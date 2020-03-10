شركة البترول الصينية سي أن بي سي تواصل عملياتها للنفط والغاز المنتظمة بالرغم من انتشار فيروس كورونا

مع انتشارفيروس كوروناعلى مستوى العالم، تضمنسي أن بي سيالإنتاج المتواصل وإدارة سلسة في مختلف مشاريعها في الخارج، مع تقديم تدابير فعالة للصين في منع ومكافحة انتشار الوباء إلى البلدان والشركاء والموظفين الآخرين. وكتب داي هوليانغ، رئيسسي أن بي سي، رسائل موجهة إلى الشركاء الأجانب على وجه التحديد وتلقى التفاهم والدعم.

في 26 كانون الثاني/يناير، بدأت شركة استكشاف وتطوير النفط والغاز الوطنية الصينيةفي الاستجابة للطوارئ الصحية من المستوى الأول وعينت مجموعة رائدة للوقاية والسيطرة علىفيروس كورونا. تتمثل المهمة الأكثر أهمية للشركة في تنفيذ تدابير وقائية ومراقبة متنوعة وضمان تنفيذ عمليات الإنتاج بطريقة منظمة للغاية.

قدمت شركة استكشاف وتطوير النفط والغاز الوطنية الصينيةبعد ذلك حلولًا عن بُعد لتسليط الضوء على استخدام منصة موحدة للاتصال عبر الفيديو ومؤتمرات الفيديو لدعم العمل المرن من المنزل. كما أعدت الشركات والمشروعات الخارجية برامج الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتنفيذ خطط الطوارئ، والتي تشمل شراء اللوازم الضرورية وإيلاء اهتمام وثيق برفاه الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت سي أن بي سي في تقديم التقارير والإحاطات النشطة عن الحرب التي أعلنتها الصين ضد الوباء وتدابيرسي أن بي سيالموجهة للشعب تجاه الموظفين الأجانب في مشاريعها المشتركة والمجتمعات المحلية والحكومات، وقدمت إحاطات منتظمة حول الظروف الصحية لموظفيها الصينيين.

نشرت شركة تكرير النفط التابعة لشركةسي أن بي سيفي النيجر مقالات حولفيروس كوروناعلى الموقع الرسمي للنيجر ACTUNIFER والصحيفة الوطنية”ليسهل”. وكتب ريناتو محمدو سليفو من مشروع خط أنابيب النفط الخام بين النيجر وبنين مقالات للصحيفة المحلية حول الوقاية والسيطرة علىفيروس كورونا.في البرازيل، أرسلتسي أن بي سيأكثر من 30 خطابًا إلى شركائها والسكان المحليين عن الأزمة.

وقال وانغ تشونغ تساي، نائب رئيس بتروتشاينا ورئيس مجلس إدارة شركة استكشاف وتطوير النفط والغاز الوطنية الصينية: “تقف سي أن بي سي مع جميع موظفينا وشركائنا في مكافحة فيروس كورونا الجديد. نحن ملتزمون بتقديم كل المساعدة اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع وصحتهم مع بذل قصارى جهدهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المضيفة، من خلال ضمان استمرار إنتاج النفط والغاز من مشاريعنا الخارجية.”