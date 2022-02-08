شركة ريفبيتس إند بوينت سيكيوريتي تحتفظ بشهادة آي سي أس أيه لابس

في تقييمه للربع الرابع 2021، اقتربت ريفبيتس إند بوينت سيكيوريتي بصورة أكبر من اكتشاف الـ 100% بتحقيق قدرة 99.8%

مينيولا، نيويورك, 7 شباط/فبراير 2022/ PRNewswire/ — أعلنت شركة ريفبيتس RevBits Endpoint Security أنها احتفظت بترخيصها من مختبرات آي سي أس أيه للحماية من التهديدات المتقدمة (وهو قسم مستقل من شركة فيرايزون)، كما ذكر في تقييم هذا القسم في الربع الرابع من العام 2021 الخاص بشركة ريفبيتس إند بوينت سيكيوريتي.

وتم إجراء الاختبار بموجب بروتوكول “اكتشاف التهديد المتقدم”، الذي يركز على تقييم منتجات الأمان في نقطة النهاية للحماية من التهديدات الجديدة وغير المعروفة عبر جميع أنواع البرامج الضارة. تم تنفيذ أكثر من ألف وثلاثمئة عملية اختبار تحتوي على عينات خبيثة وتطبيقات غير ضارة على مدى 32 يومًا متتالية.

ومع معدل اكتشاف إجمالي يقارب المئة بالمئة وعدم وجود نتائج إيجابية خاطئة، فاق برنامج RevBits EPS معدل الكشف بنسبة خمسة وسبعين بالمئة المطلوبة للحصول على الشهادة.

وقال مكتبا سيليك، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة: “استنادًا إلى بنية فريدة وتقنيات حاصلة على براءة اختراع خاصة، تم تطوير شركة ريفبيتس إند بوينت سيكيوريتي لتوفير الحماية التي هي الأفضل في فئتها.” “لقد سرتنا قدرة الحل على اكتشاف التهديدات، وأننا أبلغنا عن نتائج إيجابية غير صحيحة بنسبة صفر. وإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن دقة المنتج بشكل أكبر في اكتشافنا بنسبة 100٪ للتهديدات التي مضى عليها أربع ساعات أو أقل “.

الاحتفاظ بهذا الترخيص مهم لشركتنا وعملائنا،” كما يقول ديف شيفر، الرئيس التنفيذي: “يجب هزيمة آفة البرامج الضارة وبرامج الفدية، كما أن المساعدة في حماية المؤسسات من جميع الأنواع يمثل أولوية لريفبيتس، حيث أن حل أمان نقطة النهاية لدينا هو تحقيق هذا الهدف، وهو ما يجعلنا فخورين.”

للحصول على تقرير الشهادة المفصل ومزيد من المعلومات حول برمجية ريفبيتس، يرجى زيارة www.revbits.com

للتواصل: نيل هيستربيرغ neal.hesterberg@revbits.com

نبذة عن شركة ريفبيتس

تأسست شركة ريفبيتس في العام 2018، وهي شركة مبتكرة في مجال الأمن السيبراني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. يقع المقر الرئيسي لشركة ريف بيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن ومساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريفبيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits .