‫شركة بيهايف تحتفل بالإطلاق الرسمي لمنصة التمويل الجماعي في سلطنة عمان

مسقط، عمان، 19 يناير 2023 /بي آر نيوزواير/ — في مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير،، احتفلت شركة التكنولوجيا المالية “بيهايف” -وهي منصة للتمويل الجماعي تخضع للوائح هيئة السوق المالية- بإطلاق منصتها رسميًا في عُمان من خلال فعالية في فندق كراون بلازا في مسقط. حضر الافتتاح نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد عبد العزيز الريسي. تم إطلاق الشركة، التي تتشارك مع البنك الأهلي في منتجه “تمكين”، إلكترونيًا في يونيو عام 2022 لتقديم حل تمويل بديل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في السلطنة.

تستخدم بيهايف، التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، منصتها للتكنولوجيا المالية لربط مجموعة كبيرة من المستثمرين بالمؤسسات الصغيرة التي تبحث عن التمويل. وقد موّلت المنصة أكثر من 400 مليون دولار أمريكي إجمالاً في دول مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائها في عام 2014. كما موّلت الشركة أيضًا، بالشراكة مع البنك الأهلي، عشرين شركة ومبلغ إجمالي بقيمة 1.4 مليون ريال عماني منذ إطلاقها في عمان.

يعتبر الإقراض من نظير إلى نظير مصدرًا ثابتًا لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العديد من البلدان، ولذا فإنه ينتشر بشكل متزايد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. التمويل غير مضمون بضمان، مما يعني أنه لا يتعين على الشركات تقديم مبالغ مادية على سبيل الضمان، وبدلاً من ذلك تعتمد الموافقة على الجدارة الائتمانية للشركة، والتي يتم تقييمها باستخدام أداة اتخاذ قرار الائتمان القوية في بيهايف.

وتجدر الإشارة إلى أن كاريزما كلينيك والنعماني كانتا من أوائل الشركات التي حصلت على تمويل من بيهايف والبنك الأهلي.

قال الدكتور غيث سليمان، المالك المشارك لعيادة كاريزما: “لقد اخترنا استخدام بيهايف لتمويلنا بسبب نقص الأوراق المالية الملموسة المطلوبة. كانت العملية سريعة وسهلة واستخدمت لشراء آلات جديدة، بالإضافة إلى تزويدنا بوفرة من المال مما كان له دور فعال في تسريع خططنا التوسعية”.

وقال مازن المحروقي، مالك شركة النعماني: “منذ البداية، كان الحصول على تمويل من بيهايف عملية سلسة. وعلى حد علمي، لا يوجد شيء آخر من هذا القبيل في عمان، فهم لا يطلبون ضمانات، ولا يطلبون وثائق غير ضرورية للحصول على الموافقة”.

وعلّق كريج مور، الرئيس التنفيذي ومؤسس بيهايف قائلاً: “تتوفر إمكانيات كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي في عمان. ولا شك أن تحسين وصولها إلى التمويل يدعم ذلك، ونحن متحمسون لأن نكون جزءًا من تلك الرحلة”.

يُرجى الاتصال بمدير التسويق لدى شركة بيهايف، بريوني بوسبودينيس، لمزيد من التفاصيل.

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