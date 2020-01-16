شركة بال كوربوريشن تعلن عن تشكيل شركة بال العربية، وهي مشروع تجاري مشترك جديد في المملكة العربية السعودية

بورت واشنطن، نيويورك، 15 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بال كوربوريشن، وهي شركة عالمية رائدة في أعمال التكرير والفصل والتنقية، وشركة تانجيب (الخبر)، وهي شركة خدمات بترولية كبيرة عبر ساحل الخليج العربي، اليوم في المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 في الظهران، عن تشكيل مشروع تجاري مشترك بين الشركتين أطلقت عليه اسم “بال العربية” لدعم صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

هذا التحالف الاستراتيجي هو تتويج لسنوات عديدة من الاستثمار. تجمع الشراكة بينشركتي بالوتانجيب، التي تقوم بتوزيع منتجات وخدماتشركة بال، الموارد والتقنيات والخبرة والمعرفة المتخصصة والوجود التجاري لدعم النمو في المملكة العربية السعودية. وإذ يتم إنشاؤها تماشيا مع الرؤيا السعودية 2030، فإن رؤيا إنشاء المشروع المشترك “بال العربية”، التي سيكون مقرها الظهران، سيتمثل في أن تكون الشركة مركزا عالميا للتميز لشركة بال في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.

وعلق ساري دياب، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في بال، “الرؤيا السعودية 2030 تتماشى مع استراتيجيتنا. إن استثمارنا لمدة 12 عامًا في الأصول والموارد المحلية مكّنبال العربية من العمل محلياً – نحن في وضع جيد لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية“.

توسع وجودبال في المملكة العربية السعودية من مجرد تمثيل المبيعات إلى وجود كبير لإدارة المشاريع والهندسة مع أسطول كبير من معدات التأجير التابع لبال على مستوى العالم. يتم تصميم وبناء جميع مشاريع بال في المملكة العربية السعودية من قبل موردين محليين، وسوف يكون الدافع وراء نجاحبال العربيةهو شركاء الشركة الذين هم في الأساس مواطنون سعوديون.

وأضاف سالم النعيمي، المدير الإداري لشركة تناجيب، “هذه الشراكة المثيرة مع شركةبال هي نتيجة للجهود الجماعية الطويلة الأجل لشركتينا. نرحب بمشاركةبال ونتطلع إلى مشروع مشترك ناجح.”

وقال تود باريت، نائب الرئيس والمدير العام لشركةبال للتقنيات السائلة وحماية الأصول، “هذا الاتفاق يعزز مكانةبال وفرصة النمو في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، مكملاً عملياتنا الحالية في دبي وأبو ظبي. نتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب معتانجيبلدعم الصناعات النفطية والغاز والبتروكيماويات المتنامية في المنطقة “.

لمعرفة المزيد عنحلول بال للنفط والغاز والبتروكيماويات، يرجى زيارة www.pall.com/en أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على contact@pall.com

حول شركة بال

بال كوربوريشنهي شركة رائدة في مجال التكرير والفصل والتنقية تقدم حلولاً لتلبية احتياجات إدارة السوائل الهامة للعملاء عبر مجموعة واسعة من علوم الحياة والصناعة. تعملبال مع العملاء لتعزيز تقنيات الصحة والسلامة والمسؤولية البيئية. تتيح المنتجات الهندسية للشركة ابتكار العمليات والمنتجات وتقليل الانبعاثات والنفايات إلى الحد الأدنى. بال كوربوريشن تخدم العملاء في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.pall.com .

أو متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:

Google+ YouTube LinkedIn Twitter Facebook

اتصالات الإعلام الشركاتية:

بال كوربوريشن

أماندا كومو

مدير اتصالات الشركات

(508) 330-0811