شركة تشاينا إنيرجي في جنوب أفريقيا تنظم فعالية يوم مفتوح حول مشروع طاقة الرياح

بكين، 13 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم عقد فعالية يوم مفتوح لاستعراض العمليات، وطرق الوقاية من جائحة كوفيد-19 وإجراءات السيطرة على انتشار الوباء واستئناف العمل في مشروع طاقة الرياح في دي آر، وهو مشروع طاقة الرياح الأكبر في جنوب أفريقيا، يوم 10 آب/أغسطس.

وقد نظمت الحدث، الذي عُقد تحت شعار “طاقة أكثر خضرة، حياة أكثر خضرة”، شركة لونغ يوان جنوب أفريقيا للطاقة المستجدة التابعة لشركة الطاقة تشاينا لونغ يوان المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار لتشاينا إنيرجي (تشاينا إنيرجي)، لإظهار الكيفية التي تفي بها الشركات الصينية المملوكة للدولة بمسؤولياتها.

وخلال الحدث، قام بيفرلي، الموظف المحلي في الشركة، بجولة للحضور على أجزاء مختلفة من مزرعة الرياح في دي آر، بما في ذلك المحطة الفرعية، وغرفة التحكم المركزية، وبرج طوربينات الرياح والكنسة، شارحا لهم مبدأ توليد الكهرباء، وهيكل طوربينات الرياح وتصميم مزرعة الرياح، بالإضافة إلى تشغيل مزرعة الرياح وإجراءات الوقاية من الأوبئة.

وفقًا للموظفين، فإن مزرعة الرياحدي آرتعمل بشكل مستقر وآمن ووفرت ما يقرب من 2 مليار كيلوواط / ساعة من الطاقة النظيفة لجنوب إفريقيا، ما يلبي متطلبات الطاقة لـ 300,000 أسرة.

منذ اندلاع وباء كورونا، وفرت مزرعة الرياح أكثر من 200 مليون كيلوواط /ساعة من الكهرباء للمناطق المتضررة.

وكان قد بدأ تشغيل المحطة في العام 2017 وكانت الأولى من نوعها الذي يتم الاستثمار فيها وبناؤها وتشغيلها من قبل شركة صينية في إفريقيا.

والمحطة قادرة على توفير حوالي 760 مليون كيلوواط /ساعة من الطاقة سنويًا، أي ما يعادل الطاقة الناتجة عن حرق 215,800 طن من الفحم العادي وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 619,900 طن.

تلعب المزرعة دورًا رئيسيًا في تحسين هيكل الطاقة المحلي وتعزيز التنمية النظيفة ومنخفضة الكربون في جنوب إفريقيا.

بالإضافة إلى تشغيل مزرعة الرياح، قامت شركة لونغ يوان جنوب أفريقيا للطاقة المتجددة ببناء ستة فصول دراسية ومرافق تعليمية في مركز محلي للتعليم المبكر.

أثناء تفشي مرض كوفيد -19، ساعد المركز أيضًا في شراء الطعام للأطفال.

وأعربت معلمة في المركز عن امتنانها من خلال مكالمة فيديو خلال الحدث.

حتى الآن، استثمرت الشركة ما مجموعه 13,25 مليون راند (752،070 دولارًا أميركيًا) لدعم طلاب الجامعات المتميزين في إنهاء دراساتهم وبناء مراكز التعلم المبكر للأطفال من الأسر الفقيرة.

وأكد مسنغانا، مدير التنمية الاقتصادية لبلدية دي آر المحلية، في مقابلة، على مساهمة مزرعة الرياح في التوظيف المحلي.

وقال إن مزرعة الرياح خلقت فرص عمل للسكان المحليين ولعبت دورًا مهمًا في دعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

علاوة على ذلك، استثمرت الشركة 15 مليون راند في تطوير الأحياء كل عام وقدمت أموالًا وإمدادات مهمة لمكافحة الوباء تقدر قيمتها بحوالي 3.5 مليون راند إلى كيب تاون وكيب الشمالية لمساعدة الحكومات المحلية على مكافحة تفشي كوفيد-19.

الفيديو – https://news.cgtn.com/news/ 2020-08-10/China-Energy-holds- open-day-event-on-wind-power- project-SPTHsHSQqA/index.html