شركة رأس المال المخاطر الجديدة بلاس فينشر كابيتال التي أطلقها المستثمران المخضرمان حسن حيدر وشريف البدوي

أطلق المستثمرون الأكثر نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شركة جديدة تستهدف 120 استثمارًا في الشركات الناشئة الاستثنائية التقنية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة بلاس فينشر كابيتال (+ VC) عن إطلاق عملياتها وصندوقها الأول الذي يركز على الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) والمغتربين فيها.

تأسست الشركة من قبل خبراء قدامى مشهورين في النظام البيئي للشركات الناشئة، بقيادة المدير التنفيذي السابق لشركة جوجل (Google) شريف البدوي وخبير الاستثمار المخضرم حسن حيدر، تتبنى نهجًا مبتكرًا لدعم الشركات في مراحلها الأولى؛ بالاستفادة من أكثر من 35 عامًا من العمل المشترك خبرة في الاستثمار والتشغيل. وبعد إتمام أكثر من 200 معاملة معًا، يمتلك الشركاء الإداريون للشركة ثروة من المعرفة والسجلات المثبتة لمساعدة شركات المحافظ على تحقيق المعالم التشغيلية وبناء الشركات العالمية.

بصفته رائد أعمال ومصرفي استثماري سابق، كان حسن يستثمر في الشركات الناشئة في المنطقة على مدار السنوات الـ 10 الماضية. وقبل تواجد شركة بلاس فينشر كابيتال، عمل في رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنشأ واحدة من أولى مجموعات الاستثمار الملاك في المنطقة. وانضم إليه شريكه شريف، رائد الأعمال المشغل والمستثمر المخضرم، الذي قدم 25 عامًا من الخبرة في مجال التكنولوجيا والنمو إلى الشركة. عمل شريف في عدد من شركات الإنترنت منذ منتصف التسعينيات في وادي السيليكون (Silicon Valley)، بما في ذلك جوجل، قبل انتقاله إلى المنطقة للتركيز على الاستثمار في بدء التشغيل. كما أنه يعمل كمستشار وعضو في العديد من مجالس إدارة الشركات الناشئة وغير الربحية.

وتعليقًا على الإعلان فقد صرح السيد حيدر قائلًا: “نحن متحمسون لإطلاق بلاس فينشر كابيتال مع أطروحة استثمارية مميزة للمنطقة. حيث تهدف الشركة إلى الاستثمار في محفظة متنوعة على نطاق واسع من الشركات الناشئة في المرحلة الأولية، والتي تستهدف 120 استثمارًا على مدى الـ 3 سنوات المقبلة. كما أن إرثنا الممتد على مدار 5 سنوات من الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشركات الناشئة العالمية ساعدنا في بناء شبكات مخصصة عميقة لتدفق الصفقات بشكل استثنائي. كما تم تصميم أطروحتنا لتمكين الشركات الناشئة في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سريع النمو. إننا نعتزم الاستفادة من خبرتنا ومعرفتنا للتأثير بشكل إيجابي على نمو النظام البيئي للشركات الناشئة المزدهر في المنطقة”.

تبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسرعة كنظام بيئي رئيسي للشركات الناشئة، بعد أن شهدت العديد من عمليات الخروج الأخيرة بما في ذلك استحواذ شركة أوبر (Uber) على شركة كريم (Careem) بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2019 والاستحواذ شركة أمازون (Amazon) على شركة سوق كوم (Souq) في عام 2017. تتمتع المنطقة باقتصاد شامل إيجابي، حيث يوجد سوق شاب إلى حد كبير ومتصل بشكل كبير يضم أكثر من 400 مليون شخص لديهم ثقافة ولغة مماثلة. وعلى الرغم من أن السوق لا يزال ناشئًا، إلا أنه ينمو بسرعة مع زيادة التمويل والمخارج عامًا تلو الآخر، مما يشير إلى الفرصة الهائلة للاستثمار المبكر التي تتمتع بلاس فينشر كابيتال بالاستفادة منها.

كما صرح السيد البدوي: “من خلال بلاس فينشر كابيتال لدينا ميزة استخدام خبرتنا الفريدة لعمل شيء مختلف قليلاً. وذلك أنه من خلال عمل فريقنا واستثماره في العديد من الشركات الناشئة على مر السنين، يمكننا تقديم المستوى المناسب من الدعم للمؤسسين الذين نستثمر فيهم. الاستثمار هو مجرد الخطوة الأولى، بعد أن يتوقع مؤسسونا دعمًا عميقًا من الممارسين ذوي الخبرة من حول العالم والوصول إلى شبكة فريدة من المشغلين والموجهين والمستثمرين. كما أننا نبني مجتمعًا مزدهرًا من الشركات الناشئة لدعم بعضها البعض وزيادة اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات. ونتطلع إلى الشراكة مع رواد الأعمال غير العاديين والمبتكرين للمساعدة في بناء أعمال ناجحة والمساهمة في اقتصاد إقليمي نابض بالحياة”.

نبذة عن شركة بلاس فينشر كابيتال:

شركة بلاس فينشر كابيتال هي شركة رأس مال استثماري تعمل في مجال الشركات الناشئة استنادًا إلى التكنولوجيا والمرحلة المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمغتربين فيها. كما تعمل شركة بلاس فينشر كابيتال جنبًا إلى جنب مع رواد الأعمال لتطوير وتوسيع نطاق أعمالهم من خلال توفير رأس المال والخبرة العميقة في تسويق النمو وجمع الأموال والاتصال العالمي والعمليات.

ويتمتع فريق شركة بلاس فينشر كابيتال بسجل حافل بإنجاز أكثر من 200 معاملة استثمار منذ عام 2010. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، تتوقع شركة بلاس فينشر كابيتال الاستثمار في أكثر من 100 شركة ناشئة من تمويلها الأول.

موقع الويب: plus.vc