شركة تي سي أل تؤكد قيادتها عدة فئات جديدة – التلفزيون، الأجهزة الصوتية، الهواتف الجوالة وأم دي أيه – في معرض إيفا 2020

برلين، 4 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — عرضت شركة تي سي أل إلكترونيكس (1070.HK)، وهي واحدة من الشركات الرئيسية المسيطرة في صناعة التلفزيون العالمية وشركة الإلكترونيات الاستهلاكية الرائدة التي لديها مهمة جعل الحياة ذكية عبر التقنية الابتكارية، اليوم في معرض إيفا 2020 عروضها المتعددة الفئات وذلك بموجب استراتيجيتها الحالية القائمة على دمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء AI x IoT.

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عروض تي سي أل من تلفزيون كيوليد والأجهزة الصوتية

بالإضافة إلى تلفزيون X10، تتوفر أجهزة تلفزيون TCL QLED Pro المدعومة من Mini-LED وتلفزيونات كيوليد العاملة بنظام أندرويد من تي سي أل، مثل QLED 8K TV X915 و C815 الحائز على جائزة إيساو C715 في أسواق عالمية محددة.

تلفزيونات QLED 8K TV X915 المعززة بأيماكس والحائزة على 8KA مع تكريس جودة 8 كي ذهلة التي تأتي بشاشات كيوليد بمساحة تصل إلى 75 بوصة، مزودة بكاميرا منبثقة توسع التفاعل من منزل المستخدمين إلى منزل الأصدقاء من خلال محادثات الفيديو الحية.

الجهاز الصوتي TS9030 RAY•DANZ من تي سي أل يأتي بالسينما المنزلية إلى مستوى جديد من خلال تقنيةRAY•DANZالمبتكرة. وإذ يأتي بتقنية معدولبي أتموس، يوفر TS9030 تجربة غامرة بشكل استثنائي مع مكبر صوت لاسلكي قوي. تقدم تي سي أل أيضًا النظام الصوتي TS8111 دولبي متعدد الإمكانات مع مكبر صوت مزدوج مدمج.

تقنية NXTPAPER من تي سي أل، الأجهزة اللوحية والمزيد

تقترن تقنية العرض NXTPAPER المبتكرة منتي سي ألمع شاشة عاكسة لإعادة استخدام الضوء الطبيعي، مما يجعلها أول شاشة في العالم “لا تتسبب في إجهاد العين” لأسطح الشاشة الأكبر مثل الأجهزة اللوحية. بالإضافة إلى ذلك، قدمتتي سي ألأقراص 10 TABMAX و 10 TABMID، ما يؤكد كونها قوة إنتاجية مصممة للمساعدة في إطلاق جانبك الإبداعي وتمكينك من إنجاز العمل من أي مكان.

أطلقتتي سي ألأيضًا ساعة MOVETIME Family Watch MT43A المتصلة بتقنية 4 جي وسماعات True Wireless ، MOVEAUDIO S200 من تي سي أل.

أجهزة منزلية محلية ذكية

سيدعم مكيفا الهواء من تي سي أل Ocarina و T-Smart وظائفإنترنت الأشياءلتطبيقTCL Home App وتفعيل التحكم الصوتي باستعمال Google home و Alexa والمزيد من حلولإنترنت الأشياء التي ستتوفر قريبا. وظيفية Gentle Breeze الخاصة بها تسمح بنفخ الهواء بطريقة طبيعية تشبه النسيم.

ستدمج أحدث غسالاتتي سي ألالذكية X Series قريبًا اتصال المنزل الذكي على تطبيقTCL Home App . ومع التحكم عبر الوافاي، يمكن تخصيص دورات الغسيل بالكامل بما في ذلك حجم الدورة ومدتها. ستولد محركاتالدفع المباشر مزيدًا من القوة ولكنها تستهلك طاقة أقل وتتميز بقلة إصدار الضوضاء في كل حمل غسيل.

أحدث ثلاجة ذكية من سلسلةسيمنتي سي ألتكتسب معنى جديدًا مع الوظائف الذكية مثل نظام تبريد الهواء بعاكس مزدوج، و Power Cool و Power Freeze، وإزالة روائح أيونات الأكسجين السالب AAT والضوضاء الأقل. سيتم قريبا تطبيق التوصيل البيني T-home.

* يختلف توفر المنتجات باختلاف البلدان.

عن تي سي أل

تي سي أليكترونيكس (رمز السهم: 01070.HK) هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 في الصين وتدير مرافقها للتصنيع والبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم، حيث تباع منتجاتها في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وحسب سيغمينتيل، أصبحت تي سي أل اليوم تحتل المرتبة رقم 2 بين شركات صناعة التلفزيون العالمية لناحية المبيعات في العام 2019. تتخصصتي سي ألفي البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.