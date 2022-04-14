‫شركة تريليوم فلو تكنولوجيز™ تستحوذ على شركة تيرمويكانيكا بومبي

ستامفورد، كونيتيكت. وهاوستن ولندن وميلان ولا سبيتسيا إيطاليا, 14 أبريل 2022/ PRNewswire / — يسعدنا أن نعلن أن شركة تريليوم فلو تكنولوجيز (“تريليوم”) قد أكملت استحواذها على شركة تيرمويكانيكا بومبي.

وتعمل شركة تيرمويكانيكا بومبي منذ أكثر من 110 أعوام من مقرها الرئيسي في مدينة لا سبيتسيا بإقليم ليغوريا في إيطاليا، وتقدم مجموعة واسعة من التوربينات العمودية ومضخات الهيكل المنفصل المستخدمة في مجالات نقل المياه، وتحلية المياه، وتوليد الطاقة، وأسواق النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، تدير شركة تيرمويكانيكا بومبي مؤسسة خدمات المعدات الدوارة القائمة على الحلول وتخدم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وتضع شركة تريليوم، وهي إحدى شركات مجموعة “فرست ريزيرف”، نصب أعينها مهمة تقديم المساعدة المتميزة والسريعة لعملائها من خلال توفير منتجات وخدمات مصمّمة خصيصًا لتحقيق الأداء بهدف المساعدة على تلبية الاحتياجات للمهام الحرجة في عالمنا اليوم الذي يشهد ضروبًا شتى من التحديات.

تعمل إضافة منتجات وخدمات شركة تيرمويكانيكا بومبي جنبًا إلى جنب مع عروض مضخات جابيونيتا وبيجيمانو فلواي وروتو جيت و WEMCO 1 و WSP على وضع الشركة في موضع فريد لتزويد العملاء بمجموعة واسعة من حلول الضخ التكميلية. على وجه التحديد، توسع شركة تيرمويكانيكا بومبي توجّه شركة تريليوم لتطبيقات البنية التحتية للمياه.

من جانبه، صرّح باولو ماتشي، العضو المنتدب لشركة تريليوم للمضخات في إيطاليا بقوله: “تتيح لنا منتجات وخدمات شركة تيرمويكانيكا بومبي جنبًا إلى جنب مع عروض مضخات شركة تريليوم المشاركة في المشاريع والأسواق التي لم تتمكن الشركات الفردية من الوصول إليها.”

ومن جانبه أعلن إدواردو غاريبوتي، العضو المنتدب لشركة تيرمويكانيكا بومبي قائلًا: “تكمن إضافة القيمة إلى مشاريع العملاء في صميم توجه شركة تيرمويكانيكا بومبي: تدور مؤسستنا بأكملها حول تطوير وتوفير حلول ضخ هندسية في شكل منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لمتطلبات عملائنا المحددة. هذه قيمة نتشاركها مع شركة تريليوم فلو تكنولوجيز، والتي، من خلال انتشارها العالمي، ستتيح لشركة تيرمويكانيكا بومبي تعزيز إرثها بشكل أكبر”.

وأضاف دافيد باراديس، الرئيس التنفيذي لشركة تريليوم: “أود أن أشكر أعضاء فريقنا من كل من شركة تيرمويكانيكا بومبي وشركة تريليوم على العمل الرائع الذي تم إنجازه في الجمع بين الشركات. تؤدي إضافة شركة تيرمويكانيكا بومبي إلى مجموعة شركاتنا إلى تحسين وضعنا كمورّد عالمي للتوربينات العمودية عالية الأداء ومضخات الهيكل المنفصل. وبمزيد من التحديد، توسع شركة تيرمويكانيكا بومبي عروضنا لتشمل تطبيقات المياه وغيرها من تطبيقات البنية التحتية الحيوية. ستتيح لنا مجموعة منتجات شركة تيرمويكانيكا بومبي ذات الهندسة المتطورة وسلسلة التوريد القوية والتصنيع على مستوى عالمي وقدرات الاختبار الواسعة ومؤسسة خدمات ما بعد البيع واسعة النطاق جنبًا إلى جنب مع نفس العلامات التجارية الخاصة بنا من جابيونيتا وفلواي تقديم عرض منتج واحد موحّد وكامل للعملاء حول العالم.”

نبذة عن شركة تريليوم فلو تكنولوجيز

شركة تريليوم فلو تكنولوجيز هي شركة عالمية لتصميم وتصنيع وتوفير خدمات ما بعد البيع تعمل في مجال الصمامات والمضخات المطورة التي تُستخدم في البنى التحتية الحيوية وقطاع الطاقة والتطبيقات الصناعية واسعة النطاق. وتتولى شركاتها التي تضم مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الراسخة تقديم الخدمات للعملاء في قطاعات المياه والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والنفط والغاز، والتعدين، وقطاعات صناعية أخرى. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.trilliumflow.com .

نبذة عن شركة فيرست ريزيرف

فيرست ريزيرف هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة تركّز بشكل خاص على الاستثمار في قطاع الطاقة. وقد نجحت الشركة في بناء شبكة قوية من العلاقات على مستوى العالم وبلغ رأسمالها المجمّع منذ البداية أكثر من 32 مليار دولار أمريكي؛ وذلك لما تتمتع به الشركة من رؤية ثاقبة اكتسبتها على مدى 38 عامًا في مجال الصناعة والاستثمار والخبرة والتميز التشغيلي. أكملت شركة فيرست ريزيرف أكثر من 700 صفقة (بما في ذلك الاستثمارات في المنصات وعمليات الاستحواذ الإضافية)، مما أدى إلى إنشاء العديد من شركات الطاقة البارزة عبر تاريخ الشركة. وتعمل الشركات التابعة لها في ست قارات في جميع قطاعات النفط والغاز: الاستكشاف والإنتاج، والعمليات الوسطى والتكرير والتصدير، بما في ذلك توفير الموارد والمعدات والخدمات والبنى التحتية ذات الصلة. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.firstreserve.com .

1 WEMCO ® هي علامة تجارية مسجلة لشركة FLSmidth

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