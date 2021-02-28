شركة بيفوند تعلن عن شراكة مع المنطقة الحرة في أم القوين، مع ترتيب إعداد الخدمة للتجارة الإلكترونية في يوم واحد

تشتمل الخدمة الشاملة كليًا على بوابة دفع كاملة وإعداد نظام عام للتجارة الإلكترونية، الذي يشكل جزءًا من طريقة وقفة التسوق الواحدة لحلول الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 شباط/فبراير 2021 / بي آر نيوزواير/ — تعمل شركة بيفوند بنشاط لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التكيف مع ديناميكيات السوق بعد جائحة كوفيد ويركز جزء كبير من هذا النشاط على مساعدة الشركات على إنشاء قدرة مستدامة لبيع وتسويق أعمالها عبر الإنترنت. ويشمل ذلك العمل مع شركاء التكنولوجيا الجدد عبر مجموعة من خدمات التسويق الرقمي، مع التعاون مع شركاء القنوات لجلب هذه التكنولوجيا إلى المنطقة.

وفقًا لتقرير واستطلاع حديث أجرته مؤسسة كيرني، فإن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تعتمد بعد قنوات البيع عبر الإنترنت وستحتاج إلى ذلك من أجل البقاء. وفقًا للاستطلاع، فإن 4 بالمئة من هذه الشركات فقط تخطط للبيع عبر الإنترنت مما يدل على عدم وجود تناسق بين سلوك المستهلك والاستجابة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.[1].

أحدث ابتكارات بيفوند، EcomExpress (إيكوم إكسبرس) هي خدمة مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن حل شامل للتجارة الإلكترونية، الذي يعد بإعداد الشركات للبيع عبر الإنترنت في غضون يوم واحد عبر قنوات التواصل الاجتماعي وموقع الويب، مع تقديم إعداد شامل سهل للخدمة.

يتم طرح منصة إيكوم إكسبرس باعتبارها ميزة إضافية لشراكة بيفوند مع منطقة التجارة الحرة في أم القيوين وستكون متوفرة أيضًا كمنتج متاح للجمهور في محفظة بيفوند.

“لقد أطلقنا عددًا لا بأس به من المنتجات والخدمات في الأشهر القليلة الماضية ونخطط لمواصلة القيام بذلك” ، كما قال إريك بيرليستام، الرئيس التنفيذي لشركة بيفوند. “يمثل كل منتج محاولة لجلب أحدث الابتكارات في تكنولوجيا تطوير الأعمال الرقمية إلى المنطقة، وتعتبر إيكوم إكسبرس خطوة أخرى في هذا الاتجاه. مع القدرة على إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية للأعمال وتشغيله في يوم واحد، فإن التطبيقات والفوائد والقيمة المطلقة للمنتج أمر لا جدال فيه “.

بالإضافة إلى ذلك، تفتح الشراكة خصومات حصرية للشركاء من بيفوند لعملاء الأعمال الحاليين في المنطقة الحرة بأم القيوين. تسري هذه الخصومات على جميع خدمات التسويق الرقمي لشركة بيفوند بما في ذلك التسويق عبر محركات البحث والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطوير مواقع الويب بالإضافة إلى خدمات التصميم وتطوير المحتوى.

بصفتنا مركزًا رائدًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتسق تمامًا مع مبادرة بيفوند لتعزيز النمو المستدام للشركات الصغيرة والمتوسطة. ستفتح منصة إيكوم إكسبرس فرصًا لا حصر لها لعملائنا الذين يمكنهم إنشاء شركة للتجارة الإلكترونية دون أي متاعب، لاستكشاف أعمال جديدة”، كما قال جونسون جورج، مدير عام منطقة التجارة الحرة بأم القيوين.

حول بيفوند

بيفوند هي واحدة من الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقديم حلول التسويق الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. تتيح شركة بيفوند للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع الأحجام الاستفادة من أحدث التقنيات وفرص النمو التي توفرها منصات التسويق الرقمي (مثل فيسبوك وإنستغرام وغوغل وسناب شات ولينكد إن وغيرها)، وذلك باستخدام نموذج قائم على الاشتراك. وتشمل بعض خدمات بيفوند الأكثر شيوعًا مواقع التجارة الإلكترونية، وحملات التسويق الرقمي، وإنشاء المحتوى.

حول المنطقة الحرة في أم القيوين

منطقة التجارة الحرة بأم القيوين هي مركز لوجستي وتجاري سريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم مجموعة من المزايا التي تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100٪، وإعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100٪، وعدم وجود أي قيود على العملة، وإعفاء بنسبة 100% من ضريبة الاستيراد والتصدير داخل المنطقة الحرة، وعملية التسجيل البسيطة والسريعة، ودعم العملاء الممتاز، وعدم وجود قيود على توظيف الموظفين الأجانب، والعديد من القواعد واللوائح التنظيمية الحديثة والصديقة للمستثمرين.

[1] https://www.middle-east. kearney.com/consumer-retail/ article/?/a/gcc-e-commerce- unleashed-a-path-to-retail- revival-or-a-fleeting-mirage

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