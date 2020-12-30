شركة بونسيغنور ترايال لويرز بي أل أل سي تعلن عن التوصل إلى تسوية لقضية تليكس فري سيكيوريتيز دعوى تليكس فري سيكيوريتيز

إذا كنت قد اشتريت حزمة AdCentral أو AdCentral Family من تليكس فري، فإن تسوية الدعوى الجماعية بقيمة 22.5 مليون دولار قد تؤثر على حقوقك.

وورسستر، مساتوستس، 30 كانون الأول/ديسمبر، 2020 /PRNewswire/–

هناك دعوى جماعية مرفوعة بالنيابة عن ضحايا مخطط تليكس فري الهرمي تنتظر البت فيها حاليًا.

يزعم المدعون أنهم تضرروا نتيجة مساعدة المدعى عليهم ومشاركتهم في مخطط تليكس فري الهرمي. المدعى عليهم يرفضون ادعاءات المدعين.

تم التوصل الآن إلى تسوية بقيمة 22.5 مليون دولار في هذه الدعوى المتعلقة بالمطالبات المرفوعة ضد بنك فايدليتي التعاوني (“بنك فيديليتي”) وجون ميريل (معًا، “المدعى عليهم في بنك فيديليتي” أو “المدعى عليهم في التسوية”).

هذه رابع تسوية يتم التوصل إليها في هذه الدعوى. تم التوصل في السابق إلى ثلاث تسويات مع تسعة متهمين وثلاثة أطراف ثالثة ذات صلة وحصلت على الموافقة النهائية من المحكمة.

سوف تتأثر حقوقك القانونية سواء تصرفت أم لا. يشتمل الإشعار الكامل، المتوفر على www.TelexFreeSettlement.com معل ومات حول تسوية المدعى عليهم في بنك فايدليتي والدعوى القضائية. يرجى قراءة الإشعار بالكامل بعناية.

معل ومات حول تسوية المدعى عليهم في بنك فايدليتي والدعوى القضائية. يرجى قراءة الإشعار بالكامل بعناية. لا يزال يتعين على المحكمة المسؤولة عن هذه القضية أن تقرر ما إذا كانت ستوافق على التسوية.

يتوفر الإشعار والمعلومات الإضافية المترجمة إلى عدة لغات أخرى من خلال زيارة www.TelexFreeSettlement.com كما يمكنك الاتصال بالرقم 877-829-4140 to للحصول على معلومات إضافية بلغات أخرى مختلفة. هناك مترجمون متوفرون عند الطلب.

حقوقك وخياراتك القانونية اعترض بحلول 11 كانون الثاني/يناير، 2021 أرسل اعتراضك موضحًا سبب عدم موافقتك على التسوية و / أو أتعاب المحاماة ونفقات التقاضي ومكافآت الحوافز. استبعد نفسك بحلول 11 كانون الثاني/يناير، 2021 هذا هو الخيار الوحيد الذي يسمح لك بمقاضاة المدعى عليهم في التسوية فرديا حول الادعاءات المنصوص عليها في هذه القضية. لن تكون عضوًا في التسوية الجماعية بعد الآن، ولن تتلقى أي أموال من هذه التسوية. شارك في جلسة الاستماع يوم 26 شباط/فبراير 2021 اطلب التحدث في المحكمة حول أي جانب من جوانب التسوية و / أو أتعاب المحاماة ونفقات التقاضي ومكافآت الحوافز المطلوبة. لا تفعل شيئًا ستظل عضوًا في مجموعة التسوية. سوف تتخلى عن أي من حقوقك حاليًا لمقاضاة المدعى عليهم في التسوية عن السلوك موضوع الدعاوى.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.TelexFreeSettlement.com