شركة ديتو تستفيد من حلول الاتصالات الخاصة بشركة وايل كلاود للتوسع بسوقها في الفلبين

نانجينغ، الصين، 29 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة وايل كلاود (Whale Cloud) اليوم أن شركة ديتو تيليكوميونيتي (DITO Telecommunity)، وهي شركة الاتصالات الرئيسية الجديدة في الفلبين، قد اختارت وايل كلاود لتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي، مما يضع أساسًا قويًا للشركة لتوسيع السوق في الفلبين.

شركة ديتو، والتي تُعد مشروعًا مشتركًا بين أودينا جروب (Udenna Group) وشركة الصين للاتصالات (China Telecom)، هي أحدث مزود اتصالات في الفلبين. وتكرس ديتو جهدها لتقديم الخدمات الثابتة والمتنقلة بسرعة شبكة لا مثيل لها وتغطية وتجربة عملاء فائقة. هذا وإلى جانب ذلك، تخطط ديتو لتتبع انتشار خدمات 5G بسرعة في السنوات القادمة، مع عروض السرعة التي تكون أسرع بعشر مرات مما يتم تقديمه حاليًا.

وفي مهمتها لتصبح مشغل اتصالات رائدًا في الفلبين، تستفيد شركة ديتو من حلول الاتصالات الخاصة بشركة وايل كلاود التي تغطي أنظمة دعم الأعمال (BSS) وأنظمة دعم العمليات (OSS)، وقدرات البيانات الكبيرة وخدمات العملاء الذكية المطلوبة لنمو الأعمال السريع، من إدارة العملاء، وفئات المنتجات، وإدارة الإيرادات لنشر الشبكة، والتشغيل، وتحليلات البيانات، وتشخيص الخدمة الذاتية، وغيرها. ومن خلال الهندسة الموزعة والقائمة على السحابة، تتوافق حلول شركة ديتو مع المواصفات الفنية الموحدة، لبناء منصة عمليات تقنيات الذكاء الرقمي (DiTOP) قابلة للتطوير وقوية رقمية وقوية ورقمية بالكامل وذلك لمساعدة ديتو على اكتساب ميزة تنافسية في الأعمال والفوز بالسوق.

بالإضافة إلى ذلك، توفر وايل كلاود خدمة استشارية احترافية تستند إلى خريطة تطور الاتصالات الرقمية (DTMM) وعملية التشغيل القياسية (SOP)، لجعل منصة عمليات تقنيات الذكاء الرقمي أفضل في دعم تنفيذ العمليات التجارية ورسم خرائط رحلة العميل.

صرح ألبرت جيانغ، مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة ديتو: “بصفتنا لاعبًا جديدًا في الفلبين، فإننا نسعى جاهدين لنغير قواعد اللعبة ونقدم ما يستحقه الفلبينيون؛ وذلك بتقديم اتصالات أسرع وتغطية أوسع وخدمة عملاء أفضل. ومع وايل كلاود كشريك استراتيجي لنا، نعتقد أن حلولهم الرقمية وسجل حافل التسليم والدراية الصناعية ستسمح لنا بتحقيق نجاح أسرع في عصر 5G وإنترنت الأشياء”.

كما صرح بن تشو، الرئيس التنفيذي لشركة وايل كلاود انترناشونال: “تفخر شركة وايل كولاد بالتعاون مع ديتو من أجل نجاح تنفيذ منصة عمليات تقنيات الذكاء الرقمي. وهذه الشراكة إنما تثبت ثقة ديتو في حلولنا وخدماتنا، وتوسع من آثارنا في خدمة السوق الفلبينية المتنامية باستمرار. وسوف نواصل تقديم خدمات عالية الجودة لمساعدة ديتو على تعزيز مكانتها في سوق الاتصالات الذي يتوسع يومًا تلو آخر”.