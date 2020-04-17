شركة بيغو آدز تتشارك مع ديجيتال فينشر منطقة حرة-ذ.م.م لإطلاق أعمال نشاطها التجاري في مجال الإعلان في الإمارات العربية المتحدة والكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة، ١٣ أبريل، ٢٠٢٠ / بي آر نيوزواير / — أعلنت منصة التسويق على الهاتف الجوال، بيغو آدز، ان شركة ديجيتال فينشر منطقة حرة-ذ.م.م هي الموزع الحصري لتسويق إيمو في الإمارات العربية المتحدة والكويت.

شركة بيغو آدز، التابعة لشركة بيغو تكنولوجي، هي منصة إعلانات توفر حلولًا للتسويق عبر الجوال على مستوى العالم. تغطي بيغو آدز أكثر من ١٥٠ دولة، وتوفر حلول التسويق في إيمو، تطبيق الاتصال الفوري العالمي الذي يحتوي على ٢١٠ مليون مستخدم نشط شهريا، ولايكي، منصة إنتاج مقاطع فيديو قصيرة التي تحتوي على ١١٥ مليون مستخدم نشط شهريا. بفضل قوة قاعدة المستخدمين وجودة المحتوى المميزة، تثري بيغو آدز نظام الصور للمستخدم وتوفر حلولًا تسويقية للمعلنين والشركاء في سيناريوهات مختلفة.

تستخدم بيغو آدز أحدث تقنيات التعلم الآلي، اقوى حلول حسابية بالذكاء الاصطناعي، التحليل الشامل للبيانات الضخمة، وقدرات مميزة لتوفير اجود الأداء للمعلنين.

من خلال اشكال إعلانية مختلفة، كإعلان بانر، إعلانات المدمجة مع المحتوى، فيديوهات، الشراء الآلي، إعلانات محجوزة مسبقا، وإعلانات المزادات، توفر بيغو آدز حلولا تسويقية متكاملة للمعلنين للوصول إلى الجمهور المطلوب، زيادة الإعلان العام، وزيادة عائد الاستثمار.

ديجيتال فينشر منطقة حرة-ذ.م.م، شركة رائدة في مجال الدعاية والاعلان الرقمي، تعمل في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

تقدم ديجيتال فينشر استشارات وحلول تسويق، مدعومة بالتكنولوجيا والبيانات والابتكار والإبداع. عالم التكنولوجيا يتطور باستمرار، لذا يوجه خبراؤنا معلنينا لاختيار الحلول المناسبة والفعالة، لتوصيل المعلومات المناسبة للجماهير المناسبة في الوقت المناسب.

كما تمثل ديجيتال فينشر حصريًا العديد من الشركات والاسماء المتميزة والعالمية المستوى. وتعليقًا على هذا التحالف الاستراتيجي، قال الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال فينشر سامي حمادة: “نحن متحمسون جدًا لتمثيل منصة اجتماعية عالمية المستوى مثل إيمو من بيغو تكنولوجي ونتطلع إلى انضمام شركاء إلينا لإنشاء حوار اجتماعي ذي صلة وتفاعل مع المستخدمين لتحقيق استراتيجيات تسويقية ناجحة “.

يسر بيغو آدز أن تتشارك مع ديجيتال فينشر منطقة حرة-ذ.م.م. ومع الفهم المتعمق الذي تتمتع به ديجيتال فينشر منطقة حرة-ذ.م.م للسوق وعلاقاتها الممتازة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الحلول التسويقية الغنية والفعالة لبيغو آدز، سنقدم للمعلنين خدمة أفضل ونحقق أهداف التسويق.

لقد أصبحت بيغو آدز جاهزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن نتطلع إلى فرص تعاون جديدة مع الشركات المحلية.

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