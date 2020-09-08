شركة ريفبيتس تعلن حصولها على براءة اختراع أميركية لبنية منتج أمني فريدة باستخدام تشفير بدون معرفة

البرمجية توفر حماية قصوى للبيانات في المتصفحات ولوحات المعلومات

منيولا، نيويورك، 8 سبتمبر / أيلول 2020/ بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أمن البرمجيات ريفبيتس اليوم أن مكتب براءات الاختراع والماركات التجارية الأميركي أصدر براءة اختراع أميركية رقم US10574696B2 التي تغطي تقنية تقدم أمنا قائما على التشفير بدون أي معرفة أثناء انتقالها وبعد وصولها، مع تقديم سهولة وفعالية تطبيق التشفير في متصفح المستخدم.

وقال ديفيد شيفر، الرئيس التنفيذي: “كجزء من التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بأكثر حلول برمجيات الأمن السيبراني تقدمًا لحماية أصولهم الأكثر قيمة، فإننا نستثمر باستمرار لتحسين الأمن الداخلي لحلولنا. نظرًا لأن حلنا PAM يدير الوصول إلى جميع الحسابات المميزة في الشركة، فمن المهم للغاية أن يكون محميًا بشكل جيد ضد محاولات اعتراض بياناتها وربما إساءة استخدامها. تسمح لنا التكنولوجيا المشمولة في براءة الاختراع الجديدة هذه بنقل هذه الحماية إلى مستوى جديد “.

وقال مكتبا سيليك، كبير المسؤولين التقنيين في الشركة: “باستخدام مجموعة من خوارزميات ومفاتيح تشفير وفك تشفير مختلفة، نتأكد من أن أي بيانات مهمة يتم تبادلها بين المتصفحات والخوادم محمية تمامًا في جميع الأوقات. جميع البيانات أثناء النقل مشفرة بشكل مزدوج وتظل البيانات في حالة تشفير بعد الوصول وفي أي وقت، وبالتالي تشفير بدون معرفة. ونتيجة لذلك، ستفشل أي محاولة معادية للوصول إلى البيانات المخزنة على الخوادم.”

توفر ريفبيتس برنامج الأمن السيبراني لإدارة الوصول المتميز، وحماية نقاط النهاية، وأمان البريد الإلكتروني وتكنولوجيا الخداع. إن تنفيذ هذه البنية الحاصلة على براءة اختراع في لوحات التحكم في حلولها يوفر لعملاء ريفبيتس ميزة أمان مهمة أخرى لم تكن متوفرة حتى الآن في السوق.

نبذة عن ريفبيتس

تأسست ريفبيتس في العام 2018، وهي شركة مبتكرة للأمن السيبراني مكرسة لتزويد عملائها بحماية فائقة استنادًا إلى معرفة الخبراء. يقع المقر الرئيسي لشركة ريفبيتس في منيويلا، نيويورك ولها مكاتب في برينستون، ونيو جيرزي، وبوسطن، ماساتشوستس، وأنتويرب (بلجيكا). لمزيد من المعلومات حول ريفبيتس، يرجى زيارة: www.revbits.com .

معلومات الاتصال اسم الشركة ريفبيتس أل أل سي الاسم للاتصال: نيل هستربيرن رقم الهاتف: 609 516 2846 إيميل: neal.hesterberg@revbits.com

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