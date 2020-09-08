شركة أم سي آي ويت تطور أنظمة التناضح العكسي لمياه البحر في حاويات لمحطات الطاقة في الشرق الأوسط

شركة أم سي آي لتقنيات معدات المياه تلبي وتفوق التحدي العالمي لتقديم مياه نقية عالية الجودة

دالاس، 8 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — مُنحت شركة أم سي آي لتقنيات معدات المياه MCI Water Equipment Technologies، عقدا لتزويد 50 نظام تناضح عكسي لمياه البحر في حاويات لمنطقة الشرق الأوسط. وهذه الأنظمة مصممة لمعالجة نوعيات مياه واردة متنوعة لمواقع مختلفة.

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تعاني البلدان في جميع أنحاء العالم من التزايد السكاني. يضع تطوير الأراضي ضغطا كبيرا على موارد الحكومة والبنية التحتية لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها. وفي كثير من الأحيان، لن تصل خدمات البنية التحتية البلدية إلى المناطق المتخلفة لسنوات.

يشمل نظام التناضح العكسي لمياه البحر ما يلي :

طور المهندسون فيشركة أم سي آي لتقنيات معدات المياه أنظمة التناضح العكسي لمياه البحر Seawater Reverse Osmosis systems التي تتضمن مضخات تغذية عائمة وأغشية ترشيح فائقة. وهذا النظام قادر على إنتاج 300,000 غالون يوميا(1136 مترا مكعبا / يوم) من المياه عالية الجودة. سيتم تغليف كل نظام داخل حاوية مخصصة تم تصميمها وبناؤها داخليا. الحاويات المكيفة مزودة بأحدث التقنيات ومواد البناء. ستحقق الميزات المتقدمة أعلى كفاءة واحتياجات تشغيلية لكل نظام. تمكن مهندسوأم سي آي ويتمن التغلب على العديد من التحديات لتوفير أنظمة التناضح العكسي لمياه البحر المتطورة المناسبة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

يوفر مصنعنا في دالاس، تكساس، أحد أحدث مرافق التصنيع في الصناعة اليوم. ولدى شركة أم سي آي لتقنيات معدات المياه القدرة على إنتاج وتسليم 50 حاوية من هذه، والمعدات الملحقة في إطار زمني لا مثيل له من قبل أي شركة أخرى. تسمح تجربتنا مع المشاريع الكبيرة large scale projects لشركةأم سي آي لتقنيات معدات المياه بتنفيذ هذه المشاريع بوتيرة قياسية.

وقال رأفت علي، مدير قسم الشرق الأوسط لشركة إم سي آي لتقنيات معدات المياه: “يمكن لقوة العمل المتعددة التخصصات لدينا ومرفقنا التصنيعي الذي تبلغ مساحته 240 ألف قدم مربع تصنيع وهندسة المشاريع بمعدات متخصصة تتطلب تخصيصات معقدة.”

تضع شركة أم سي آي لتقنيات معدات المياه معايير مبتكرة تعتبر قدوة للآخرين في الصناعة.

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=Q2fjJPb5Xi8