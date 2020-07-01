شركة تومي تبني على إرثها عبر الاستدامة

نيويورك، 1 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — مع إرثها المتميز بإنتاج المنتجات الأعلى جودة، تتخذ شركة تومي (TUMI)، شركة السفر وأسلوب الحياة الدولية الرائدة، الخطوة التالية في مهمتها المتمثلة في حماية ما هو مهم. تلتزم تومي بخفض تأثيرها على الكوكب عن طريق قيامها بتصميم المنتجات المتسمة بالاستدامة وطرح مواد مستدامة بإطلاقها منتج “ميرج” (Merge)، وهي مجموعة منتجات السفر الأولى من الشركة المكونة من مواد معادة التدوير، فضلا عن مجموعات معينة من مجموعاتها ألفا برافو وديفوي. هذه المنتجات الجديدة تمنح المستهلكين خيار اتخاذ خيار إيجابي للكوكب من دون المساومة على الأسلوب أو الجودة.

يقول فيكتور سانز، المدير الإبداعي فيتومي: “عندما يحين الوقت المناسب لبدء المسافرين رحلاتهم التالية، فإن وعدنا هو ليس فقط حماية أغراضهم الشخصية الثمينة، بل وأيضًا العالم الذي يسافرون إليه. إن علامةتوميابتكارية بطبيعتها، ولكننا مستدامون باختيارنا. وعلى هذا النحو، نحن ملتزمون بتصميم منتجات وعمليات تصنيع مبتكرة تهتم بكوكبنا، مع ضمان معاملة شعبنا باحترام ورعاية.”

تومي مكرسة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وقد أنشأت برنامجًا يؤكد أهمية الاستدامة في جميع جوانب أعمالها. لأنها تركز على:

• المنتجات المبتكرة، من خلال تصميم المنتجات التي تم تصميمها لكي تدوم وتبني المواد المعاد تدويرها، قامتتوميبتحويل أكثر من 980.000 زجاجة بلاستيكية من مدافن النفايات؛

• عمل الكربون، تعمل الشركة على تقليل كثافة الكربون بنسبة 15٪ والانتقال إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2025؛

• سلسلة توريد مزدهرة، تتطلب من الموردين تلبية معايير تومي للأعمال المنصفة والمسؤولة؛ و

• التركيز على الناس، وتزويد فريقتوميالعالمي ببيئات عمل آمنة وتقديم أفضل الفرص والثقافة والدعم. يعتبر التنوع والاندماج أحد الركائز الأساسية لتعهد العلامة التجارية بالاستدامة.

رحلةتوميمدعومة من قبل الناس. شغفهم وتفانيهم يجعلهم أكبر رصيد للعلامة التجارية. وبصفتها شركة تركز على الناس، توفرتوميفرصًا ذات مغزى لجميع الموظفين من خلال الاستثمار في نجاحهم وخلق بيئة عمل داعمة. يعتبر إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات القريبة والبعيدة جزءًا رئيسيًا من جهود الاستدامة التي تبذلها تومي. من خلال العمل مع شركاء خيريين استثنائيين، تسعىتوميجاهدة للقيام برحلات صعبة تؤدي إلى أماكن أفضل من أجل إحداث تغيير دائم ومستدام على مستوى العالم.

يقول جان ديسيكو، المدير العام لشركةتومي في شمال أميركا: “نحن في رحلة مستمرة وننمي أعمالنا ونضمن عملنا بنزاهة في كل خطوة على الطريق. وحيث أنني أعمل مع هذه الشركة لأكثر من عشر سنوات، رأيت بشكل مباشر التطور الإيجابي الذي مررنا به، ويسعدني أن أستمر في المضي قدمًا في العمل المستهدف. كعلامة تجارية، نعتقد أن لدينا مسؤولية تجاه عالم يتجاوز المنتجات التي نبيعها، والأهم لشعبنا وكوكبنا “.

كان التزامتوميبطول حياة منتجاتها جزءًا من الحمض النووي للعلامة التجارية منذ البداية. مع التركيز على العمر الكامل للمنتج بعد بيعه، لا تتوقف الاستدامة عند استخدام المواد المعاد تدويرها. نظرًا لأن القيمة أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإنتوميتقوم بهندسة قابلية الإصلاح في تصميم المنتج، مما ينتج أكياسًا يمكن حملها لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، تساعد شبكة الإصلاح العالمية الواسعة في ضمان بقاء حقائبتوميعلى الطريق، مما يقلل من التأثير على مدافن النفايات.

وتقول كريستين رايلي ميللر، مديرة الاستدامة في تومي: “نصمم ونختبر جميع موادنا بلا هوادة من أجل المتانة ونظل ملتزمين بأعلى جودة. كجزء من برنامج الاستدامة لدينا، ستستمرتوميفي إجراء تغييرات عبر أعمالنا لتقليل تأثيرنا على تغير المناخ. الأداء القوي لـبي إي تيالمعاد تدويره وحده – تلبية جميع اختباراتنا الصارمة الثلاثين – يتيح لنا استخدام المواد المسؤولة دون أي تنازل لعملائنا والتمسك بالتزامنا بحماية الكوكب الذي نحب السفر إليه.”

المنتجات المستدامة

تتميز مجموعةحقائب توميخفيفة الوزن والمتينة من مجموعة ميرج، بالإضافة إلى أنماط مختارة من ألفا برافوالصلبة إنما المنقحة، وديفوي المصمم هندسيًا، بمواد تعكس روح العلامة التجارية لطول العمر مع إعطاء البلاستيك غير المرغوب فيه حياة ثانية. حولت منتجاتتوميفي ربيع 2020 المصنوعة من مواد معاد تدويرها وحدها أكثر من 395,000 زجاجة بلاستيكية من مدافن النفايات.

تستخدم بطانةمجموعة حقائب ميرجالمعاد تدويرها زجاجات بلاستيكية، مما يمنعها من الانتهاء في مكب النفايات. ويتكون نسيج جسمها الخارجي من النايلون الفائض – المخصص أيضًا لمدافن النفايات حتى يتم إعطاؤه شكلاً جديدًا كنسيج يعمل بجد مناسب بشكل مثالي للسفر الحديث. وبالمثل، فإن الأنماط في مجموعتي ألفا برافو وديفوي مصنوعة من نسيج الجسم المكون من النايلون المعاد تدويره بعد الصناعة وبطانة مصنوعة من الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك.

مجموعة ميرج، أول مجموعة أمتعة مستدامة من تومي

• نسيج الجسم: نايلون معاد التدوير بعد التصنيع

• البطانة: بيتبعد الاستهلاك

• تحويل الزجاجات عند الإنتاج الأولي: 214,000

أنماط ألفا برافو، مصنوعة من مواد معاد تدويرها

• نسيج الجسم: نايلون معاد التدوير بعد التصنيع

• البطانة: بيتبعد الاستهلاك

• تحويل الزجاجات عند الإنتاج الأولي: 172،800

أنماط ديفوي، مصنوعة من مواد معاد تدويرها

• نسيج الجسم: نايلون معاد التدوير بعد التصنيع

• البطانة: بيتبعد الاستهلاك

• تم تحويل الزجاجات عند الإنتاج الأولي: 8،600

حول تومي

منذ العام 1975، أنشأت تومي أساسيات الأعمال والسفر ذات المستوى العالمي، والمصممة لترقية، وتبسيط وتجميل جميع جوانب الحياة أثناء السفر. من خلال مزج الوظيفية التي لا تشوبها شائبة بروح الإبداع، نحن ملتزمون بتمكين الرحلات كشريك مدى الحياة للمحركين والصانعين في السعي وراء شغفهم. تُباع العلامة التجارية عالميًا في أكثر من 75 دولة مع ما يزيد عن 2000 نقطة بيع. لمزيد من المعلومات حول تومي، يرجى زيارة www.TUMI.com