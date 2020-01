شركة “اكاونتنغ سيد” تفتتح مكتبا لها في المملكة المتحدة

كولومبيا، ماريلاند، 28 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تفتتح شركة “أكاونتنغ سيد” Accounting Seed، وهي منصة محاسبة عالية التصنيف تعمل ببرمجية Salesforce®، مكتبا ثانيا لها في ريدنغ بالمملكة المتحدة opens a second location in Reading, UK, ، من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها وتوسيع بصمتها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وإذ حققت نموا سنويا بأكثر من عشرة بالمئة سنة بعد سنة على مدى السنوات الـ 10 الماضية، تجد أكاونتنغ سيد نفسها في وضع يساعدها على مواصلة النمو ويمكنها من عرض حلولها المحاسبية في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بسمات متميزة مثل العملات المتعددة، الكيانات المتعددة وتقارير ضرائب القيمة المضافة.

