار أمريكي، إلى جانب عمليات توسعية قدرها 30 مليون دولار أمريكي تم جمعهم بالفعل. هذا وقد شهدت هذه الجولة مشاركة مستثمرين بارزين مثل WestCap Group و Tomales Bay Capital و Nepean Capital و AJ Capital و Matrix Partners India و Orios Venture Partners. وبذلك يرتفع إجمالي الأموال التي جمعتها شركة زوبي إلى 121 مليون دولار أمريكي بتقييم قدره 600 مليون دولار أمريكي. ويتضمن المستثمرون السابقون مجموعة Smile التي دخلت في شراكة مع شركة زوبي بصفتها مؤسِسة مشاريع. حققت شركة زوبي أكثر من 70 مليون عملية تنزيل في الهند، وسيساعد رأس المال الجديد الذي جمعته في زيادة انتشارها بشكل كبير.

هذا وستُنفَق هذه الأموال على تطوير منتجات جديدة، وتعزيز تجارب التصميم الغامرة، والتوسع في مناطق جغرافية جديدة، وتكثيف عمليات التسويق، والانتشار، والتغلغل، والبحث والابتكار، وتوظيف أفضل المواهب لتعزيز طموح شركة زوبي المتمثل في بناء منصة غنية بالإمكانيات وإقامة علاقات هادفة. وفي عام 2022، ستواصل شركة زوبي تطوير أشكال جديدة من الترفيه الهادف الذي يمكنه إشراك المستخدمين وتمكينهم وتسليتهم في آن واحد.

هذا وقد ذكر ديلشير سينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زوبي، أنه “لطالما كانت شركة زوبي أول شركة ناشئة في مجال العلوم السلوكية والدوافع البشرية والثقافة حيث جلبت أفضل المواهب الهندسية والقدرات الإبداعية ومهارات سرد القصص الموجودة في الهند تحت سقف واحد مما حفز حدود الابتكار، وذلك من خلال التصميم الذي يركز على المستخدم واتباع نهج التكنولوجيا الخيرة. فإن شركة جيو خير شريك لترافقنا في هذه الرحلة حيث نتطلع إلى التغلغل في المناطق النائية في الهند والوصول إلى الأشخاص الأكثر حرمانًا ودمجهم في المجتمع. وهذا يتماشى للغاية مع فكرتنا عن إنترنت المستقبل الذي سيكون مفتوحًا ولامركزي وغير محدود وبدون تراخيص. ومن المتوقع أن تزيد صادرات الهواتف الذكية الهندية من 3.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الواقعة بين 2020 و2021 إلى 55 مليار دولار أمريكي في الفترة الواقعة بين 2025 و2026 وهو نمو قدره 15 مرة ضعف النمو الطبيعي. وبصفتنا شركة ناشئة محلية، نريد أن نضع المنتجات والألعاب الهندية على جميع تلك الأجهزة التي يمكنها نقل قصة الهند إلى العالم بأسره، وسنقوم بذلك مع مواصلة صنع ألعاب ممتعة تسعد الملايين حول العالم بأسره.”

وأضاف قائلًا “لا يوجد أفضل من هذا الوقت لعقد هذه الشراكة لأننا سنركز على الابتكارات في حوسبة الحافة (Edge Computing) وشبكات البيانات اللامركزية والذكاء الاصطناعي لإنشاء منصة عالمية فعلية بأفضل الإمكانيات التي يمكن أن تقدمها الهند. وبينما نعمل على بناء منصة زاخرة وقوية، فلا نرغب أبدًا في أن نغفل عن الالتزام بتقديم منتجات ملائمة وهادفة إلى أن نصل للمرحلة الأخيرة والمجتمعات المحرومة في البلاد. وما زلت متفائلًا بنفس القدر بشأن تعزيز بصمة أكاديمية Zupee Skilling حيث سنتصدر مبادرات تمكين شباب بلادنا للنهوض بمستقبل سوق العمل والوظائف من خلال ركائز تكافؤ الفرص وجهودنا الجماعية التي نبذلها لترسيخ الديمقراطية.”.

تتمتع شركة زوبي بالعديد من الأسبقيات الأولى في مجالها، وأُطلِق عليها مؤخرًا أنها شركة أحادية القرن مرتقبة في قائمة هورون الهندية للشركات أحادية القرن المستقبلية (Hurun India Future Unicorn List) لعام 2021 مع تسليط الضوء على مؤسسيها كأصغر قادة في هذه الفئة. كما سبق وتم إدراجها في قائمة 30 التابعة لمجلة فوربس آسيا (Forbes Asia 30) تحت فئة 30 لتكنولوجيا المستهلك. هذا ويُعرف عن إنشاء الألعاب بأنه يستغرق وقتًا لاختبار الألعاب المنتشرة وإعادة تصميمها للأجهزة المحمولة من خلال جعلها تنافسية وجذابة ومسلية. أما النهج المتمحور حول المستخدم والمحايد للغة فيعني أن الألعاب تحظى بشعبية بين الناس عبر المناطق الجغرافية والديموغرافية.

نُبذة عن شركة زوبي:

تُعد شركة زوبي شركة ناشئة للألعاب القائمة على المهارات والمتوفرة عبر الإنترنت، ومقرها الهند، وتركز على ابتكار وإنشاء ألعاب تجذب المستخدمين وتسليهم وتعمل على تمكينهم.

يتوفر مزيد من المعلومات حول الشركة ومؤسسيها على الموقع الإلكتروني التالي https://www.zupee. global/

لمزيد من المعلومات يُرجى التواصل مع:

فيكاس كومار

+91 9811054648

vikas.kumar@zupee.in

هيماني راتيلا

9711306576 91+

himani.rautela@zupee.in