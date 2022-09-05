شركة أونور تحول معلمًا ثقافيًا مميزًا من خلال قوة التكنولوجيا

تهدف مبادرة البوابة الجديدة إلى المستقبل إلى جعل الثقافة أكثر سهولة والانخراط في عصر الميتافيرس

برلين، 5 أيلول/سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا أونور اليوم عن إطلاق بوابة المستقبل، وهي مبادرة تهدف إلى إثراء التراث الثقافي من خلال قوة التكنولوجيا. وإذ أطلقت الشركة المبادرة لال الكلمة الرئيسية لمعرض آي أف أيه 2022، تحدت أونور فنانين مشهورين لإعادة طرح تصور” إبداعي لمبنى “واسرزكلوس” وهو معلم بارز يقع في سبيشرستات في هامبورغ، وهو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو باستخدام الواقع المعزز. يهدف المشروع، الذي تم وضعه على خلفية الاهتمام المتزايد بالميتافيرس ونمو السياحة الهجينة، إلى إلهام المواهب الإبداعية العالمية للاستفادة من الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والصوت المكاني لربط المجتمعات بالثقافة بطرق غامرة أكثر ودعم انتعاش السياحة العالمية، حيث يواصل العالم احتضان المستقبل المتصل.

وقال جورج جاو، الرئيس التنفيذي لشركة أونور ديفايس كو، “بصفتها شركة تقنية عالمية، تلتزم أنور بتطوير تقنية الأجهزة الذكية التي تمكن الناس من الاحتفال وتجربة الكنوز الثقافية من الماضي مع اكتشاف إمكانيات المستقبل.” “نتوقع ظهور تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التي تُستخدم لإنشاء المزيد من التجارب الذهنية لمستخدمي الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، ما يساهم في ازدهار السياحة الهجينة. وبما يتجاوز السياحة التقليدية، تتمتع هذه التكنولوجيا بإمكانية إفادة عدد من الصناعات والمجتمعات الأخرى. انها حقا بوابة المستقبل “.

الاحتفال بالتراث الثقافي في ميتافيرس

تشتهر هامبورغ بكونها “بوابة ألمانيا إلى العالم”، وقد تطورت من مدينة ساحلية إلى مدينة مزدهرة من خلال التبني الراسخ للمجتمع والتعاون والابتكار. وبالاستيحاء من تاريخ المدينة في التحول، اختارت أونور هامبورغ كموقع تجريبي للمشروع، بهدف المساهمة في الازدهار الثقافي الرقمي وإلهام الناس من جميع أنحاء العالم لإعادة تصور الكنوز الثقافية في الميتافيرس.

لإحياء المشروع، دخلت أونور في شراكة مع شركة آرلوبا، وهي شركة تطوير الواقع المعزز والواقع الافتراضي، والفنانين المشهورين يونوين وتيمو هيلغيرت، اللذين قاما بتحويل مبنى واسرزكلوس الشهير إلى عالم الواقع المعزز بشكل إبداعي.

تشيد مساهمة يونوين في “بوابة المستقبل” بعنوان “الإبحار عبر الزمن” بتطور ميناء المدينة، وتظهر كيف تحول الابتكار في الخدمات اللوجستية البحرية بمرور الوقت من خلال جمالياتها البصرية المميزة. وتأخذ تجربة تيمو هيلغيرت “مستقبل مزدهر” نهجًا أكثر مستقبلية، حيث تلعب على مكانة هامبورغ باعتبارها واحدة من أكثر المدن خضرة في العالم وتتخيل بشكل إبداعي كيف سيبدو واسرزكلوس في المستقبل الأخضر حيث يمكن للنباتات الجميلة والأنواع المهددة بالانقراض أن تزدهر، مع نقل هذا المعلم التاريخي إلى عالم آخر.

إطلاق العنان لتجارب غامرة من خلال قوة الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز

من خلال التجربة، تساهم أونور أيضًا في السياحة المختلطة، وهو اتجاه ناشئ بعد انتعاش السياحة العالمية، حيث يتوقع المسافرون التقدم الرقمي الذي تم إحرازه خلال فترة الوباء للاستفادة من تجارب السفر المادية وتعزيزها. تجمع تجارب الواقع المعزز في واسرزكلوس العالمين الرقمي والمادي معًا، ما يسمح للمسافرين بتجربة الثقافة بطريقة جديدة تمامًا. تستثمر أونور باستمرار في التقنيات بما في ذلك التعرف على الفضاء بالذكاء الاصطناعي والصوت المكاني والواقع المعزز لتمكين تجارب غامرة معززة تناسب الثورة الرقمية.

“تمت تسمية منطقة ويرهاوس ديستريكت كموقع للتراث العالمي لليونسكو في العام 2015 بهدف حماية وحفظ تاريخ وثقافة أحد أكبر الموانئ التجارية في العالم. ومن خلال ظهور التقنيات الناشئة بما في ذلك الواقع المعزز، أصبح من الممكن الآن تثقيف وإشراك الأجيال القادمة في التراث الثقافي بطرق جديدة ومثيرة. لذلك نفخر بقدرتنا على مساعدة مبادرة بوابة أونور إلى المستقبل، والتي لا تقدم فقط احتفالًا بأهمية المنطقة بالنسبة لألمانيا، ولكن أيضًا بمستقبلها المثير كمدينة عالمية”، كما قال بيرند بولويتز، رئيس منظمة التراث العالمي لليونسكو في هامبورغ.

“مع ارتفاع السياحة إلى آفاق جديدة بعد سنوات من الإغلاق العالمي، من الرائع أن ترى علامات تجارية مثل أونور تقدم تجارب جديدة ومثيرة للناس عندما يبدأون في استكشاف العالم مرة أخرى. هذا الصيف، شهدت مدينتنا مرة أخرى نفس المستوى من الزوار كما في صيف 2019، والذي يرجع جزئيًا إلى عوامل الجذب الثقافية التفاعلية الجديدة التي تم تمكينها بواسطة التكنولوجيا. واستيحاء من مكانة هامبورغ كبوابة إلى العالم، يسعدنا أن نتشارك مع مبادرة “البوابة إلى المستقبل”، والتي نثق أنها ستسمح للزوار وسكان هامبورغ على حدٍ سواء بالتواصل مع موقع التراث العالمي لليونسكو في سبيشرستات بطرق أكثر شمولاً. إننا نشهد طلبًا كبيرًا على التجارب المختلطة، حيث يتوقع المسافرون بشكل متزايد طبقة افتراضية لتفاعلاتهم مع المعالم الثقافية. هذا هو الوقت المناسب لتسخير قوة التكنولوجيا في السياحة لخلق تجارب سحرية للسائحين حول العالم، كما “قال جويدو نيومان، رئيس العلاقات العامة لمجلس السياحة في هامبورغ.

أعد تخيل مجتمعك مع مواهب أونور

إذ تم إطلاقها كجزء من برنامج “جوائز التصميم العالمية لمواهب أونور”، تهدف “البوابة إلى المستقبل” أيضًا إلى إلهام المواهب الإبداعية من جميع أنحاء العالم لتسخير التكنولوجيا وإعادة تخيل مجتمعاتهم الخاصة في عصر الميتافيرس. لأول مرة، تقدم “مواهب أونور” فئة مخصصة للتصميم الفني التفاعلي للواقع المعزز، وتقبل الآن تطبيقات للفنون الرقمية التي تحول الأحياء المحلية، بما في ذلك التراكبات الرقمية للمباني والجدران والمتنزهات والأماكن العامة الأخرى. يمكن للفنانين المهتمين بالمسابقة العثور على مزيد من المعلومات هنا: https://www.hihonor.com/honor- talents/en بالإضافة إلى تجربة الواقع المعزز لبوابة إلى المستقبل، عقدت أونور شراكة مع الأكاديمية المركزية للفنون الجميلة في الصين بصدد إنشاء عمل واقع فني معزز جديد بعنوان “إنفينيتي.. هذه الأعمال الفنية موجودة في كشك أونور الخاص بعرض آي أف أيه، من خلال تطبيق آرلوبا.

تجارب الواقع المعزز متاحة الآن حية

إذ هي متاحة من اليوم وحتى نهاية العام، يمكن الوصول إلى تجارب العالم المعزز لبوابة إلى المستقبل من خلال صفحة أونور المخصصة على تطبيق آرلوبا المجاني للتنزيل. يتمتع المستخدمون بخيار تجربة الأعمال الفنية للواقع المعزز في الموقع في هامبورغ، أو في أي مكان في العالم. ترتكز التجربة في الموقع على مبنى واسرزكلوس، ويمكن مشاهدتها من جسر بوغينميهلين بروك، الجسر المقابل للمعلم. يمكن للمستخدمين غير المتواجدين في هامبورغ اختيار “تجربة على أي سطح” على التطبيق ومتابعة الإرشادات على الشاشة لمتابعة تجربة الواقع المعزز على سطح مستو في القريب.”[1] .

نُبذة عن أونور

أونور هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الأجهزة الذكية. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وهي ملتزمة، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم أونور مجموعة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات أونور المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة أونور عبر الإنترنت على www.hihonor.com أو مراسلة البريد الإلكتروني newsroom@hihonor.com

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[1] للحصول على أفضل التجارب، ينصح المستخدمون باستخدام هاتف آركور أو آركيت الذكي المتوافق.

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