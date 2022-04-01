شركة بي أند هوني تروج لمنتجات سفر منخفضة الكربون وصديقة للبيئة في حدث على الإنترنت

غوانغجو، الصين، 25 نيسان/أبريل، 2022 / PRNewswire / — يوم 17 نيسان/أبريل، وعبر موضوع “السفر الأخضر يجلب حياة منخفضة الكربون”، عُقد النشاط الترويجي التجاري الثالث لـ “اكتشف معرض كانتون مع بي أند هوني” بنجاح على حساب معرض كانتون الرسمي على فيسبوك. وفي البث المباشر للحدث، تواصلت هيكليات معرض كانتون، بقاعدة تيانجين الوطنية للتحول والترقية للتجارة الخارجية، وهي أكبر قاعدة لإنتاج الدراجات في شمال الصين، وتفاعلت بنشاط مع ممثلين من مجموعة غولدن ويل غروب وشوجو بيننغ فيهيكل وشاندونغ جينما القابضة. وعرضت الشركة أفكارًا ومفاهيم جديدة لمنتجات السفر الأخضر في الصين الموجهة نحو أسلوب حياة منخفض الكربون.

وقال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، للصحفيين إن عدة عوامل تدفع الشركات الصينية إلى تسريع تحولها نحو حياة خضراء، مثل نشر أسلوب الحياة الأخضر والصديق للبيئة، واتباع معايير أعلى لحماية البيئة في الأسواق الخارجية، وتنفيذ الصين لاستراتيجيات شاملة لذروة الكربون وحياد الكربون. مع التركيز على هدف الكربون المزدوج، اعتمدت هذه الجلسة أفكارًا خضراء في جميع أنحاء السلسلة الصناعية. وتم عرض أكثر من 480,000 منتج أخضر منخفض الكربون في الحدث.

وسعت مجموعة غولدن ويل غروب، الشركة الرائدة في تصنيع الدراجات في تيانجين، أسواقها وتصديرها إلى أكثر من 150 دولة ومنطقة في العالم بمساعدة معرض كانتون في السنوات الأخيرة. وفي البث المباشر، سلطت الشركة الضوء على منتجها الشهير المطور حديثًا، الذي تم تزويده بإطار من سبائك الألمنيوم عالي الجودة وناقل حركة متقدم، مما يوفر للركاب تجربة ركوب رائعة. وقدمت شركة شوجو بيننغ فيهيكل، التي أمضت سنوات في البحث والتطوير للمركبات الكهربائية، ثلاثة نماذج جديدة من الدراجات الكهربائية والدراجة ثلاثية العجلات الكهربائية والدراجات الكهربائية. وقدمت شركة وشاندونغ جينما القابضة، بصفتها ممثلة لشركات شاندونغ في البث المباشر، سيارة كهربائية عملية وجميلة المظهر وتتمتع بصندوق تخزين يمكن التحكم في درجة حرارته بما يمكنه من قطع الكيلومتر الأخير من تسليم الطرود بكفاءة عالية على مستوى المدينة.

تمكن عشاق معرض كانتون من الاستمتاع بمقاطع فيديو ترويجية شركاتية جيدة الإنتاج، ومجموعة واسعة من المعارض الخضراء الجذابة والمفيدة، والترويج الخفيف والمهني بفضل البث المباشر، الذي قدم تجربة غامرة من خلال كسر حدود الزمان والمكان. اجتذب البث المباشر المباشر أكثر من 162000 مشاهد، وتلقت جميع الشركات الثلاث المشاركة استفسارات في الوقت الفعلي من العملاء، ما أدى إلى النتائج المتوقعة للمشاركين.

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