شركة ترينا سولار تكشف النقاب عن حل ترينا برو ميغا، حل الطاقة الشمسية الذكي الفائق الطاقة

شانغجو، الصين، 29 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترينا سولار كو، الشركة العالمية الرائدة المزودة لحلول الطاقة الشمسية والذكية، عن الإطلاق العالمي لحل ترينا برو ميغا، حل الطاقة الشمسية الذكي الفائق الطاقة الذي يتضمن وحدات طاقة شمسية تبلغ قدرتها على توليد الطاقة أكثر من 5,000 واط. ومع مزيد من التحسين في اختيار المنتج والتصميم المتكامل، يعزز الحل الأداء العام للنظام ويقلل من التكلفة القياسية للطاقة. بعد أول ظهور لوحدة فيرتكس الجديدة فائقة القوة بقوة 500 واط في شهر شباط/فبراير، يمثل حل ترينا برو ميغا معيارًا آخر لحقبة إنتاج الطاقة البالغة 500 واط، حيث تقدم حلاً محسنًا لتطبيق وحدة فيرتكس في أنظمة النشر.

في العام 2018، كشفتترينا سولارعن الحل الكهروضوئي الذكي “ترينا برو” لمحطات الطاقة واسعة النطاق. استنادًا إلى تصميم النظام وخوارزميات البرامج، يدمج الحل الوحدات الكهروضوئية ثنائية الجانب والعالية الكفاءة العالية وأنظمة التتبع الذكية والمحولات الموثوقة ويتميز بخدمات متكاملة ومنصة إدارة تشغيل وصيانة ذكية، مما يخفض تكلفة موازنة النظامبنسبة 8٪ -15٪ وزيادة توليد الطاقة بنسبة 3-8٪.

مع اقتراب الطاقة الشمسية بسرعة من إحداث التكافؤ الشبكي، فإنترينا برو ميغا، بصفته حلا ذكيا محسّنا عالي الطاقة، يحل العديد من تحديات التطبيقات التي تواجهها الأنظمة الحالية. استنادًا إلى حل “ترينا برو“، يقومترينا برو ميغابترقية أجهزة التتبع طويلة المدى لوحدات الطاقة التي تزيد قدرتها عن 500 واط، بينما يقوم بدمج وحداتفيرتكس، بالإضافة إلى وحداتتي سي يوالمطورة بشكل مستقل منترينا سولار، وخوارزميات التتبع الذكية وأنظمة مراقبةسكادا.من أجل مجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق التي تحددها الجغرافيا المعقدة والتضاريس غير المستوية والرياح السريعة، يوفرترينا برو ميغاللعملاء حلولًا مخصصة لضمان موثوقية النظام وكفاءته. حتى الآن، أكملتدي أن في جي أل اعتماد قابلية التمويل البنكي للحل الذكيترينا برو ميغا.

وقال ين رونفغانغ، نائب المدير العام ونائب رئيسترينا سولار: “احتضنت صناعة الطاقة الكهروضوئية وحدات الطاقة التي تزيد قدرتها عن 500 واط منذ بداية العام. وكرائدة في الصناعة، تُظهر وحدةفيرتكسقدرةترينا سولارالقوية على الابتكار وتزود الصناعة بمنصة تقنية جديدة تمامًا، علاوة على ذلك، تسهلفيرتكستسويق التقنيات الجديدة وتمهد الطريق لترقية طاقة الوحدة النمطية التالية إلى 600 واط.

وأضاف يين رونغفانغ “استنادًا إلى وحدة فيرتكس، أطلقنا ترينا برو ميغا في خطوة لزيادة القيمة لعملائنا من خلال الترقيات الذكية إلى حلول النظام الأكثر تقدمًا. من خلال تعزيز أداء وحدة الطاقة فائقة الارتفاع وخفض السعر المسوى للطاقة، يجلب ترينا برو ميغا عوائد استثمارية مستقرة.”

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تعليق الصورة: مشروع طاقة شمسية صيني “توب رنر” في تونغشوان، شانكشي، الذي يستخدم وحدات حل ترينا برو الذكي

حول ترينا سولار ( 688599. SH )

تأسست ترينا سولار في العام 1997، وهي شركة رائدة عالمياً في توفير حلول الطاقة الشمسية المتكاملة والطاقة الذكية. تشارك الشركة في أبحاث وتطوير المنتجات الكهروضوئية والتصنيع والمبيعات؛ تطوير المشاريع الكهروضوئية، الهندسة والمشتريات والبناء، التشغيل والصيانة؛ الشبكة الذكية الصغيرة وتطوير الأنظمة التكميلية متعددة الطاقة والمبيعات، بالإضافة إلى تشغيل الأنظمة السحابية للطاقة. في العام 2018، أطلقت ترينا سولار العلامة التجارية Energy IoT، وأنشأت تحالف Trina Energy IoT للتنمية الصناعية جنبًا إلى جنب مع المؤسسات ومعاهد البحوث الرائدة في الصين وحول العالم، وأسست مركز الابتكار الصناعي الجديد Energy IoT. من خلال هذه الإجراءات، تلتزم ترينا سولار بالعمل مع شركائها لبناء نظام إنترنت الأشياء الواسع وتطوير منصة ابتكار لاستكشاف New Energy IoT، حيث تسعى جاهدة لتكون رائدة في مجال الطاقة الذكية العالمية. في 10 حزيران/يونيو 2020، أصدرت ترينا سولار أول أسهم من الفئة أ على منصة الابتكار العلمي في شنغهاي، وأصبحت أول منتج طاقة شمسية ونظام طاقة شمسية وشركة طاقة ذكية مدرجة في منصة الابتكار العلمي والتكنولوجي في بورصة شنغهاي، والمعروفة أيضًا باسم “ستار ماركت”.

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