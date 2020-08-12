شركة جي بي أكس غلوبال سيستمز تعلن عن بيع عملياتها في الهند

نيويورك، 12 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة “جي بي أكس غلوبال سيستمز”، الشركة المقدمة لخدمات مركز بيانات “إيدج” للشركات المشغلة الحيادية في أفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن بيع عملياتها في الهند لشركة “إكوينيكس” أنك (NASDAQ: EQIX). ويتوقع أن يتم استكمال هذه الصفقة التي تتم نقدا بالكامل في الربع الرابع من العام 2020، رهنا باستكمال شروط إغلاق الصفقات التقليدية بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

تستحوذ شركةإكوينيكسعلى أعمال مركز البيانات الطرفية الرائدة عالية التوفر والخاصة بالشركات المشغلة لخدمات الجوال في الهند، والتي تتكون من مركزي بيانات من الدرجة 4. مركز بيانات جي بي أكس مومباي 1 هو مركز بمساحة 30,000 قدم مربع، ومركز بياناتمومباي 2الذي تم افتتاحه مؤخرًا وستبلغ مساحته 60,000 قدم مربع عند بنائه بالكامل. المرفقان متصلان بشبكة مركز بياناتجي بي أكس المتصلة. يستضيف مركزا بياناتجي بي أكسأكبر نظام للإنترنت في الهند بما في ذلك 12 شركة Telcos و 130 ISPs و 4 مبادلات إنترنت و 8 مزودي خدمة سحابية بالإضافة إلى جميع شبكات CDN العالمية الرائدة وموفري المحتوى، ما تنشيء نظامًا بيئيًا للإنترنت والسحابة لا مثيل لهما.

وعلق نك تانزي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركةجي بي أكس غلوبال سيستمز: “بعد 7 سنوات من بناء أعمالنا في الهند، لم أستطع التفكير في أي شركة أكثر ملاءمة منإيكوينيكسلتوسيع المنصة التي أنشأتهاجي بي أكسفي الهند ومساعدة عملائنا على الاستمرار في النمو. تتشاركإيكوينيكسوجي بي أكسفلسفة عمل مشتركة بما في ذلك الالتزام بحياد الناقل، والشغف بتقديم أعلى جودة لخدمة العملاء في السوق وتعزيز نمو موظفينا وتطورهم. أود أن أشكر عملاءنا على منحجي بي أكس امتياز خدمتهم على مدار السنوات السبع الماضية، ونشكر أيضًا موظفينا على وضع عملائنا دائمًا في المرتبة الأولى والقيام بكل ما هو ضروري لتلبية احتياجات عملائنا “.

“ستوجهجي بي أكس غلوبال سيستمزاهتمامها الآن إلى تنمية أعمالنا في جميع أنحاء إفريقيا باستخدام شركتنا المصرية كمرتكز لتوسعنا. نعتقد أن إفريقيا تمثل فرصة مماثلة للغاية والتي دفعت استثماراتنا في الهند، بما في ذلك زيادة استخدام الهاتف المحمول بسرعة، وزيادة الاستثمارات الألياف تحت سطح البحر، والنمو المتزايد باستمرار في استهلاك المحتوى واستخدام البيانات. نحن نتطلع إلى أن نقدم لعملائنا في أسواق جديدة نتوسع فيها لتقديم نفس الخدمة والدعم اللذين لا مثيل لهما مما جعلجي بي أكسالخيار الأول للعملاء في كل من مصر والهند.”

وعملت شركة كي بي أم جي إنديا كمستشارة مالية حصرية وقدمت دعمًا استشاريًا شاملاً، وعملتشركة كانغا أند كومباني ( www.kangacompany.com ) كمستشارة قانونية حصرية لشركةجي بي أكس غلوبال سيستمز إنك، في هذه الصفقة.

حول جي بي أكس:

شركة جي بي أكستبني وتشغل الجيل التالي من مراكز البيانات من المستوى 4، الخاصة والحيادية في الأسواق التجارية الناشئة على طول مسارات أنظمة الكابلات البحرية الهامة. جي بي أكس معترف بها كمزود رئيسي لمنشآت الاستضافة المحايدة للناقل داخل أسواق إفريقيا وجنوب آسيا. www.gpxglobal.net

حول إيكوينيكس