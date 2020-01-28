شركة “اكاونتنغ سيد” تفتتح مكتبا لها في المملكة المتحدة

كولومبيا، ماريلاند، 28 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — تفتتح شركة “أكاونتنغ سيد” Accounting Seed، وهي منصة محاسبة عالية التصنيف تعمل ببرمجية Salesforce®، مكتبا ثانيا لها في ريدنغ بالمملكة المتحدة opens a second location in Reading, UK, ، من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائها وتوسيع بصمتها في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وإذ حققت نموا سنويا بأكثر من عشرة بالمئة سنة بعد سنة على مدى السنوات الـ 10 الماضية، تجد أكاونتنغ سيد نفسها في وضع يساعدها على مواصلة النمو ويمكنها من عرض حلولها المحاسبية في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بسمات متميزة مثل العملات المتعددة، الكيانات المتعددة وتقارير ضرائب القيمة المضافة.

وقال توني زورك، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: “الآن وقد تم اختبار الميزات الرئيسية اللازمة لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا واستخدامها من قبل قاعدة العملاء الحالية، نحن متحمسون لفتح مكتب في لندن والغوص بشكل أعمق في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا“.

وقد تعاقدت شركة البرمجيات المحاسبية مع شين ديكون، نائب رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لإدارة مكتبها الجديد. يتمتعديكونبخبرة 14 عامًا في نظامSalesforce ، وقد عمل مؤخرًا مع شركة InvoiceIT / SteelBrick (التي تسمى الآن Salesforce’s CPQ & Billing®) and Kaptio).

وقال ديكون “هدفي هو استخدام معرفتي بنظام Salesforce لبيع هذا المنتج القوي للمؤسسات التي ليست موجودة في Salesforce فقط، ولكن أيضًا تلك التي لا تدرك أن هذا النوع من تكنولوجيا المحاسبة التحويلية متوفر الآن.”

من أجل دعم آفاق السوق في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الموجودة بالفعل في طور الإعداد الآن لـأكاونتنغ سيد، يتمثل هدفزوركفي توظيف المزيد من مهندسي الحلول ومديري الحسابات التنفيذيين في مكتب لندن في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وقال زورك: “هذا المكتب الجديد هو مفتاح قدرتنا على خدمة عملائنا. لا أستطيع الانتظار لإحضار منتجاتنا إلى المزيد من الشركات في جميع أنحاء العالم ومشاهدة الكيفية التي تحول بها أعمالها نحو الأفضل.”

تتيح بنية المحاسبة المفتوحة لشركة أكاونتنغ سيد للعملاء إدارة حساباتهم، وهي ضرورة للعملاء في مختلف الصناعات والبلدان.

وقال ديكون “حلنا محسن للمتطلبات المحددة في المملكة المتحدة. وأساسا، أي شيء تم تحديده من قبل مجلس التقارير المالية، يمكن القيام به في أكاونتنغ سيد.”