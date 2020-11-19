شركة جلوبال ميلينيال كابيتال تعلن عن الاستثمار الثاني في نظام الاستثمار المغامر لوادي السيليكون: باث بوكس، فلتحيا قصتك الخاصة

أطلقت شركة جلوبال ميلينيال كابيتال (Global Millennial Capital) الذكاء الاصطناعي ميلينيال (Millennial AI)، وهي خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على زيادة قدرة فحص نظام المال المغامر الناشئ إلى 1000 صفقة يوميًا.

سان فرانسيسكو، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 /PRNewswire/ — يسر شركة جلوبال ميلينيال كابيتال، الشركة المستثمرة الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المستهلك ومقرها دبي، أن تعلن عن استثمارها الثاني كجزء من الصندوق الثاني، ابتكار المستهلك الألفي. الاستثمار هو الرهان الثاني للصندوق في مجال تكنولوجيا التعليم السريع النمو والتحويل، والذي يمثل عامودًا أساسيًا لتعرض القطاع واستراتيجية المحفظة الاستثمارية، من بين القطاعات الرئيسية الأخرى بما في ذلك التكنولوجيا المالية والاجتماعية الاستهلاكية. كما أنه يمثل ثاني استثمار متنوع للشركة النسائية التي تم تأسيسها وإدارتها بعد شركة بلو استوديوز أي أو (Blue Studios.io).

باث بوكس هي أول منصة رواية قصص تفاعلية أسسها خورخي لويس كاباييرو (Jorge Louis Caballero) في عام 2018. يوفر للمستخدمين تجربة خيالية من خلال الكتب الإلكترونية التفاعلية والكتب الصوتية التي تسمح باتخاذ قرارات نشطة وتوفير نهايات متعددة لقصة واحدة. تهدف باث بوكس إلى أن تكون المزود الرائد للكتب الإلكترونية التفاعلية بالإضافة إلى جذب قاعدة مستخدميها جذبًا مبكرًا ممتازًا. يحتوي التطبيق على أكثر من مليون عملية تنزيل على مستوى العالم بدعم من المستثمرين بما في ذلك تيم درابر (Tim Draper) وبوليرو فينتشرز (Balero Ventures) وجوجل لونش باد (Google Launchpad) ومختبرات جلوبال سيليكون فالي (GSV Labs).

صندوق ميلينيال للابتكار الاستهلاكي هو أول صندوق للاستثمار المغامر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) يقدم الذكاء الاصطناعي في دورته الاستثمارية لتعزيز عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية. تهدف خوارزمية ميلينيال للذكاء الاصطناعي، وهي نموذج قائم على البيانات حاصل على براءة اختراع، إلى تقليل التحيز، وتعزيز المخصصات للأقليات، وزيادة فرص الاستثمار في المرحلة الأولية. يمكّننا نموذجنا من مراجعة ما بين 200 إلى 1000 صفقة أولية يوميًا والتي تتطلب من مدير استثمار متوسط الخبرة 6 اشهر. يهدف صندوق ميلينيال للمستهلك إلى تعزيز المكانة التي تتفوق فيها البيانات على الوصول في الجيل التالي من مستثمري المال المغامر، ونشعر بالفخر بأن نكون أول مستثمر في نظام المال المغامر من الشرق الأوسط يسجل براءة اختراع لخوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

“بالاعتماد التقليدي على الشبكات الشخصية المصقولة بالعناية والخبرة المكتسبة والشعور الداخلي، فإن صناعة نظام المال المغامر التي تتصدر الاستثمار في الابتكار، تمر ببعض الابتكارات الخاصة بها. خوارزمية ميلينيال للذكاء الاصطناعي هي واحدة من الخوارزمية القليلة المصممة عالميًا لتعزيز قدرة فحص الصفقات، وتقليل التحيز اللاواعي المتضمن في العملية من خلال مدخلات البيانات وحلقات التغذية الراجعة لتحقيق عائدات ربعية أعلى وتحقيق الاستثمار الواعي اجتماعيًا” كما صرح كانشان خيماني (Kanchan Khemani)، المحلل المالي المعتمد، رئيس قسم الاستثمارات والاستراتيجية في شركة جلوبال ميلينيال كابيتال.

يهدف المستثمر في المرحلة المبكرة، والذي تديره شركة جلوبال ميلينيال كابيتال، إلى توفير فرص استثمارية حصرية وفريدة من نوعها للمستثمرين العرب للوصول إلى أحدث التقنيات والابتكارات من عاصمة التكنولوجيا العالمية، وادي السيليكون. تهدف شركة ابتكارات المستهلك ميلينيال إلى تطوير محفظة استثمارية معدلة وفقَا للمخاطر تصل إلى 50 استثمارًا بحلول نهاية عام 2021.

عن شركة جلوبال ميلينيال كابيتال

شركة جلوبال ميلينيال كابيتال هي شركة ناشئة لإنشاء وإدارة المشاريع التي تستثمر عالميًا الخدمات المتعلقة بالمستهلك والحلول والابتكارات. أسستها أندريا دانيلا (Andreea Danila) في عام 2016، وقد نصبت الشركة نفسها كأول شركة استثمار تؤسسها امرأة في المال المغامر تستهدف الفرص القائمة على التكنولوجيا والتي تركز على المستهلك والقابلة للتطوير عالميًا، من خلال مكاتبها في دبي ووادي السيليكون. اشتهرت الشركة بعد التنفيذ الناجح لاستراتيجية استثمار متمايزة في المحيط الأزرق والتي تبحث عن عوائد النمو عبر القطاعات الرئيسية مثل الابتكار والاضطراب والتدويل باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع وأدوات الاستشارية للأداء والاستراتيجيات.

http://millennialcapital.net

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1336731/Jorge_Caballero_ CEO_Pathbooks.jpg

الاتصال:

أيبك:‏ aibek@millennialvc.co، نائب الرئيس لعلاقات المستثمرين، ‎+971506750672

سيد عابس:‏ syed@millennialvc.co، كبير محللي الاستثمار، ‎+971569163007