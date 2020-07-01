شركة تيتوميك تعين خبير الدفاع العالمي الدكتور أندرياس شوير رئيسا لمجلس الإدارة

ملبورن، أستراليا، 1 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم تعيين الرئيس التنفيذي الأول لشركة الصناعات العسكرية السعودية (SAMI)، الدكتور أندرياس شوير، رئيسا لمجلس إدارة شركة تصنيع المضافات الصناعية في ملبورن، تيتوميك (ASX:TTT) www.titomic.com .

بداية وعلى الفور، سيجلب الدكتور شوير، الذي يفتخر بخبرة لمدة 25 عامًا في صناعات الدفاع والتصنيع والفضاء العالمية، ثروة من الخبرة إلىتيتوميك. وجاءت هذه الأخبار بعد أيام قليلة من إعلان شركةتيتوميكعن تعيين السيد داغ دبليو آر ستروم، المدير الإداري السابق لشركة مورغان ستانلي؛ والسيد همفري نولان، وهو قائد ذو خبرة في الصناعات الصناعية والتوزيع العالمية فيها.

بصفته الرئيس التنفيذي الأول للصناعات العسكرية السعودية، التي تأسست في العام 2017، قاد الدكتور شوير هذه العملية الجديدة لتصبح شركة بمليارات الدولارات في العام 2020 قبل التنحي مؤخرًا.

قبل توليه منصبه في الشركة السعودية، كان دكتور شوير رئيسًا لمجلس الإدارة ورئيسًا لشركةرينميتال إنترناشيونال – رينميتال أيه جي. كما تولى الدكتور شوير أدوارًا بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركةكومبات سيستمزوعضو المجلس التنفيذي فيرينميتال ديفنس حيث أشرف على وحدات منصات القتال والأسلحة والذخائر وأنظمة الحماية وأنظمة الدفع. يتمتع الدكتور شوير أيضًا بخبرة 12 عامًا في شركة إيرباص حيث احتل أدوارا تنفيذية عبر أقسام الدفاع والفضاء وطائرات الهليكوبتر.

وقال المدير الإداري ومؤسس شركةتيتوميك، السيد جيف لانغ: “إن خبرةأندرياسالمهنية الواسعة في قطاعي الدفاع والفضاء العالميين توفر فرصًا قوية لشركةتيتوميك لتصبح لاعبًا مهيمنًا في صناعة تصنيع المعادن التي تبلغ قيمتها 4 تريليون دولار لمستقبل التكنولوجيا الخضراء “.

علاوة على ذلك، ذكر الدكتور شوير: “يشرفني أن أقبل دور رئيس مجلس الإدارة فيتيتوميكوأتطلع إلى قيادة الشركة للاستفادة من فرصها الكبيرة وإضافة قيمة أكبر للمساهمين. أعتقد أن تقنيات تيتمويك في تصنيع إضافات المعادن الصناعية على نطاق صناعيوالتقنيات الخضراء المستدامة لديها إمكانات تجارية هائلة لنقل الصناعات المعدنية إلى المستقبل.”

يحمل الدكتور شوير شهادة دبلوم في هندسة الطيران والماجستير والدكتوراه في نمذجة النظام والتحسين العددي، من جامعة شتوتغارت، وماجستير العلوم في هندسة النظم منتو دلفي (هولندا).

ويقول الدكتور شوير إنه سعيد بانضمامه إلى مجلس إدارة شركة بدأت في جعل وجودها ملموسا على الصعيد العالمي، كما يتضح من بيع نظامي Titomic Kinetic Fusion® إلى شركة تصنيع دفاع عالمية، وكذلك التوصل إلى اتفاقيات مع شركات من عيار بوينغ وإيرباص وتاليس.

استفسارات الإعلام:

بن أندروز

تيتوميك ليميتيد – كدير الإعلام

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