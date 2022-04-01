شركة بي أند هوني تروج لمنتجات سفر منخفضة الكربون وصديقة للبيئة في حدث على الإنترنت

Posted on 1 hour ago by tngadmin

غوانغجو، الصين، 25 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — يوم 17 نيسان/أبريل، وعبر موضوع “السفر الأخضر يجلب حياة منخفضة الكربون”، عُقد النشاط الترويجي التجاري الثالث لـ “اكتشف معرض كانتون مع بي أند هوني” بنجاح على حساب معرض كانتون الرسمي على فيسبوك.  وفي البث المباشر للحدث، تواصلت هيكليات معرض كانتون، بقاعدة تيانجين الوطنية للتحول والترقية للتجارة الخارجية، وهي أكبر قاعدة لإنتاج الدراجات في شمال الصين، وتفاعلت بنشاط مع ممثلين من  مجموعة غولدن ويل غروب وشوجو بيننغ فيهيكل وشاندونغ جينما القابضة.  وعرضت الشركة أفكارًا ومفاهيم جديدة لمنتجات السفر الأخضر في الصين الموجهة نحو أسلوب حياة منخفض الكربون.

وقال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، للصحفيين إن عدة عوامل تدفع الشركات الصينية إلى تسريع تحولها نحو حياة خضراء، مثل نشر أسلوب الحياة الأخضر والصديق للبيئة، واتباع معايير أعلى لحماية البيئة في الأسواق الخارجية، وتنفيذ الصين لاستراتيجيات شاملة لذروة الكربون وحياد الكربون.  مع التركيز على هدف الكربون المزدوج، اعتمدت هذه الجلسة أفكارًا خضراء في جميع أنحاء السلسلة الصناعية.  وتم عرض أكثر من 480,000 منتج أخضر منخفض الكربون في الحدث.

وسعت مجموعة غولدن ويل غروب، الشركة الرائدة في تصنيع الدراجات في تيانجين، أسواقها وتصديرها إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة في العالم بمساعدة معرض كانتون في السنوات الأخيرة.  وفي البث المباشر، سلطت الشركة الضوء على منتجها الشهير المطور حديثًا، الذي تم تزويده بإطار من سبائك الألمنيوم عالي الجودة وناقل حركة متقدم، مما يوفر للركاب تجربة ركوب رائعة.  وقدمت شركة شوجو بيننغ فيهيكل، التي أمضت سنوات في البحث والتطوير للمركبات الكهربائية، ثلاثة نماذج جديدة من الدراجات الكهربائية والدراجة ثلاثية العجلات الكهربائية والدراجات الكهربائية.  وقدمت شركة وشاندونغ جينما القابضة، بصفتها ممثلة لشركات شاندونغ في البث المباشر، سيارة كهربائية عملية وجميلة المظهر وتتمتع بصندوق تخزين يمكن التحكم في درجة حرارته بما يمكنه من قطع الكيلومتر الأخير من تسليم الطرود بكفاءة عالية على مستوى المدينة.

تمكن عشاق معرض كانتون من الاستمتاع بمقاطع فيديو ترويجية شركاتية جيدة الإنتاج، ومجموعة واسعة من المعارض الخضراء الجذابة والمفيدة، والترويج الخفيف والمهني بفضل البث المباشر، الذي قدم تجربة غامرة من خلال كسر حدود الزمان والمكان.  اجتذب البث المباشر المباشر أكثر من 162000 مشاهد، وتلقت جميع الشركات الثلاث المشاركة استفسارات في الوقت الفعلي من العملاء، ما أدى إلى النتائج المتوقعة للمشاركين.

يرجى زيارة موقع الويب لمزيد من التفاصيل).

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLzbB921_Z8K-q2l_padNIZur15hIwVow

RELATED ARTICLES
Turkish court jails Erdogan critic Kavala for life
33 mins ago
Turkey Hill ice cream recall: A popular flavor may have undeclared peanuts
6 hours ago
Ankara is ready to provide all necessary support to negotiation process on Ukraine – Erdogan
15 hours ago
Nigeria’s logistics start-up launches AMATNow in Turkey
18 hours ago
Ukraine and Russia: What you need to know right now
2 days ago
Twitterati question Armenia-Azerbaijan peace in light of Nazi march in Yerevan
2 days ago

Calendar

April 2022
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Archives

Categories

Proudly powered by WordPress | Theme: BuzzNews by spiderbuzz.