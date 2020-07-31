شركة بولمان للفنادق والمنتجعات تطلق حملة ماركة تجارية عالمية في شراكة مع نادي باريس سان جيرمان

حملة الماركة التجارية الرقمية تتبنى التجارب الغامرة وتحفز الضيوف على اكتشاف #TheArtOfPullman

باريس، 31 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — كشفت شركة بولمان للفنادق والمنتجعات Pullman Hotels & Resorts، حملة الماركة التجارية “فن بولمان” بالتعاون مع واحد من أشهر نوادي كرة القدم العالمية، نادي باريس سان جيرمان Paris Saint-Germain، وهو الشريك الرسمي لبرنامج الولاء لأسلوب الحياة “أكور” ALL- Accor Live Limitless. الحملة العالمية مستوحاة من شغف العلامة التجارية بالفن والتصميم وتفسر التجارب الفندقية المختلفة بطريقة حديثة وطموحة وفنية. تحتفل الحملة بقوة الفن من خلال لاعبي باريس سان جيرمان، حيث تعرض النجوم الرياضيين في سلسلة من الحلقات الرقمية.

ستظهر الحملة، التي ستنطلق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـبولمان، وقناةيوتيوب YouTube وعلى موقعبولمان Pullman websiteعلى الويب طوال شهر آب/أغسطس، العديد من كبار لاعبي باريس سان جيرمان، بمن في ذلك نيمار جي آر، كيليان مبابي، أندريه هيريرا، ماوورو إيكاردي، أنغل دي ماريا، كيلور ناياس وكريستيان إندلر، وهم يقومون بإلهام وتشجيع المشاهدين على تجاوز حدودهم والتفكير خارج الصندوق.

وقالت ليليان روتن، نائبة الرئيس العالمية، إدارة العلامات التجارية، بولمان للفنادق والمنتجعات: “في بولمان، نسعى جاهدين لطمس الحدود بين الفن والحياة، لذا من الطبيعي أن نتحمس لإطلاق مثل هذا المشروع الجذاب مع باريس سان جيرمان، والذي يمثل “روحًا مشتركة: أن تكون سيد فنك.” وأضافت: “في هذه الأوقات الصعبة، نريد أن نلهم الجميع لأخذ لحظة للاستمتاع بالفن في العمل في النهوج الفردية للاعبي باريس سان جيرمان وتشجيع ضيوف بولمان على التفكير أكثر في ما يرغبون في تحقيقه، وما يجدونه مثيرا للرضى، وكيف يرون ويقدرون النجاح “.

وعلق مارك أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي للشراكات في باريس سان جيرمان: “نحن فخورون جدًا بهذا التنشيط مع فنادق ومنتجعات بولمان. إنها الحملة الرئيسية الأولى التي عملنا عليها مع إحدى العلامات التجارية الفردية لمجموعة أكور بعد الموسم الأول القوي لشراكتنا الرئيسية، حيث كان التركيز على برنامج ALL – Accor Live Limitless الجديد. هناك تآزر كبير بين علامة بولمان التجارية والنادي، كما توضح حملة #ArtofPullman هذه، ونحن نتطلع بشدة للعمل معهم في هذه الحملة وغيرها من الحملات المثيرة.”

بالإضافة إلى مشاركة باريس سان جيرمان، يسر بولمان أن تعلن أن المصور بروكلين بيكهام، وهو فنان معروف شخصيا، قد ساهم بلمسته الإبداعية للحملة الجديدة، في صور من وراء الكواليس. ويعرض بيكهام لاعبي باريس سان جيرمان الذين قام بتصويرهم في سلسلة فيديوهات حصرية للحملة.

وقال بروكلين بيكهام: “يلعب الفن دورًا مهمًا في حياتي، ومنذ أن حملت كاميرا للمرة الأولى، وجدت أنه من السهل علي أن أعبر عن نفسي وأحببت كيف أنها تمكنني من التعبير عن وجهة نظري. لقد كان من الممتع أن أشارك في حملة العلامة التجارية الجديدة لـبولمانمعباريس سانجيرمان. آمل أن يسمح ذلك للجمهور برؤية اللاعبين من خلال عدسة مختلفة.”

الفن ليس فقط للجدران، بل للعيش. من خلال وضع تركيز قوي على إتقان حرفة المرء، تطورت علاقة بولمان مع الفن المعاصر إلى جانب المهمة الأساسية للعلامة التجارية المتمثلة في رعاية روح ريادة الأعمال. تدعو شركة بولمان رواد الأعمال الجدد لإطلاق إمكاناتهم، حيث يخلقون البيئة المثالية لإشعال الإبداع. وبصفتها علامة تجارية مدفوعة لتوفير ديناميكية عمل ومتعة فريدة لضيوفها، تهدف بولمان إلى إلهام وتشجيع المسافرين على تحقيق أهدافهم، سواء في الساحة التي يختارونها أو على القماش.

وقال ستيفن تايلور، رئيس التسويق في أكور، “إن بولمان تدرك أن ضيوفها المرتبطين بالإنترنت هم فضوليون بشكل غريزي، وهم مدفوعون بأن يكونوا مبدعين ويريدون أن يشعروا بالقدرة على تجاوز الحدود في حياتهم اليومية. إن حملة “فن” الجديدة مع باريس سان جيرمان، التي تم تصميمها وإنتاجها من قبل كبير مسؤولي الإبداع لدينا جان-غويلهم لامبرتي وفريقه الموهوب، تجلب إلى الحياة منظور بولمان الحديث وروح المغامرة في توفير فندق شامل. تجربة تروق للمسافرين منفتحين ومتقدمي التفكير.”

هدف ماركة بولمان هو تحفيز جسم وعقل ضيوفها لضمان أدائهم في أفضل حالاتهم. فمن قوائم الطعام المثيرة للأداء، وعروض اللياقة البدنية النشطة، وتجارب الطعام والمشروبات الديناميكية، والحياة الليلية النابضة بالحياة والعروض الفنية الحية، يمكن للزوار أن يشعروا بأفضل ما لديهم سواء كانوا في الفندق للعمل أو الترفيه. تثير حملة العلامة التجارية العالمية الجديدة الفضول وتحفز العقل بطريقة تلهم الضيوف لدفع حدودهم إلى أبعد من ذلك سواء كانوا يقيمون في المنزل أو عندما يسافرون ويقيمون في فنادق بولمان.

عن بولمان

تحدد فنادق ومنتجعات بولمان وتيرة جديدة في السفر والمعيشة على مستوى العالم، مما يوفر تجربة ملهمة وحيوية ومثرية لرواد الأعمال الجدد. ترحب بولمان بالضيوف بالمساحة التي يحتاجون إليها للتركيز والعمل واللعب. عبر التفكير المستقبلي، والارتباط الإنترنتي الشديد، والشغف بالفن واللياقة البدنية، تحتفظ بولمان بروح المغامرة والطموح المنفتح الذي قادها لأن تصبح علامة تجارية رائدة في مجال السفر منذ أكثر من 150 عامًا. لدى بولمان اليوم أكثر من 130 ملكية فندقية في وجهات نابضة بالحياة وعالمية في جميع أنحاء العالم. بولمان هي جزء من أكور، مجموعة الضيافة الرائدة عالمياً التي تقدم تجارب فريدة في 5000 فندق ومسكن في 110 دولة.

عن آل – أكور لايف ليميتلس

ALL – Accor Live Limitless هو رفيق يومي لأسلوب الحياة. يساهمآلفي تعزيز وتحسين العلامات التجارية والخدمات والشراكات التي يقدمها النظام البيئي لشركة أكور.تقدم شركةآلتجارب ومكافآت مفيدة لعملائها الأكثر تفاعلاً مع تمكينهم من العمل مباشرةً واللعب، بعيدًا عن إقامتهم، في المنزل وفي جميع أنحاء العالم. بفضل عرض القيمة الغني هذا، تعملأكور على إضفاء الحيوية على إستراتيجيتها المعززة للضيافة من خلال المنصات الرقمية الجديدة، والشراكات الأيقونية (بطاقات الائتمان، والتنقل، والخطوط الجوية، والترفيه مع أيه إي جي، آي أم جي وباريس سان جيرمان) وخطة النشر العالمية لجميع ضيوفها و 64 مليون عضو ولاء. أصبحآلالشريك الرئيسي لباريس سان جيرمان وراعي القمصان في بداية موسم 2019/20.

عن باريس سان جيرمان

تم إنشاء نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم في العام 1970. منذ شراء كيو أس آي للنادي في العام 2011، تحول هذا النادي ليصبح واحدا من أفضل أندية كرة القدم والعلامات التجارية الرياضية العالمية في العالم. يرتبط باريس سان جيرمان بباريس، التي تقع في صلب وجود النادي، في ظل فلسفة مدينة فريدة وناد فريد. ومنذ ذلك الحين فاز النادي بـ 18 كأسًا في سبع سنوات فقط، 43 في تاريخه، ليصبح أنجح نادي كرة قدم في فرنسا. اجتذب نادي باريس سان جيرمان العديد من اللاعبين الرائعين بمن في ذلك رونالدينيو وبيكهام وإبراهيموفيتش وحالياً نيمار ومبابي، وهم من أفضل 4 لاعبين في العالم. لم تتوقف الشعبية العالمية للنادي عن النمو. وهو الآن واحد من أكثر الأندية متابعة في العالم، وتوسعت شعبيته من صفر إلى مجتمع يضم أكثر من 90 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي في سبع سنوات فقط. وقد افتتح النادي مكاتب دولية في الدوحة ونيويورك وسنغافورة. أضاف النادي الرياضي الرائد الذي يضم الآن كرة القدم للرجال وكرة القدم النسائية وكرة اليد والجودو والرياضات الإلكترونية التي أضيفت في العام 2016. رد الجميل للمجتمع أمر أساسي للنادي الذي زاد بشكل كبير من قدرة مؤسسته على تطوير برامج كبيرة وفعالة. من بين العديد من المشاريع، يسمح مشروع مدرسة “ريد أند بلو” لباريس سان جيرمان بخدمة الشباب المحرومين.

الاتصال: مايك تايلور، غلوبال براند كومينيكيشنز، mike.taylor@accor.com، باتريشيا كورتني، غلوبال براند كومينيكيشنز، patricia.courtney@accor.com