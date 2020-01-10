شركة التجارة الاجتماعية الناشئة الرائدة في إندونيسيا، إيفرموس، تؤمن 8.25 مليون دولار في سلسلة التمويل أيه

جاكرتا، إندونيسيا، 10 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أيفرموس Evermos، وهي شركة تجارة اجتماعية تركز على تمكين التجار من إعادة بيع منتجات الحلال/المتوافقة مع الشريعة عبر إندونيسيا، عن تمويل السلسلة أيه الذي بلغت قيمته 8.25 مليون دولار من شركة جنغل فنتشرز وشونواي كابيتال وألفا جي دبليو سي فنتشرز.

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وإذ تتخذ من باندونغ بمقاطعة جافا الغربية مقرا لها، أطلقت إيفرموس منصتها قبل تسعة أشهر فقط. ومنذ ذلك الحين نمت بسرعة لتصبح شبكة تضم أكثر من 20,000 بائع دافع للأجر في جميع أنحاء إندونيسيا، وتسويق آلاف المنتجات المحلية من مئات العلامات التجارية المحلية.

وقد أغلقت شركة إيفرموس تمويلا بلغ 8.25 مليون دولار أميركي في جولة تمويل مفرطة في اكتتابها من السلسلة أيه، بقيادة جنغل فنتشرزو بمشاركة من شونواي كابيتال والمستثمر الحالي ألفا جي دبليو سي فنتشرز. وتخطط الشركة لاستخدام الأموال لتوسيع وجودها في النظام الاقتصادي الإسلامي الرقمي، وتسريع النمو من خلال التركيز على مزيد من التعاون مع العلامات التجارية والمنظمات المحلية، وبناء ودعم شبكة واسعة من الموزعين عبر الإنترنت.

ووفقًا لتومسون رويترز، تجاوزت سوق السلع الهلال / المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 2 تريليون دولار أميركي في العام 2016، ومن المرجح أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2022. كدولة بها أكبر عدد من المسلمين في العالم، سترى إندونيسيا جزء كبيرا من هذا النمو في الاقتصاد الإسلامي على الصعيد العالمي.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيفرموس، إقبال مسلمين، “لقد نما الاقتصاد الرقمي في إندونيسيا بسرعة كبيرة، واقتصادها المتوافق مع الشريعة لديه إمكانات كبيرة للغاية ليصبح جزءًا من هذا التوسع. كما أبدت الحكومة الإندونيسية دعمًا لتسريع نمو الاقتصاد المتوافق مع الشريعة من خلال توفير اللوائح والخطط الداعمة ونحن حريصون على دعم ذلك بمساعدة من نظامنا البيئي “.

وقال: نظرًا لحجم سكاننا المسلمين، سيكون لهذا الاقتصاد الشرعي تأثير إيجابي في جميع أنحاء البلاد. لن تواصل إيفرموس عملنا فقط لبناء منصة للتجارة الاجتماعية ونظام متكامل لربط مالكي العلامات التجارية بموزعينا المستهلكين النهائيين، لكنها ستعمل أيضًا مع شركائنا بما يتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية “.

وقال إلهام توفيق، المؤسس المشارك ورئيس شراكة إيفرموس: “إننا نبني البنية التحتية التقنية لتوفير الاحتياجات اليومية للمسلمين الإندونيسيين، ومن هنا جاءت تسمية إيفرموس، وهي اختصار لكل حاجة يومية لكل مسلم. نعتقد أن إيفرموس لا يقتصر وجودها على كونها منصة أعمال فقط، لكنها أيضًا محرك اقتصادي للمجتمع الإسلامي. هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة التي سنعالجها في المستقبل، بما في ذلك السلع الاجتماعية، “إنفاق”، السفر الحلال والتكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة.”

وأضاف ياش سانكريتييان، المدير في جنغل فنتشرز قائلاً: “نحن متحمسون للغاية للدخول في شراكة مع فريق مؤسسي إيفرموس لأن لديهم فهمًا عميقًا واحترامًا لاقتصاد الشريعة الكبير في إندونيسيا، رؤية واضحة لدعمه بالتكنولوجيا، وكذلك رغبة حقيقية في بناء نظام لتمكين ومساعدة الأفراد الإندونيسيين المحفزين على الحصول على دخل إضافي والمساهمة بشكل أكبر في دعم أسرهم بغض النظر عن وضعهم الحالي في العمل والتعليم، كما أنهم فريق مؤسس متسلسل يقوم ببناء شركات ناشئة رقمية قيّمة لسنوات وهذا يظهر في الوتيرة التي يبنون بها وينمون بها.”

حول إيفرموس

إيفرموس Evermos هي شركة ناشئة في مجال التجارة الاجتماعية تربط بين البائعين والعلامات التجارية للمستهلكين عبر منصة لبيع المنتجات الإسلامية. تركز شركة إيفرموس على توفير الاحتياجات اليومية لكل مسلم من خلال الموزعين، عن طريق بيع المنتجات الحلال عبر برمجية واتساب والوسائط الاجتماعية، في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأزياء والطعام ومستحضرات التجميل وفرص العمل التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حول جنغل فنتشرز

Jungle Ventures هي واحدة من أكبر شركات رأس المال الاستثماري في المراحل المبكرة في جنوب شرق آسيا. تشمل محفظتها بصورة عامة ثلاثة قطاعات: العلامات التجارية الاستهلاكية للمواطن الرقمي؛ المنصات الرقمية لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ قادة التكنولوجيا العالمية المولودون في آسيا. في الأعوام الخمسة الماضية، أوصلت جنغل فنتشرز أيضًا شركات محفظتها من لتصبح شركات تكنولوجيا عالمية كبرى مثل روكوتن وتويتر وإكسبيديا، وتدير أكثر من 350 مليون دولار أميركي عبر 3 صناديق.

حول شونوي كابيتال

شونوي كابيتال هي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري متخصصة في الاستثمارات المبكرة إلى مرحلة النمو في نماذج الأعمال الابتكارية. تستثمر شونوي في الإنترنت عبر الهاتف النقال، والإنترنت +، إنترنت الأشياء للمستهلك، والتصنيع الذكي، والتكنولوجيا العميقة والإنترنت الريفي. تضم محفظة الاستثمار شياموي و17 زويوي ومياكاي، وغيرها من الشركات المتميزة في الصين. تدير شونوي كابيتال أكثر من 3 مليارات دولار أميركي في صورة أموال تحت الإدارة.

حول ألفا جي دبليو سي فنتشرز

ألفا جي دبليو سيفنتشرز هي شركة رأس المال الاستثماري الجنوب شرق آسيوية لأندونيسيا + ونهج القيمة المضافة المركزة. لدينا تكنولوجيا مالية عميقة وخبرة مستدامة في قطاع المستهلكين. تدير الشركة حاليًا صندوقين تزيد قيمتهما عن 170 مليون دولار أميركي وأكثر من 30 شركة محفظة نشطة.