شركة بريميا بارتنرز تحتفل بمناسبة تأسيسها الرابعة وترحب بانضمام شانيونغ كيم مديرا لفريق التوزيع والمبيعات فيها

هونك كونغ، 14 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — احتفلت شركة بريميا بارتنرز، وهي شركة رائدة مصدرة للصناديق المتداولة في البورصة (إي تي أف) في هونغ كونغ وتأسست في العام 2016، بذكرى تأسيسها الرابعة. وأعلنت الشركة أيضا عن تعيين شانيونغ كيم مديرا وعضوا في فريق التوزيع والمبيعات، بأثر فوري. وسيكون كيم مسؤولا مباشرة أمام ربيكا شوا، الشريكة الإدارية في بريميا بارتنرز.

يتمتعشانيونغ بخبرة تزيد عن 17 عامًا في الصناعة المالية، ولديه خبرة واسعة في إشراك العملاء وتثقيف المستثمرين عبر استراتيجيات الاستثمار النشطة والسلبية والمنهجية. قبلبريميا بارتنرز، كانشانيونغرئيسًا لمبيعات”إي تي أف” في المقر الرئيسي لشركة سامسونغ لإدارة الأرصدة، التي تتمتع بحصة سوقية مهيمنة في سوقإي تي أفالكوري.

وقالت ريبيكا شوا: “يسعدنا أن ينضم إلينا شخص يتمتع بمستوى رفيع منشانيونغ في بريميا، والذي يشاركنا أيضًا شغفًا والتزامًا كبيرًا تجاه صناعة الإي تي أف. يجلبشانيونغ معه خبرة فريدة في مجال الصناعة ونحن على استعداد لبلوغ معلمنا التالي.“

يعتبر العام 2020 عامًا مميزًا للغاية بالنسبة للعالم، وعلى الرغم من البيئة الصعبة، فإننا ممتنون جدًا لكوننا قادرين منذ نيسان/أبريل على تسجيل نمو ملحوظ للأصول المُدارة لدينا بأكثر من 60٪ اعتبارًا من نهاية آب/أغسطس. بكل تواضع وإثارة نبدأ عامنا الخامس بأهداف جديدة والتزام متجدد بالرحلة. التزام ليس فقط مع فريقنا فيبريميا، ولكن أيضًا مع الزمالة مع عملائنا وشركاء الأعمال والأصدقاء الذين يواصلون الإيمان بنا على طول الطريق.”

اعتبارًا من 14 أيلول/سبتمبر 2020، تديربريميا بارتنرز 6 صناديقإي تي أفبما في ذلكPremia CSI Caixin China New Economy ETF ، الذي نما ليصبح رابع أكبر مؤسسةإي تي أف صينية من فئة الأسهم أ في هونغ كونغ، وفازت أيضا بجائزة العائد الإجمالي لصناديق إي تي أف الأفضل أداء لبورصة هونغ كونغ 2019 . تشمل صناديقبريميا إي تي أفالأخرى استراتيجيات تغطي الصين ومنطقة آسيان الناشئة والتكنولوجيا الآسيوية المبتكرة وفيتنام والخزينة الأميركية. جميع صناديقإي تي أف التي تديرها بريميا مدرجة في بورصة هونغ كونغ مع توفر القيمة بدولار هونغ كونغي والدولار الأميركي.

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