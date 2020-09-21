شركة ايفرتيم جلوبال سيرفيسز وشركة انتاليو توحّدان صفوفهما لتصبحا إنتاليو!

باريس, 21 سبتمبر / أيلول 2020 /– اندمجت شركة ايفرتيم جلوبال سيرفيسزEverteam Global Services ، مزود خدمات المحتوى ومورد البرامج ومقرها في فرنسا، مع شركة انتاليو ومجموعة إدارة عمليات الأعمال الذكية (iBPMS).

يؤدي هذا الاتحاد الذي يحمل اسم انتاليو إلى تسريع التطور الدولي للشركة وتمكينها من تعزيز وجودها في القطاعات الرئيسة، لا سيما في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة شديدة التنافسية في أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية.

ومن خلال تضافر جهودنا والتركيز على عمليات الاستحواذ الذكية، سنكون قادرين على الحصول على حصة أكبر في السوق وضمان اختراق أعمق للسوق في مختلف القطاعات والمناطق الرئيسة. وقد قدّم هذا الاندماج فرصًا هائلة من خلال دفع التنمية الجغرافية والهيكلية في مناطق جديدة.

وفي قلب استراتيجية التوسع المستدام، فريقٌ متفانٍ من المهندسين وأعضاء مجلس الإدارة بقيادة الرئيس التنفيذي الحالي للمجموعة السيد أنطوان هراوي وهم متخصصون في مجموعة متنوعة من الصناعات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمويل والبناء وغيرها. من خلال الجمع بين المواهب والخبرات التي تتمتّع بها هذه القوة العاملة، ستستمر شركة انتاليو في تقديم أحدث الحلول ودفع الحدود في مجال التحول الرقميالدائم التطوّر والذي أصبح حجر أساس للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

تدعم شركة إنتاليو عددًا كبيرًا من العروض وقائمة شاملة من الخدمات التي تتجاوز إدارة المحتوى المتقدمة لتتضمن أتمتة العمليات وحوكمة البيانات. وهذا ليس كل شيء، فبنية الخدمات الصغيرة الفريدة لدينا تتضمن حل بناء التطبيقات المستند إلى المحتوى الذي يركز على انسياب الأعمال لتحسين الإنتاجية والكفاءة.

“من خلال دمج شركتي ايفرتيم جلوبال سيرفيسز وإنتاليو، والاستفادة من خبرات كل منهما، سنقدم حلولًا من شأنها تحقيق المزيد من التقدم في خدمات المحتوى وأتمتة العمليات مع ضمان حوكمة البيانات. ستصبح هذه الهوية الجديدة لاعباً أساسيًا في القطاع، خاصة في أسواق عالية النمو مثل أوروبا والولايات المتحدة”. السيد انطوان هراوي، الرئيس التنفيذي لشركة انتاليو.

ستسعى شركة انتاليو باستمرار إلى تعزيز موقعها واستثماراتها في البيانات الضخمة (Big Data) والتحليلات وفي الوقت نفسه دمجها مع أجهزة إنترنت الأشياء (IoT). يستفيد فريق البحث والتطوير لدينا من قوة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية تلقائيًا (NLP) والخدمات المعرفية لجمع البيانات غير المهيكلة وتخزينها وتحليلها من أجل تحويلها إلى محتوى ذي قيمة. وعلاوة على ذلك، ستلتزم جميع حلولنا بأفضل ممارسات القطاع وستشمل أحدث التطورات في العالم مثل التقنيات السحابية وتقنيات بلوك تشين التي تضمن خدمات مرنة وآمنة وذكية للجميع. نريد تحقيق أكثر من ذلك فيما يتعلق بالابتكارات التكنولوجية من خلال استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي ودمجها في الأنظمة التي يمكن استخدامها لتعزيز سلامة وأمن المستخدمين والمؤسسات والمواطنين. نحن نعمل أيضًا على إطلاق مفهومنا الجديد لمنصة المحادثة (المحادثة كمنصة) استنادًا إلى التعلم العميق وتحسين قدرات الروبوتات الخاصة بنا. ويجب علينا الاستفادة من التقنيات المتاحة”.– السيد انطوان هراوي.

نبذة عن إنتاليو شركة إنتاليو Intalio)) هي مزود برمجيات عالمي يمتلك 30 عامًا من الخبرة في مجال الابتكار في خدمات المحتوى والعمليات. من خلال الجمع بين التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم مجموعة متقدّمة من حلول الأعمال، تتطلّع شركة انتاليو إلى أن تصبح رائدًا موثوقًا به في مجال التحول الرقمي في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.