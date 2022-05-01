‫ شركة بريجر باي تطلق أول منصة لعمليات الدفع الذاتية التأهيل في العالم بعد جولة تمويل أولية تبلغ 6 ملايين دولار

ليماسول، قبرص, 10 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — ستعبر 156 تريليون دولار الحدود الدولية في العام 2022، وستزداد قيمة المعاملات العابرة للحدود بنسبة 41٪ عن المعاملات المحلية. تحتاج الشركات إلى دخول أسواق جديدة، وأتمتة تدفقات الدفع، وربط العديد من مزودي الدفع، وإنشاء رؤى قائمة على البيانات.

تسمح بريجر باي BridgerPay لأي شركة بربط موقعها على الويب بمنصة عمليات الدفع الشاملة PCI من المستوى 1 مع أكثر من 500 من الاتصالات الجاهز.

ازدهرت الفكرة من معاناة رجل الأعمال الإسرائيلي ران كوهين في معالجة المدفوعات في شركته السابقة: “لقد نجحنا في التحول من الأعمال للأعمال إلى الأعمال للعملاء وشعرنا بمشاكل معالجة المدفوعات عبر الحدود بشكل مباشر”، كما قال ران. ثم تعاون ران مع مهندس النظم المخضرم وخبير المدفوعات يارون هيرش ليشارك في تأسيس بريجر باي في العام 2019. وعلى مدى ثلاث سنوات، نمت الشركة بشكل طبيعي: “لم يكن النمو الطبيعي والتجهيز سهلًا، ولكن يمكننا التحدث مع آلاف التجار وفهم التحديات التي يواجهونها في مدفوعاتهم. عند إنشاء ميزة جديدة، فإن الفكرة الأساسية هي تلبية احتياجات التجار، وليس بعض الأفكار القديمة حول الكيفية التي يجب أن تكون بها عمليات الدفع؛ وهذا هو السبب في أننا نقدم حلولًا لا يستطيع أي من منافسينا تقديمها “.

أغلقت بريجر باي مؤخرًا إضافة إلى جولة تمويلها الأولية، بقيادة ناتي هارباز (الرئيس التنفيذي لشركة catch.com سابقًا) وأس آي بي أف، حيث جمعت 6 ملايين دولار أميركي في شكل أسهم وتمويل ثانوي. وقال ران كوهين: “لقد استخدمنا رأس المال لبناء أول منصة عمليات دفع ذاتية التأهيل في العالم، ما يجعل بريجر باي منتجًا كاملاً من منتجات البرمجية كخدمة، وتوظيف مواهب عالمية، وتوسيع نطاق إستراتيجيتنا في الدخول إلى السوق.”

باستخدام منصة بريجر باي، يمكن لأي شركة أن تنشئ في ثوانٍ منصة عمليات دفع متصلة بموقعها على الويب من خلال مكون إضافي جاهز ( Magento و WooCommerce و WordPress و PrestaShop و BigCommerce وغيرها الكثير) أو بضعة أسطر من التعليمات البرمجية. يُكمل التسجيل الآلي واجهة النظام الأساسي الشبيهة بـلعبة الليغو ويتيح للجميع تقنية كانت في العادة من اختصاص المؤسسات التجارية الكبيرة. وهذا يشمل Bridger Retry لحفظ مدفوعات البطاقات المرفوضة؛ كما قال ران، “يتم رفض 800 مليار دولار من المعاملات سنويًا، مما يؤدي إلى خسارة الإيرادات وتجربة العملاء السيئة؛ ما وفرناه في بريجر باي هو ما نحتاجه لنقل المدفوعات إلى المستوى التالي، ما يسمح للتجار بتوفير ما يصل إلى 30٪ من معاملات البطاقة المرفوضة.

“منصة بريجر باي متاحة للجميع، بصرف النظر عن المزود والموقع والنظام الأساسي وتدفقات الدفع ومنطق الأعمال. منصة بريجر باي موحدة ومحايدة ويمكنها مساعدة أي شركة على التوسع بشكل أسرع. سنكشف قريبًا عن طرق جديدة للدفع وأدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي تضفي الطابع الديمقراطي على بيانات المدفوعات، وتوفر رؤى لم يسبق لها مثيل استنادًا إلى مليارات المعاملات “.

شركة بريجر باي (المقر الرئيسي في قبرص ولها مكاتب في تل أبيب) تشهد نموًا يزيد عن 300٪ سنويا، وتفتتح مكاتب لها في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وأستراليا لتقديم خدمة أفضل للعملاء العالميين من جميع الأحجام مع وجود بصمة محلية.

حول بريجر باي قال أس آي بي أف “نشهد طلبًا هائلاً على منصة سهلة الاستخدام تعمل على مركزة جميع المدفوعات، ويسعدنا أن تكون بريجر باي في المقدمة. تقنيتهم رائدة، وفريقهم موهوب بشكل فريد ويبني القيم، وليس مجرد منتجات. نحن متحمسون لدعم مثل هذه الرؤيا والنهج لتغيير قواعد اللعبة “.

تستضيف بريجر باي حدثًا رقميًا في 25 أيار/مايو لعرض حاضر ومستقبل المدفوعات والمنتج. إحجز مقعدا على هذا الرابط .

يائيل كلوفين

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yael@bridgerpay.com