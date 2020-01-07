شركة تي يو في راينلاند كجهة تفتيش معتمدة لإصدار شهادات المطابقة في المغرب

سنغافورة، 7 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، 2019، عينت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي شركة تي في يو راينلاند كجهة تفتيش معتمدة لبرنامج التحقق من المطابقة الذي تم البدء بالعمل به م في المغرب بدءا بيوم 1 شباط/فبراير 2020 وهو البرنامج الذي يطبق على منتجات يتم استيرادها إلى المغرب من الخارج. البرنامج المغربي يأتي تنفيذا للقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، والذي استُكمل بالمرسوم رقم 02-212 والمرسوم رقم 3873-13.

يجعل هذا التعيين تي يو في راينلاند إحدى أولى جهات التفتيش المعينة للبرنامج.

يفرض البرنامج إصدار شهادة المطابقة لجميع شحنات المنتجات الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد بالمغرب من خلال جهات تفتيش معتمدة من أجل القيام بعمليات التخلص الجمركي بشكل سهل.

وهذا جزء من جهود الحكومة المغربية المستمرة لضمان مطابقة المنتجات وجودتها من للمواصفات و المقاييس الفنية الوطنية من أجل حماية المستهلكين من المنتجات غير الآمنة وغير المتوافقة تلك المعايير.

أقيم حفل التوقيع في مكتب وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بحضور صاحب السعادة مولاي حفيظ العلمي – وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي في المغرب، والسيد أندرياس هوفر نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي للهند والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في تي يو في راينلاند والسيد فارس ناعوري – المدير العالمي لقطاع التفتيش الحكومية والتجارة الدولية في تي يو في راينلاند مع مجموعة من الإداريين الآخرين من كلا الطرفين.

وقال أندرياس هوفر، نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي، الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، تي يو في راينلاند: “يعتبر المغرب من أكثر الأسواق إستراتيجية وجاذبية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا اليوم. وهذا يهم بصورة خاصة المصنعين والتجار من أوروبا الذين يتاجرون في السوق المغربية. تي يو في راينلاند كشركة رائدة عالمياً في مجال تقييم المطابقة، تساعد في حماية جودة وسلامة المنتجات لصالح المستهلك المغربي في الوقت المناسب من خلال شبكتنا الواسعة من الخبراء والمختبرات الموجودة في جميع أنحاء العالم.”

المنتجات الخاضعة للتنظيم بموجب برنامج التثبت من المطابقة موجودة على موقع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على الرابط التالي: قائمة المنتجات الخاضعة للمراقبة .

قطع غيار السيارات: الإطارات، البطاريات، بطانة الفرامل، الزجاج، عناصر الترشيح، كابل التحكم الميكانيكي

منتجات البناء: بلاط السيراميك، والإسمنت، ورقائق الإغلاق، المنتجات الصحية، مكونات الأنابيب، الأنابيب البلاستيكية وقطع الأنابيب.

الألواح الخشبية

أجهزة الغاز: أفران الغاز، سخانات المياه بالغاز

قضبان الأسلاك وحديد الإسمنت المسلح

منتجات الملابس ما عدا ملابس العمل

المنتجات الكهربائية: أجهزة شحن الهاتف المحمول، قواطع الدائرة

سجاد، الموكيت، وأقمشة تنجيد السجاد

حفاضات اطفال

سيتم التحقق من مطابقة المنتجات الصناعية المتبقية على مستوى البلدان المصدرة، لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت الرابط.

هيكلية الرسوم حسب خطة التثبت من المطابقة المغربية

تفتيش السلع في الدول المصدرة تفتيش السلع في المغرب الجهة التي يترتب عليها دفع الرسوم المستورد المصدر الإجراء الرقابة على الأراضي المغربية (التفتيش المحلي) أو مراجعة (شهادة المطابقة) الصادرة في الخارج التثبت من مطابقة السلع في الدولة المصدرة الرسوم* 350 درهم مغربي نسبة قيمة الشحن على الناقلة: الخط أ: 0.45% (أقله 315 دولار – أعلاه 2,500 دولار) الخط ب: 40% (أقله 300 دولار – أعلاه 2,500 دولار) الخط ج: 25% (أقله 280 دولار – أعلاه 2,400 دولار)

الطرق بموجب المخطط المغربي:

الطريق أ: أي سلعة أو منتج من قبل أي تاجر

أي سلعة أو منتج من قبل أي تاجر الطريق ب (التسجيل): البضائع التي تم تسجيلها من قبل تي يو في راينلاند

البضائع التي تم تسجيلها من قبل تي يو في راينلاند الطريق ج (الترخيص): البضائع المرخصة من قبل تي يو في راينلاند

* الرسوم لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة

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من اليسار إلى اليمين: السيد فارس ناعوري (المدير العالمي لقطاع التفتيش الحكومية والتجارة الدولية – تي يو في راينلاند) ؛ السيد محمد علي كان (المدير العام – تي يوفي راينلاند المغرب) ، سعادة السيد مولاي حفيظ العلمي (وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي) والسيد أندرياس هوفر (نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ – تي يو في راينلاند) والسيد طارق خليفي (المدير العام – تي يو في راينلاند تونس ).

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على اليسار مولاي حفيظ العلمي (وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي) و اليمين السيد أندرياس هوفر (نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في تي يو في راينلاند) أثناء توقيع العقد.