شركة إيتالماتش كيميكالز وبيولاب العربية توقعان اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك يسمى شركة إيتالماتش بيولاب إندستريال التي سيكون مقرها في السعودية

شركة إيتالماتش بيولاب إندستريال ستستخدم المواد الخام والتكنولوجيا الخاصة بشركة إيتالماتش والبنية التحتية للتصنيع المحلي لشركة بيولاب لإنتاج وبيع المواد الحافظة والحلول النهائية للمياه الصناعية ومعالجة العمليات في منطقة الخليج مع التركيز القوي على تحلية المياه والأسواق المحلية للنفط والغاز.

جنوة، إيطاليا، 23 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — وقعت مجموعة إيتالماتش كيميكالز، المجموعة العالمية الرائدة المتخصصة التي تركز على إنتاج وتسويق مضافات الأداء لمعالجة المياه والعمليات، والنفط والغاز، ومواد التشحيم الصناعية والبلاستيك، وشركة بيولاب العربية المحدودة وهي أيضًا شركة رائدة في مجال التصنيع والخدمات في المنطقة وجزء من مجموعة الحجيلان ومقرها المملكة العربية السعودية اتفاقية لمشروع مشترك يتم تسجيله في المملكة العربية السعودية شركة إيتالماتش بيولاب إندستريال أل سي سي حيث ستمتلك شركة إيتالماتش نسبة 60٪ من ملكية الشركة الجديدة. تتحد الشركتان الكيميائيتان لإنشاء شركة سعودية إقليمية رائدة جديدة تركز على التصنيع المحلي، لإنتاج وبيع المواد الكيميائية المتخصصة الجاهزة والحلول الخاصة للاستخدام في عمليات المياه الصناعية والمعالجة مع التركيز على تطبيقات تحلية المياه (الحرارية والغشائية) في منطقة الخليج وكذلك على النفط والغاز.

تعمل مجموعة إيتالماتش كيميكالز في المملكة العربية السعودية منذ عدة سنوات. من خلال عملها في المملكة، بالإضافة إلى المشروع المشترك مع بيولاب الحالية بما في ذلك دمج سعوديفوس مع الشريك المحلي ساديغ، تعزز مجموعة أيتالماتش وجودها في السوق المحلية من خلال إنشاء صناعة كيمياء فسفور متكاملة في المملكة العربية السعودية وتعزيز ريادتها في حلول تحلية المياه عبر الإنتاج المحلي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيتالماتش كيميكالز، سيرجيو لوريو: “نعرف شركة بيولاب العربية من السنوات العديدة من التعاون الوثيق بيننا، ونحن نقدر بشدة بيولاب كأفضل شريك ممكن في الإنتاج المحلي للإدارة والتسويق لأسواق المياه والنفط: يمثل هذا المشروع المشترك فرصة لنا لإنتاج وتسويق محلي في المملكة العربية السعودية. تقوم شركة إيتالماتش بالفعل بالإنشاء والاستثمار في مشروع واسع على سلسلة القيمة الكاملة للكيمياء القائمة على بي، بما يتماشى مع برنامج المملكة “رؤيا 2030″. يمثل مشروعنا الأفضل في فئته سلسلة كيميائية، غير متوفرة في المملكة العربية السعودية حتى الآن. الهدف هو تطوير وإكمال سلسلة تصنيع كاملة تبدأ من صخر الفوسفات الخاص بشركة معادن إلى إضافات المصب النهائي لتطبيقات المياه الصناعية وعمليات السوق النهائية في منطقة الجبيل وهذا المشروع المشترك يغلق تمامًا سلسلة القيمة الكاملة للإمداد.”

بيولاب العربية المحدودة،وهي جزء من مجموعة الحجيلان، لديها حاليًا وحدتا تصنيع في نفس المصنع تنتجان بموجب ترخيص من مزودي التكنولوجيا الرائدين العالميين بطاقة إنتاجية مجمعة تزيد عن 80،000 طن متري سنويًا. تعتبر الشركة أحد رواد صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية في مجال معالجة المياه ومستحلب البوليمرات، وتشغيل مرافق عالمية المستوى.

وقال فيصل الحجيلان “نحن في مجموعة الحجيلان عبر شركتنا بيولاب العربية سعداء بالإعلان عن هذا الإنجاز الجديد في علاقتنا. إن الاستراتيجية العامة لمجموعتنا موجهة نحو تطوير قدراتنا في مجال التصنيع الكيميائي في المملكة من خلال الشراكة مع مزودي التكنولوجيا الرائدين في العالم وتعزيز التزامنا نحو توطين الإنتاج، بما يتماشى مع برنامج رؤيا 2030.””