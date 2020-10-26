شركة تيرا باي تعزز دخولها إلى شمال أفريقيا بتسجيلها لترخيص أم أس بي من مركز “فنتراك” الكندي

تورنتو ولاهاي، هولندة، 26 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — يساعد نمو كندا العدد المتزايد من المهاجرين الذين يعملون بدورهم على تنمية الاقتصاد. ويتطلب دعم هدفها المتمثل في جذب المهاجرين إلى البلاد في السنوات القليلة المقبلة إطارًا سلسًا وآمنًا لتسهيل متطلبات تحويل الأموال لجميع المشاركين في نظام المدفوعات.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي للعام 2018*، تعكس قيمة التحويلات الخارجية البالغة 27 مليار دولار أميركي من كندا، مع حصة متزايدة من التحويلات الرقمية، تحركًا عالميًا نحو الاقتصادات غير النقدية.

وبهدف زيادة تعزيز هذا الدافع لتلبية الاحتياجات الديناميكية لتحويل الأموال بكفاءة، أعلنت تيرا باي، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية للمدفوعات، مؤخرًا عن تسجيلها فيأم أس بيلدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (فنتراك).

وسيسهل الحصول على هذا الترخيص البنية التحتية للمدفوعات القوية التي لا مثيل لها عبر الحدود لحشد التحويلات الدولية من المنطقة في الوقت الفعلي، وبتكاليف منخفضة، والمساعدة في تقديم خدمات دفع مالية متنوعة ذات قيمة مضافة لشركاءتيرا بايوعملائها.

ويضيف ترخيصفنتراكإلى أكثر من 45 من الموافقات التنظيمية والتراخيص المحلية الخاصة بـتيرا باي، وهو الآن يربط المهاجرين الكنديين بشبكات شركائنا العالمية – “تو بي–بانك اكاونتس” وأكثر من 500 مليون محفظة جوالةعبر 100 دولة وأكثر من 58 عملات تسوية.

ويتحدث أمبار سور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةتيرا بايعن هذه اللحظة التي يفتخر بها، “إن ترخيصفنتراكهو دفعة إستراتيجية لالتزامنا بقيادة التشغيل البيني الرقمي عبر البلدان. نحن مجهزون جيدًا لخدمة متطلبات الدفع لشركائنا وعملائهم في كندا. نحن نعمل من أجل ضمان الوصول العالمي لجميع المشاركين والابتكار في نظام المدفوعات.”

* بيانات البنك الدولي 2018

تيرا باي

تيرا باي هي شركة مرخصة لحلول البنية التحتية والمدفوعات الرقمية، ما يمهد الطريق السريع أمام المدفوعات العالمية. يعمل الأساس القوي للشركة وتكنولوجيا المنصات الحديثة بمثابة محرك التشغيل البيني الرقمي الذي يمكّن العملاء والشركات على مستوى العالم من إرسال واستقبال المدفوعات على أساس آمن وشفاف وفعال وفي الوقت الفعلي. تدعم الشبكة الرشيقة أدوات الدفع المختلفة وأنواع المدفوعات، مع الالتزام باللوائح المعقدة ومعايير الامتثال في الأسواق المختلفة.

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