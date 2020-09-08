Tuesday, September 8, 2020

Turkey News Gazette

Turkey News Gazette

Arabic MENA Press Release 

شركة الهندسة المعمارية التابعة للدولة الصينية تنظم حدثا مفتوحا ليوم واحد بشأن مشروع حي الأعمال المركزي في العاصمة المصرية الإدارية الجديدة

Asianet Pakistan

القاهرة، 8 أيلول/سبتمبر، 2020/بي آر نيوزواير / — عقدت شركة الهندسة المعمارية التابعة للدولة الصينية حدثا مفتوحا ليوم واحد عن مشروع بناء حي الأعمال المركزي في العاصمة المصرية الإدارية الجديدة.

خلال الحدث، تم عرض العديد من جوانب تقدم أعمال البناء في المشروع للزوار.

تم توقيع عقدالهندسة والمشتريات والبناءالخاص بالمشروع بينشركة الهندسة المعمارية التابعة للدولة الصينيةووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر في العام 2016. وكان نتيجة لمبادرة الحزام والطريق ورؤيا مصر 2030.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يصبح البرج الأيقوني البالغ ارتفاعه 385.8 مترًا في المشروع أطول مبنى في إفريقيا عند اكتماله.

تم استخدام آلةميداير كونستركتن خلال المشروع.

علاوة على ذلك، تقدرشركة الهندسة المعمارية التابعة للدولة الصينيةأيضًا تنمية المواهب الهندسية المحلية وعززت تطوير صناعة البناء في البلاد.

كما لعبت الشركة دورًا في تحسين سبل العيش المحلية والتنمية الإقليمية المنسقة والتبادلات الثقافية، الأمر الذي أكسبها تقدير الجمهور.

يرجى متابعة موقع شركة الهندسة المعمارية التابعة للدولة الصينية الإلكتروني لمشاهدة الفيديو الكامل لليوم المفتوح على السحابة في مشروع حي الأعمال المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

المشروع: https://english.cscec.com/CompanyNews/CorporateNews/202009/3181857.html

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/media/1249243/video.mp4

You May Also Like

CFLD International Sets Up Headquarters in Singapore, Signs MOU with NUS

Asianet Pakistan

World’s Leading Health Organizations Release Third Edition of Widely Used Resource on Family Planning

Asianet Pakistan

اللجنة المشتركة الدولية والجمعية الوطنية للجودة الصحية تتعاونان لعرض برنانج تدريب لجودة الرعاية الصحية وسلامة المريض لمؤسسات الرعاية الصحية

Asianet Pakistan