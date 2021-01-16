شركة جي أيه سولار توفر جميع الوحدات اللازمة لإنجاز أكبر مشروع كهروضوئي في غوام

بكين, 16 يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة الطاقة الشمسية جي أيه سولار مؤخرا أنها توفر جميع الوحدات الكهروضوئية اللازمة لإكمال مشروع بقوة 88 ميجاوات في غوام. تم الاستثمار في المشروع وبنائه من قبل شركة كوريا للطاقة الكهربائية، وسيكون المشروع أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية في غوام.

نظرًا لموقع المشروع على جزيرة وفي بيئة محاطة بالرياح القوية، يتطلب المشروع اشتراطات أكثر صرامة من المعتاد من حيث الحمولة الميكانيكية الخلفية ومعدل تآكل الوحدة. بعد التواصل مع الشركات من مختلف مصنعي الوحدات المتعددة والمقارنة فيما بينها، استقرت شركة كوريا للطاقة الكهربية أخيرًا على شركة جي ايه سولار لتكون المورد الحصري للوحدات في المشروع.

شركة كوريا للطاقة الكهربائية هي أكبر مرفق كهربائي في كوريا الجنوبية وهي مسؤولة عن توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتطوير مشاريع الطاقة الكهربائية. ولقد أقامت شركة كوريا للطاقة الكهربية علاقة تعاون قوية مع جي ايه سولار، بفضل منتجاتها وخدماتها عالية الجودة، ومزاياها المالية المستقرة وسمعتها الجيدة في المجال. في عام 2020، وقعت الشركتان إطار عمل لاتفاقية تعاون، كما أطلقتا مؤخرًا تعاونًا في مشاريع جديدة. بالإضافة إلى التعاون في السوق المحلي لكوريا الجنوبية، يحافظ الجانبان أيضًا على اتصالات وتبادل وثيقين في الأسواق الخارجية، ويعززان بشكل مشترك تطوير واستخدام الطاقة الشمسية في الأسواق العالمية.

منذ دخول شركة جي أيه سولار سوق الطاقة الكهروضوئية في كوريا الجنوبية في عام 2011، بنت سمعة ممتازة وقاعدة عملاء مخلصين في السوق سريع النمو بمنتجاتها وخدماتها عالية الجودة. حصلت منتجات جي أيه سولار عالية الكفاءة على شهادة المنتج من المعايير الصناعية الكورية (KS)، وتم الاعتراف بها من قبل وسائل الإعلام والعملاء المحليين. في عام 2018، أنشأت شركة جي أيه سولار رسميًا فرعًا في كوريا الجنوبية لتقديم دعم وخدمات أكثر كفاءة وفي الوقت المناسب للعملاء المحليين. في عام 2019، حصل الفرع على “جائزة أفضل أداء في السوق” من شركة كوريا الجنوبية للطاقة الشمسية / نظام تخزين الطاقة ESS.