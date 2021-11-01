شركة دهانات الجزيرة تطلق منتج Green Silk Flexy الجديد متعدد الإمكانات لجميع تشطيبات الأسقف

الرياض، المملكة العربية السعودية، 2 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Jazeera Paints (دهانات الجزيرة)، عملاق صناعة الدهانات في الشرق الأوسط، عن إطلاق منتج شامل Jazeera Green Silk Flexy لجميع أنواع تشطيبات الأسقف في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي إطلاق منتج دهانات الجزيرة Green Silk Flexy في سياق الحلول المبتكرة المستمرة لدهانات الجزيرة لتلبية وتجاوز توقعات عملائها الكرام في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. Green Silk Flexy حل مبتكر لطلاء الأسقف. إنه منتج شامل يعمل كقاعدة ودهانات نهائية لجميع أنواع وعناصر الأسقف الداخلية مثل الأنابيب والحديد والحديد المجلفن والسقف الأسمنتي والألمنيوم والبلاستيك وغيرها الكثير. ومن السمات المميزة التي لا حصر لها للمنتج ألوانه التي يمكن تخصيصها بناءً على حاجة العميل لمشاريعه المحددة، إلى جانب تأثيره الجمالي في إخفاء وتغطية الثقوب والشقوق وما إلى ذلك.

يتصدر منتج شركة دهانات الجزيرة Green Silk Flexy واجهة المنتجات المبتكرة التي تجعل عملية الرسم أسهل وأسرع ويمكن الاعتماد عليها. وقد تم استخدامه بالفعل في المشاريع الضخمة الشهيرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مثل قطار الرياض (Riyadh Metro) ومراكز التسوق الكبرى والمعارض الضخمة.

ولهذه المناسبة، أكد هاني سرايا، مدير عام المشاريع في شركة دهانات الجزيرة، “نحن نأخذ حلولا مبتكرة كجزء من مهمتنا والتزامنا تجاه العلامة التجارية لشركة دهانات الجزيرة ونحو عملائنا؛ لا يمكننا التوقف عن تقديم حلول مبتكرة”. وأضاف قائلًا: “يأتي منتج شركة دهانات الجزيرة Green Silk Flexy المرن في سياق دراسة عميقة للسوق، ودراسة عميقة لحاجة العملاء، ورؤية استباقية لشركة دهانات الجزيرة باعتبارها رائدة صناعة الطلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وتابع السيد هاني سرايا تصريحه قائلًا: “تحرص شركة دهانات الجزيرة، كشركة رائدة في المملكة العربية السعودية، على ابتكار أفضل المنتجات وحلول البناء. ومن خلال مهمتنا في إعطاء الأولوية لرضا العملاء، ونحن، بعد إجراء الكثير من البحوث والعديد من التجارب، وبعد اختبار المنتج ومعتمدة من قبل شركة Exova وشركة انترتك (Intertek)، ويسرنا أن نقدم منتج شركة دهانات الجزيرة Green Silk Flexy، وهو منتج متفوق في طلاء السقف الداخلي والتشطيب”.

يُعد منتج شركة دهانات الجزيرة Green Silk Flexy أحدث عروض مبتكرة في منتجات الشركة الشهيرة. وهو متوفر لطلبه من خلال الموقع الرسمي لشركة دهانات الجزيرة، من خلال الرابط https://jazeerapaints.com .

المزيد عن شركة دهانات الجزيرة

تأسست الشركة في الرياض، في المملكة العربية السعودية في عام 1979، وأصبحت شركة دهانات الجزيرة هي الشركة القادة في تصنيع الدهانات في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتميزت بسمعة بارزة في تصنيع وتصدير الدهانات رفيعة المستوى والصديقة للبيئة.

شركة دهانات الجزيرة شركة قائدة والشركة المصنعة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلق المنتجات الخضراء “Green Products” التي تفي بمتطلبات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة.

ومن خلال أكاديمية دهانات الجزيرة (Jazeera Paints Academy)، تسعى شركة دهانات الجزيرة إلى رفع مستوى الجودة والتقدم في صناعة الدهانات في المنطقة من خلال أكاديمية دهانات الجزيرة. في عام 2012، أصبحت الأكاديمية أول مؤسسة تقدم تدريبًا متخصصًا في صناعة الطلاء وتطبيقاته في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل.

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