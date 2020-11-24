شركة تي أن أم مالاوي تختار غلوب تليسيرفيسيز شريكا حصريا لخدمات الاتصال الهاتفي والرسائل الدولية

سنغافورة، 23 تشرين الثاني/نوفمبر / — اختارت شركة تليكوم نتووركس مالاوي، (تي أن أم) وهي شركة تشغيل الاتصالات الرائدة، شركة غلوب تليسيرفيسيز شريكا حصريا لخدمات الاتصالات والرسائل أيه 2 بي في البلاد. وكجزء من هذه الشراكة، ستنشر شركة غلوب تليسيرفيسيز حل جدار ناري متقدم لخدمات الصوت وأس أم أس للتصدي لأعمال التزوير وتهديدات الشبكة.

حماية شاملة لشبكات الجوال والإيرادات

ستنشرتليسيرفيسيز، المزود العالمي الأسرع نموًا في مجال تسويق خدمات الصوت والرسائل النصية القصيرة، حلاً شاملاً من شأنه أن يوفر لشركة تي أن أم لمعالجة خسارة الإيرادات الناتجة عن عمليات الاحتيال الصوتية أو الرسائل النصية القصيرة مثل هجمات Wangari، ومكالماتRobo، وزراعة الرسائل النصية القصيرة، والمسارات الرمادية والتصيد الاحتيالي والمزيد.

سيحمي حل جدار الحماية شبكة الهاتف المحمول من التوجيه الرمادي وحركة البريد العشوائي، ويضمن اتصالًا آمنًا وموثوقًا، ويمكّنتي أن أممن استرداد الإيرادات التي لم تُدفع لها بسبب الاتصالات غير المصرح بها.

تؤثر العوامل المتعددة على أعمال كل مشغلي شبكات الهاتف الجوال، لذا تتطلب حماية الشبكة نهجًا مخصصًا يتضمن المزيج الصحيح من التكنولوجيا ومواءمة الأعمال. في الوقت نفسه، من الضروري أن توفر الحلول للمستهلكين اتصالات عالمية مضمونة.

شركة تليكوم نتووركس ملاوي (تي أن أم)هي شبكة الجوال الرائدة في ملاوي وتأتي قوتها من كونها أول مشغل محلي للهاتف الجوال. تديرتي أن أمشبكة 4 جي ما يوفر خدمات الوسائط المتعددة ذات النطاق العريض المتقدمة، بالإضافة إلى شبكات 2 جي و 3 جي. ومع تغطية تزيد عن 74٪، تقدمتي أن أممجموعة شاملة من الخدمات المدفوعة مسبقًا والدفع الآجل؛ وتشمل هذه الاتصالات الصوتية والبيانات.

من المهم تقليل تسرب الإيرادات وتعزيز ثقة المستهلكين، ويمكن تحقيق ذلك بشكل كبير من خلال الاستفادة من التكنولوجيا.

حول غلوبال تليسيرفيسيز

شركةتليسيرفيسيز (جي تي أس) هي شركة اتصالات مقرها سنغافورة، تقدم حلولًا متنوعة ومتقدمة تقنيًا لصناعة الاتصالات العالمية. جي تي أس هي شركة دولية رائدة في تقديم خدمات الصوت والرسائل والخدمات المُدارة عبر جميع القارات وتستمر في النمو وتوسيع نطاق وجودها. تعملجي تي أسعن كثب مع أكثر من 100 مشغل للهواتف المحمولة لتوفير حلول لها تأثير مباشر على الإيرادات ومشاركة العملاء مع التركيز على إدارة عمليات الاحتيال ونقاط ضعف الشبكة.

ومع أكثر من 350 موظفًا، تتمتع جي تي أس بحضور عالمي ولها مكاتب في مواقع تشمل دبي والهند وماليزيا وهونغ كونغ وكينيا وتنزانيا.

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