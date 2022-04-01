شركة بي أند هوني تروج لمنتجات طبية ورعاية صحية في حدث على الإنترنت

غوانغجو، الصين، 25 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — يوم 16 أبريل، تحت عنوان “مكافحة الوباء، ورعاية بعضنا البعض”، تم عقد النشاط الترويجي الثاني لـ “اكتشف معرض كانتون مع بي أند هوني” بنجاح على حساب معرض كانتون الرسمي على فيسبوك. استضافت الحدث الافتراضي شركة بي أند هوني، ومنصات الإنترنت لمعرض كانتون، حيث تفاعل المعرض بنشاط مع شركة بيانغ لصناعة الأسرة الطبية، وشركة تكبود للتقنيات البيولوجية وشركة كونتيك ميديا سيستمز لتقديم أجهزة طبية ومنتجات رعاية صحية عالية الجودة وآمنة وموثوقة ومبتكرة بطرق مختلفة، ما يدل على قوة التصنيع الذكي في الصين في خضم أزمة الوباء العالمي.

أبرزت شركة بيانغ لصناعة الأسرة الطبية في هذه الجلسة الأسرة الطبية وأسرّة الرعاية المنزلية. تتميز كلتا السلسلتين بوظائف متعددة وتصميم متميز لضبط وضع الجسم ما يحسن راحة المستخدم مع تقليل عبء عمل الممرضين. المنتجات المميزة لشركة تكبود للتقنيات البيولوجية التي تم عرضها تمثلت في الملابس الواقية التي يمكن التخلص منها. وكذلك عرضت الشركة منتجات مقاومة للماء، ومقاومة للدم، والملابس المضادة للبكتيريا، ومضادات الفيروسات، ومضادات الكهرباء الساكنة التي تسمح بالتنفس، ويمكن لهذا المنتج حماية الجسم بالكامل كما وبإعادة الاستخدام أكثر من 100 مرة. وأطلقت شركة كونتيك ميديا سيستمز جهاز مراقبة المريض الجديد المزود بشاشة لمس عالية الدقة وتصميم معياري يسمح بتكوين الوحدات ودمجها بمرونة وسهولة لتلبية احتياجات الأقسام السريرية المختلفة. وفي أقل من ساعة، روجت الشركات الثلاث بشغف لمنتجاتها باستخدام أحدث تقنياتها، واجتذبت أكثر من 220 ألف مشاهد إلى البث المباشر. خلال الحدث الافتراضي، ترك العديد من المشترين الأجانب رسائل يطلبون فيها عروض أسعار ومواصفات المنتجات وأرقام الحد الأدنى لأوامر الشراء للمنتجات المهتمين بها وحصلوا على استجابة سريعة من العارضين. جلب النشاط عبر الإنترنت فرصًا تجارية جديدة للمشترين والموردين، على حد سواء.

في السنوات الأخيرة، عززت الصين بنشاط النمو عالي الجودة لصناعة الرعاية الصحية في رحلة تحولها إلى العالمية. ونتيجة لذلك، أصبحت المنتجات الطبية والصحية المصنوعة في الصين مشهورة بين المستهلكين في الخارج بسبب جودتها العالية وموثوقيتها.

وقالت ماجي بو، نائبة المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، إن أنشطة الترويج التجاري “اكتشف معرض كانتون مع بي أند هوني” كانت إحدى الأنشطة الواقعية التي قام بها المعرض لتقديم المزيد عبر الإنترنت استجابةً للجائحة. وأضافت أن بي أند هوني ستقدم المزيد من العارضين المتميزين للمشترين والمشاركين، مما يظهر سحر “التصنيع الذكي في الصين.”

يرجى زيارة موقع الويب لمزيد من التفاصيل: https://www.youtube.com/ playlist?list=PLLzbB921_Z8K- q2l_padNIZur15hIwVow