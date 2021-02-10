شركة اندبوينت كلينيكال تعلن تعيين كريستين هيرلي في منصب نائب الرئيس الأول لخدمات العملاء

سان فرانسيسكو, 10 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ — عيّنت اندبوينت كلينيكال (endpoint Clinical) ، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقنية الاستجابة التفاعلية (IRT)، كريستين هيرلي نائبًا أول لرئيس قسم خدمات العملاء. تتمتع كريستين بخبرة تزيد عن 20 عامًا في العمليات السريرية والتكنولوجيا، وستكون مسؤولة عن الإشراف على خدمات العملاء من خلال إدارة الحسابات وإدارة المشروعات ونجاح العملاء ودعم العملاء تحت قيادتها.

ذكرت كريستين هيرلي ، نائبة الرئيس الأولى لخدمات العملاء: “أشعر بالفخر لانضمامي إلى فريق قيادة اندبوينت للمساعدة في مواصلة دفع رؤيتهم إلى الأمام”. فقد شغلت طوال مسيرتها المهنية مناصب مختلفة في العمليات السريرية وقيادة التكنولوجيا وتحظى بشغف حقيقي بمجال تقنية الاستجابة التفاعلية. وبحكم خبرتها في ريادة استراتيجية الأنظمة السريرية وتحسين العمليات وتطوير استراتيجية الشراكة، فقد عملت مع بائعي التكنولوجيا السريرية مثل باريكسيل (PAREXEL) و4 جي كلينكال (4G Clinical) وشركات التكنولوجيا الحيوية أو الأدوية، مثل فيرتكس للأدوية (Vertex Pharmaceuticals) وشركة بيوجن آيدك (Biogen) وشركة أجيوس للأدوية (Agios Pharmaceuticals). وأضافت هيرلي “سيسهم إيلاء الاعتبار لمنظور العميل في مؤسسة خدمات العملاء في ضمان تلبية احتياجات عملاء شركة اندبوينت باستمرار طبقًا لأعلى معايير الجودة التي يتوقعونها”.

صرحت كريستين أوليفر ، المديرة التنفيذية: “نلتزم في شركة اندبوينت بتقديم حلول تقنية استثنائية باستمرار بفضل فريقنا الداعم الذي يتمتع بكفاءة عالية. ونظرًا لتوسع مؤسستنا بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالمCEO، فكان من الطبيعي أن تختار قائدًا مقدامًا مثل كريستين. فهي مناصرة لثقافة الجودة ومرشدة شغوفة وعنصر فعال في بناء أي فريق، وقد أثبتت نجاحًا في تطوير وتنفيذ استراتيجيات التكنولوجيا لدعم أهداف أعمال البحث والتطوير. ولذا، فيسعدنا أن تكون عضوًا من فريق القيادة التنفيذية ومساعدتنا على الاستمرار في تجاوز توقعات العملاء”.

اقرأ المزيد حول حلول شركة اندبوينت على موقع endpointclinical.com.

نبذة عن شركة اندبوينت

تُعد اندبوينت إحدى مزودي أنظمة تقنية الاستجابة التفاعلية (IRT®) وحلولها التي تدعم صناعة علوم الحياة. وعلى مدار العقد الماضي، عكف فريقها المتخصص المهتم بشدة بخدمة العملاء على تطوير مجموعة التقنيات الخاصة بهم لمساعدة الرعاة على تحقيق نجاح التجارب السريرية. لقد أثبت حل تقنية الاستجابة التفاعلية الديناميكي لديهم، PULSE ®، بهدف إجراء عمليات التوزيع العشوائي للمرضى وإدارتها وإدارة الموقع وإدارة إمدادات الأدوية وأداة DRIVE المعنية بإدارة الإمدادات السريرية الرائدة، أنه يعمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من سلسلة التوريد وتقليل التكاليف التشغيلية وضمان تحديد الجرعة بدقة للمريض في الوقت المناسب. يقع المقر الرئيسي لشركة اندبوينت في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآسيا. www.endpointclinical.com

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للتواصل:

كاثرين ديتزلر

مدير مساعد للتسويق

اندبوينت كلينيكال (endpoint Clinical)

1-415-688-3424