شركة تْشب تعين جون لاتر في منصب نائب الرئيس الأول ومدير قسم المطالبات في منطقة أوروبا وأوراسيا وأفريقيا

لندن، 1311 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة تْشب (Chubb) اليوم عن تعيين جون لاتر (John Latter) في منصب نائب الرئيس الأول ومدير قسم المطالبات في منطقة أوروبا وأوراسيا وأفريقيا في الشركة.

في هذا الدور التنفيذي الإقليمي، سيتحمل جون المسؤولية الكاملة عن استراتيجية شركة تْشب وتنفيذ خدمات المطالبة الخاصة بها في هاتين المنطقتين. وسيستمر في العمل من لندن وسيقدم تقاريره إلى ديفيد فوربي (David Furby)، نائب الرئيس الأول، بمجموعة تْشب والرئيس الإقليمي لمجموعة تْشب الأوروبية، وإلى نانديني ماني (Nandini Mani)، نائب الرئيس التنفيذي، بمطالبات التأمين العام في الخارج، حيث تتمركز أعمال التأمين الدولية العامة للشركة في 51 دولة وإقليم.

يحل جون محل جولي تشالمرز (Julie Chalmers)، التي تغادر الشركة، ويتولى منصبه الجديد نافذ المفعول على الفور. وسيعمل عن كثب مع جولي لضمان التسليم السلس. سيواصل جون، الذي شغل سابقًا منصب مدير المطالبات في المملكة المتحدة وأيرلندا، الإشراف على هذا المنصب حتى يتم تعيين خليفة له.

يتمتع جون بمعرفة واسعة وخبرة عميقة بشأن المطالبات في مهنة صناعة التأمين لمدة 30 عامًا. التحق بالعمل في شركة تْشب منذ ثلاث سنوات من زيورخ حيث شغل عددًا من المناصب العليا في مجال المطالبات مع كل من المملكة المتحدة والمسؤوليات الدولية.

صرح ديفيد فوربي: “يسعدني ترقية جون لهذا المنصب المهم. يحظى جون باحترام كبير في هذه الصناعة وله سجل حافل في المطالبات في سنوات عديدة. ستساعد رؤيته وقيادته على الاستمرار في تقديم تجربة مميزة وفائقة لعملائنا وتعزيز خدمة المطالبات الحائزة على جوائز في كلتا المنطقتين”.

بينما صرح نانديني ماني: “أحضر جون معه ثروة من الخبرة والفهم مما سيجعله قائداً فعالاً في هاتين المنطقتين. يوضح تعيينه عمق المواهب التي نمتلكها داخل شركة تْشب ويؤكد على التزامنا بالحفاظ على التميز في المطالبات”.

شركة تْشب

شركة تْشب للتأمين التعاوني هي واحدة من كبرى شركات التأمين في مجال التأمين على الممتلكات والحوادث. ومن خلال عملياتها في 54 دولة وإقليما، توفر تشب التأمين على الممتلكات التجارية والشخصية والتأمين ضد الحوادث والحوادث الشخصية والتأمين الصحي التكميلي وإعادة التأمين والتأمين على الحياة لمجموعة متنوعة من العملاء. وكشركة اكتتاب، نحن نقيم ونتحمل مسؤولية وندير المخاطر باستخدام البصيرة والانضباط. ونعامل وندفع مطالباتنا بشكل عادل وفوري. كما يتم تعريف الشركة من خلال عروض منتجاتها وخدماتها الشاملة، وقدرات توزيعها الواسعة وقوتها المالية الاستثنائية وعملياتها المحلية على مستوى العالم. الشركة الأم تْشب ليميتيد مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE: CB) وهي جزء من مؤشر أس أند بي 500. تحتفظ تشب بمكاتب تنفيذية في زيوريخ ونيويورك ولندن ومواقع أخرى، وتوظف ما يقرب من 33,000 شخص حول العالم. لمعلومات إضافية تفضل بزيارة: www.chubb.com

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