شركة أم سي آي فلوترونيكس تصمم حزم المضخات المضخمة المتقدمة الأصغر حجما لري المساحات الطبيعية وري ملاعب الغولف والمجمعات الرياضية

دالاس, 1 آذار/مارس 2021 /PRNewswire/ – أكملت شركة أم سي آي فلوترونيكس هندستها وتصميمها لحزمة مضخات Floboy (فلوبي) التي تتكون من مجموعة متنوعة من الوظائف وميزات القيمة المضافة. فلوترونيكس متخصصة في تصنيع معدات ضخ المياه المحزمة سهلة الاستخدام وقليلة الصيانة / عالية الأداء.

باستخدام أكثر من 40 عامًا من الخبرة في بناء أنظمة الضخ، تبني الشركة مضخات فلوبي تي أكس بنفس الجودة وطول العمر الذي بني عليه عملنا. إن خط إنتاج فلوبي تي أكس هو عبارة عن محطة ضخ صغيرة جدا، معمرة، وذاتية الاحتواء. يقدم هذا العديد من الحلول للعديد من التطبيقات المختلفة. توفر لك في أف دي ومنصة تحكمنا المتقدمة أكثر العمليات البدهية كفاءة. يتيح الاتصال عن بُعد من أي مكان باستخدام الهاتف الخليوي للعملاء وموظفي الدعم والمشغلين مراقبة وبرمجة واستكشاف الأخطاء في المحطة وإصلاحها في أي مكان في العالم.

يوفر خط إنتاجنا لمضخة فلوبي تي أكس خالية من التدفق المفرط إدارة ضغط مستمر بدون تدفق مفرط، مع مراقبة قائمة مزايا أمان أخرى لضمان تعظيم دورة حياة الجهاز. توفر شاشة اللمس الملونة لمضختنا المقترنة بأحدث تقنيات في أف دي للمشغل معلومات ملموسة يسهل تصفحها.

يحتاج العالم إلى المزيد من معدات نقل السوائل للري الرياضي المعقد، وتقوية ري ملاعب الغولف، وخاصية المياه، وما إلى ذلك. سيكون هذا المنتج مثاليا لمواكبة الطلب العالمي على حلول الضخ.

وقال إيان ماكواج، مدير تطوير المنتجات والاستدامة، أم سي آي فلوترونيكس: “لقد ابتكر فريقنا الهندسي الإبداعي والرائع حقًا منتجًا غير مسبوق حافلا بأحدث التقنيات. نحن نسعى جاهدين لمواصلة قيادة المنحنى في مجالات ذروة الأداء والمتانة العالية، وعملية التشغيل السهلة الاستخدام “.

كما تعلن أم سي آي عن الانتهاء من بناء ورشة لوحة التحكم الآلية، التي تنتج أعلى حلول مراقبة للجودة. وذلك من خلال استخدام مكابس المكابح الحديثة، والليزر الليفي 4000 واط، وآلات الحشية الروبوطية، ومعدات اللحام الآلي الأفقي والعمودي، وخط مساحيق الطلاء الآلي المنقول.

تواصل شركة أم سي آي فلوترونيكس وتقنيات معدات المياه تصميم وتصنيع ودعم حلول المضخات المحزمة الأكثر حداثة وأنظمة معالجة المياه عالية النقاء في جميع أنحاء العالم. كمعيار، سيتم تجهيز جميع حزم المضخات بمراقبة أم سي آي الآمنة والسريعة عن بُعد، ما يسمح باستكشاف الأخطاء وإصلاحها ومراقبتها وبرمجتها.

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الفيديو- https://www.youtube. com/watch?v=m0WvURQVOa0

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1445243/Floboy.jpg

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