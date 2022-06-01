‫شركة خدمات المعلومات المتقدمة تتعاون مع شركة ZTE لتشييد أول شبكة 5G عالية المستوى في تايلاند

مع إنشاء أول مركز متكامل تم إطلاقه بحلول الربع الثالث من عام 2022

شينزين، الصين، 13 يونيو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ، المزود الدولي الرئيسي للاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسات وحلول تكنولوجيا المستهلك للإنترنت عبر الهاتف المحمول، اليوم أنها وقعت اتفاقية شاملة اتفاقية تعاون مع شركة خدمات المعلومات المتقدمة Info Service Plc. (AIS) ، مزود الخدمة الرقمية رقم واحد في تايلاند.

وحسب ما ورد في الاتفاقية، ستكون شركة ZTE الشريك الاستراتيجي الشامل لشركة خدمات المعلومات المتقدمة لترقية التقنيات الرئيسية مثل 5G لتعزيز جودة الشبكة وتقديم تجارب مستخدم ممتازة لعملاء الشركة ( AIS) ، مع تطوير الابتكارات لوضع تايلاند في طليعة الاقتصاد الرقمي.

ستستعد شركة ZTE ، مع التزام كبير بتحديث شبكة 5G من شركة خدمات المعلومات المتقدمة لتكون شبكة مستقلة قادرة على إدارة الشبكة المستقلة الدقيقة أثناء معالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، ستستعد أيضًا لتوسيع قدرات الشبكة لمختلف الصناعات، مدعومة بالابتكار المتخصص من شركة ZTE الخبرة التي حققت بالفعل نجاحًا عالميًا. وسيمكن هذا الصناعات التايلاندية من الازدهار والنمو بشكل كبير من خلال نشر التحول الرقمي.

أيضًا، ستطلق شركة خدمات المعلومات المتقدمة وشركة ZTE أول “مركز متكامل” (“ A-Z Center “) في تايلاند (مركز 5G للابتكار) كمركز للتعاون البحثي وابتكارات 5G المشتركة، لكل من البنية التحتية والحلول، لتعزيز النمو في قطاعات مثل تطبيقات 5G في قطاعات الصناعة. ومن المقرر أن يكتمل المركز بحلول الربع الثالث من هذا العام.

صرح سومتشاي ليرتسوتيوونج، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات المعلومات المتقدمة: “إننا مزود خدمة الحياة الرقمية التي تركز على إطلاق التكنولوجيا الرقمية مثل 5G ، وهي جزء حيوي من البنية التحتية لتعزيز قدرات البلاد في الاقتصاد الرقمي. كما أن هذا يحقق لنا إمكانات استثماراتنا لتقديم مجموعة متنوعة من الخبرات والخدمات الذكية لعملاء شركة خدمات المعلومات المتقدمة والجمهور التايلاندي ومجموعة من القطاعات الصناعية”.

كما أضاف سومتشاي ليرتسوتيوونج، قائلًا: “كنا دائمًا على ثقة من أن 5G ستصبح متغيرًا رئيسيًا في المستقبل القريب للتأثير في التحول، من سلوك المستهلك إلى السياقات الاجتماعية، ونمو الاقتصاد الرقمي في تايلاند”.

وصرح السيد شو زيانج، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE Corporation : :باعتبار شركتنا واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال 5G ، تؤمن حقًا أن 5G تقود تطوير القطاعات الرأسية والتحول الرقمي للصناعات. كما إننا سنواصل الابتكار في حلول وتطبيقات تقنية 5G ، وسنعمل مع شركة خدمات المعلومات المتقدمة ( AIS ) معًا لاستكشاف الإمكانات الهائلة لشبكات 5G في عصر الاقتصاد الرقمي”.

تُعد شركة خدمات المعلومات المتقدمة حاليًا المزود الوحيد الذي يستمر في توسيع شبكة 5G لتغطي جميع مقاطعات تايلاند البالغ عددها 77، وتصل إلى 78% من السكان. ومن أجل زيادة الرقم إلى 85% خلال هذا العام، واصلت شركة خدمات المعلومات المتقدمة العمل مع شركاء عالميين مثل شركة ZTE لتطوير الابتكارات بشكل مشترك.

في مارس 2022، أعلنت شركة خدمة المعلومات المتقدمة وكوالكوم ( Qualcomm ) وشركة ZTE عن أول عرض 5G من NR-DC (الاتصال المزدوج الجديد للراديو) في العالم مع 2.6 جيجاهرتز و 26 جيجاهرتز، محققة ذروة سرعة الوصلة الهابطة 8.5 جيجابت في الثانية و 2.17 جيجابت في الثانية مع جهاز محمول واحد. وكجزء من الجهد المشترك، يجمع هذا التعاون بين نطاقي تردد 5G رئيسيين، نطاق ترددي Sub-6 ونطاق ترددي 5G mmWave ، لتعزيز قدرات شبكة 5G في تايلاند وتوسيع نطاق تطبيقات 5G .

أيضًا، في مايو 2021، تعاونت شركة خدمات المعلومات المتقدمة وشركة ZTE وجامعة سوراناري للتكنولوجيا ( Suranaree University of Technology ) لتجربة مصنع 5G ذكي ( 5G Smart Factory ). يدعم هذا الأفراد من أجل اكتساب الخبرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والسحابة وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والواقع المعزز. بعد ذلك، يمكن تطبيق المهارات لتطوير حلول لقطاع التصنيع، ولا سيما في شمال شرق تايلاند.