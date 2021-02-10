شركة استثمارات الإعلام الدولية تختار منصة تجربة آرك ببلشنغ الرقمية لتمكين محفظة مواقعها الإخبارية

وبهذا تدخل آرك سوق منطقة الشرق الأوسط، وهي تخدم الآن عملاء لها في 24 دولة

واشنطن, 10 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة آرك ببلشنغ اليوم أن الشركة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، شركة استثمارات الإعلام الدولية اختارت منصة التجربة الرقمية لآرك ببلشنغ لتمكين النشر الرقمي لمحفظتها للمواقع الإخبارية باللغة الإنجليزية، بدءا بمطبوعتها الرئيسية ذي ناشيونال ، التي تصل إلى 9 ملايين قارىء باللغة الإنجليزية يوميا حول العالم عبر 6 من طبعاتها الرقمية. وبهذا تنتشر آرك إلى الشرق الأوسط وهي تخدم عملاء لها في 24 دولة في أنحاء العالم.

“تستمر منصة آرك القائمة على السحابة والرائدة في الصناعة ذات القدرات المتقدمة في دفع النمو والتحول الرقمي للناشرين والإذاعات والعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم. بفضل التصميم البديهي والتكامل السلس، تمكّن آرك المؤسسات من النهوض وإطلاق عملياتها بسرعة حتى عبر العمل مع قوة عمل تعمل عن بعد”، كما قال سكوت غيليسبي، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمدير العام لشركة آرك ببلشنغ. ” نحن سعداء للغاية لدعم شركة استثمارات الإعلام الدولية في توسعها الرقمي ونتطلع إلى التعاون مع فريقها الهندسي لتطبيق منصة آرك.”

ومع عمليات الإطلاق الإضافية المخطط لها في وقت لاحق من هذا العام، ستعمل آرك كشريك استراتيجي لشركةـ استثمارات الإعلام الدولية في استراتيجيتها للابتكار والتحديث وتوسيع نطاق وصول مواقعها الإخبارية بسرعة فيما تثبت نفسها كمصدر موثوق للأخبار عن الشرق الأوسط.

“بينما تواصل ذي ناشيونال توسعها العالمي من خلال إضافة المزيد من الصحفيين حول العالم في مواقع رئيسية، يسعدنا أيضًا أن نعلن أن آرك ستصبح منصتنا الأساسية لإدارة المحتوى والنشر. ستساعد آرك بشكل أكبر في تمكين نمونا الرقمي المستقبلي بينما نواصل رحلتنا لأن نكون المصدر الأول للأخبار والتحليلات عالية الجودة عن الشرق الأوسط،” كما يقول آلان غريفين، رئيس القسم الرقمي في ذي ناشيونال.

حول آرك ببلشنغ

آرك ببلشنغ (https://www.arcpublishing. com/) هي منصة تجربة رقمية حائزة على الجوائز وحديثة ومجموعة من الأدوات المصممة لتلبية متطلبات الناشرين والعلامات التجارية والمذيعين المعاصرين حول العالم. تتعامل تقنية آرك، التي أنشأتها صحيفة الواشنطن بوست، مع النشر متعدد المواقع واحتياجات الجمهور عبر الفيديو والويب والتطبيقات والاشتراكات وتحقيق الدخل من الإعلانات، مما يوفر ميزة تنافسية معززة بمجموعة من أدوات التعلم الآلي المعقدة والأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. دعمت آرك التحول الرقمي للعملاء الكبار والصغار في جميع أنحاء العالم، وتخدم حاليًا 1400 موقع في 24 دولة تصل إلى أكثر من 1.5 مليار زائر شهريًا. يتمثل صميم عمل آرك في السرعة والابتكار: للقراء وغرف الأخبار والعلامات التجارية والمعلنين والمطورين.

حول ذي ناشيونال

تأسست صحيفة ذي ناشيونال في العام 2008، لتضع معيارًا جديدًا للصحافة ذات الجودة العالية في الشرق الأوسط. تصل صحيفة ذي ناشيونال إلى أكثر من 9 ملايين قارئ مؤثر يتحدثون الإنجليزية يوميًا، وتقدم الأحدث في الأخبار والأعمال والفنون والثقافة وأسلوب الحياة والرياضة، بينما تقود المنطقة في المحتوى التحليلي والتعليقات. تم منح ذي ناشيونال العديد من الجوائز على تصميمها وإعداد تقاريرها وتصويرها الفوتوغرافي وأعمال الفيديو لديها، في حين تجتذب سمعتها التي لا مثيل لها لناحية التميز قادة الأعمال وصناع القرار. وإذ تقوم بالنشر عبر جميع المنصات الرقمية، تستخدم ذي ناشيونال أحدث أدوات الوسائط المتعددة مع الاستمرار في إنتاج نسخة مطبوعة ستة أيام في الأسبوع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ذي ناشيونال هي الوجهة لفهم الشرق الأوسط في وقت لم تكن فيه المنطقة أكثر أهمية.

ذي ناشيونال مملوكة لشركة استثمارات الإعلام الدولية أف زي أل أل سي، ويمكن العثور عليها على الإنترنت على www.thenationalnews.com ومتاجر التطبيقات عبر الإنترنت على TheNationalNews </1496 يمكن أيضًا الوصول إلى المحتوى من ذي ناشيونال على جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية: تويتر/فيسبوك/لنكدن: @TheNationalNews وإنستاغرام @TheNationalNews.com

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