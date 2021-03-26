شنغهاي، 26 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — تم تسليم دفعة جديدة من اللقاحات التي طورتها شركتا الأدوية الصينيتان سينوفارم وسينوفاك في 18 آذار/مارس من قبل شركة تشاينا إيسترن أيرلاينز من بكين إلى جمهورية الدومينيكان، وفقًا لشركة الطيران التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها.

وبعد رحلة طيران استغرقت 17 ساعة و 34 دقيقة، قطعت اللقاحات والمحاقن 15988 كيلومترًا للوصول إلى سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان.

هذه هي أول رحلة شحن صينية مستأجرة عابرة للقارات لتقديم لقاحات كوفيد-19. وقامت شركة أير لوجيستيكس كو، وحدة الشحن التابعة لخطوط تشاينا إيسترن أيرلاينز، بهذه الرحلة.

ورحب نائب رئيس جمهورية الدومينيكان ورئيس مجلس الوزراء الصحي راكيل بينا بوصول اللقاحات المطورة صينيا إلى المطار، قائلاً إن اللقاحات الصينية جلبت الأمل لشعب جمهورية الدومينيكان.

وأعرب عدد غير قليل من الدول عن استعدادها لشراء واستخدام لقاحات كوفيد-19 الصينية. الشحن عن طريق الجو هو أفضل حل للنقل عندما يتعلق الأمر بالراحة والكفاءة والسلامة.

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تعليق الصورة: شركة تشاينا إيسترن أيرلاينز تنقل مطاعيم الكوفيد إلى جمهورية الدومينيكان