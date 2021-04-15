شركة إليت كارز تعلن بفخر عن شراكتها الحصرية مع مجموعة جيتور للسيارات في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ —

تتصدر مجموعة اليت كارز (Elite cars) في مجال تجارة السيارات منذ سنوات عديده ، ولديها رؤيا واضحه لمواصلة النجاحات عبر توسيع حصتها في سوق الإمارات العربية المتحدة.

مع تعدد صالات العرض داخل الامارات، تضم مجموعه واسعه من السيارات الايقونيه والغريبه من نوعها والفاخرة واللتي تعود الى اجود الماركات العالميه واكثرها شهره. وبعد تحليل شامل للسوق و بثقه تامه، تقدم اليت كارز علامتها التجاريه الخاصه اللتي تثق بها – “جيتور”

وقعت شركة اليت كارز اتفاق شراكه حصريه لتوسيع مكانتها. بحيث انها اتت بتكنولوجيا بريطانية ومشروع مشترك في السوق العالمي، الى دولة الإمارات العربية المتحدة

تجلب هذه الشراكة أكثر من 20 عامًا من الخبرة الهائلة المشتركة في صناعة السيارات والأداء الرائع في السوق العالمي، وبالتالي جلب الجودة والثقة لعملائها.

تنبض شركة جيتور بالحياة الذكية، من دون المساومة على الرفاهية والراحة. وبفضل مساحة المقاعد السبعة لسياراتها، والجدوى الاقتصادية، وتجربة القيادة الذكية، وفتحة السقف البانورامية المدمجة ذات الزاوية العريضة، تضيف جيتور الكثير من الأناقة إلى مجموعة منتجات إليت كارز.

تدعوكم إليت كارز لاستكشاف المزيد مع جيتور. اكتشفوا موديلي جيتور الأكثر رواجا، X70 و X90.

جرب الرفاهية بأسعار معقولة لم يسبق لها مثيل واستفد من خيارات التمويل الحصرية، * ضمان لمدة خمس سنوات أو 150,000 كم، وعقد خدمة لمدة ثلاث سنوات أو 60,000 كم، وتأمين مجاني وتسجيل مجاني – مما يمنحك راحة البال الكاملة.

ينعكس مستوى جيتور المتميز والمبدع من تجربة اليت كارز كدليل للثقه وخدمات الدرجه الاولى، و لافضل المنتجات.

تعرف على المزيد حول جيتور وتفضل ببزيارة صالات عرض إليت كارز اليوم.

اتصلوا بـ إليت كارز على (+971) 600-543628 أو عن طريق البريد الألكتروني على[email protected] لمزيد من المعلومات، أو زوروا موقعها على الإنترنت علىwww.jetour.ae أو www. theelitecars.com.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1483840/The_Elite_Cars_ Video.mp4

* يمكن تطبيق بعض الأحكام والشروط.

, الاتصال: كريستين ديسولونغ، +971562777497،